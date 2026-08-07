Грабский (пол. Grabski), Владислав

Гра`бский (пол. Grabski), Владислав (07.07.1874, Борув, ок. Ловича — 01.03.1938, Варшава) — польский политический и государственный деятель, экономист, историк. Общественную и научную деятельность начал в 1896, был связан с Национально-демократической партией Польши, с 1905 — член Национальной лиги, в 1906—1912 депутат российской Государственной думы, в августе 1914 инициатор создания и вице-председатель Центрального гражданского комитета (ЦГК) в Варшаве, занимавшегося организацией помощи по­страдавшим от войны, а также во­просами управления и регистрацией военных потерь, член созданного в ноябре 1914 Польского национального комитета. В 1915 находился в Петрограде как представитель ЦГК. После Февральской революции 1917 член Польской ликвидационной комиссии, в апреле 1918 вернулся в Польшу, арестован немцами, в октябре-ноябре 1918 министр сельского хозяйства в польском правительстве; в 1918—1919 председатель Главного ликвидационного управления. Член польской делегации на Парижской мирной конференции 1919, отвечал за финасово-экономические вопросы. 1919—1922 депутат Учредительного сейма от Народно-национального союза (эндеки); 1919—1920 министр финансов, в 1920 глава правитель­ства и министр финансов, создатель Совета обороны государства, в июле 1920 представлял Польшу на конференции Верховного совета Антанты в Спа (Бельгия). В январе–июне 1923 министр финансов, в декабре 1923 — ноябре 1925 премьер-министр и министр финансов. В 1924 с по­мощью чрезвычайных налогов справился с гиперинфляцией и сбалансировал бюджет, ввел злотый вместо польской марки (1 злотый за 1,8 млн польских марок), учредил независимый от правительства Польский банк, наделенный исключительным правом эмиссии денег, провел в сейме законы об аграрной реформе, работал над нормализацией отношений с национальными меньшинствами. С 1923 — профессор Главной школы сельского хозяйства (в 1926—1928 ректор), в 1928—1934 — председатель Общества экономистов и статистиков Польши, в 1936 — организатор и директор Института социологии села. Соч.: Historia Towarzystwa Rolniczego 1858—1861. Т. 1—2. Warszawa, 1904; Materiały w sprawie włościańskiej. Warszawa, 1907—1919. Cz. 1—3; Społeczne gospodarstwo agrarne w Polsce. Warszawa, 1923; Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924—1925). Warszawa, 1927; Historia wsi w Polsce. Warszawa, 1929. Лит.: Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Tomaszewski J. Stabilizacja waluty w Polsce. Z badań nad polityką gospodarczą rządu polskiego przed przewrotem majowym. Warszawa, 1961; Morawski W. Władysław Grabski — polityk, mąż stanu, reformator. Warszawa, 2004.