ГРАБИН ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ (09.01.1900-18.04.1980 гг.)

Конструктор артиллерийского оружия. Родился в городе Екатеринодар (ныне Краснодар) в семье рабочего. Трудовую жизнь начал с 13 лет. В Красной Армии с 1920 г. В 1921 г. вступил в РКП(б). В 1923 г. окончил 3-ю Петроградскую школу тяжелой и береговой артиллерии, в 1930 г.— баллистический факультет Военно-технической академии им. Ф. Э. Дзержинского. Служил на Научно-испытательном артиллерийском полигоне. С 1930 г.— на конструкторской работе на заводе «Красный путиловец» в Ленинграде. В 1934 г. стал главным конструктором артиллерийского завода. Руководил созданием ряда образцов артиллерийских орудий. 76-мм пушка Грабина получила одобрение лично И. В. Сталина (поставлена на вооружение в 1936 г. под названием Ф-22, модификации 1939 г. (УСВ) и 1942 г. (ЗИС-3). За эту пушку в 1940 г. Грабин был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1941 г. за оборонно-научные разработки получил звание доктора технических наук. Разработал и внедрил методы скоростного проектирования, испытаний и массового производства артиллерийского вооружения. Если в 1939 г. на все виды работ по новому артиллерийскому орудию уходило 30 месяцев, то благодаря методам Грабина в 1943 г. они были сокращены до 2-2,5 месяцев. В 1942-1946 гг. Грабин являлся начальником Центрального артиллерийского конструкторского бюро. Кроме знаменитой 76-мм пушки, о которой Сталин 1 января 1942 г. лично Грабину сказал, что «она спасла Россию», Василий Гаврилович сконструировал и запустил в производство 57-мм противотанковую пушку образца 1942 г. (ЗИС-2), 100-мм полевую пушку образца 1944 г. (БС-2). Все они хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях. Четырежды становился лауреатом Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1950 гг.). Генерал-полковник технических войск (1945 г.). В 19461960 гг.— начальник и главный конструктор Научно-исследовательского артиллерийского института. Вел также преподавательскую деятельность. Н. О.