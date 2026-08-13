ГРАЦЦИНИ Антонфранческо
Итальянский писатель.
Систематич. образования не получил; работал аптекарем. Один из основателей Флорентийской академии делла Круска (1582). Лит. творчеством занимался с сер. 1530-х гг. Автор бурлескных стихов в духе Ф. Берни (поэзию которого издал в 1548), нескольких комедий, в т. ч.: «Ревность» («La gelosia», 1551), «Одержимая» («La spiritata», 1561), «Ведьма» («La strega», соч. 1546, опубл. в 1582), «Родственные связи» («I parentadi», опубл. в 1582), а также фарсов. Наиболее известное соч. – незавершённый сборник новелл «Вечерние трапезы» («Le cene», созд. после 1540, опубл. в 1743–56), где подражание «Декамерону» Дж. Боккаччо осуществляется в формально-риторич. ключе, а развлекательность сочетается с дидактикой. Г. одним из первых ввёл в итал. прозу «жестокую» новеллу, получившую затем развитие у М. Банделло.
Сочинения: Opere. Torino, 1977.
Автор: Стаф И.К.