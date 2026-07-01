ГРАБЁЖ

ГРАБЁЖ - открытое хищение чужого имущества.

Грабеж - одна из древнейших и распространённых в мире разновидностей посягательств на собственность, преступлений против имущества. Нормы об имущественных преступлениях, наряду с посягательствами на жизнь и здоровье, составляли основу уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва на любом этапе его кодификации.

В России широко распространённый термин «воровство» первоначально выполнял роль родового понятия и употреблялся в Соборном уложении 1649 года, хотя границы его ещё не были достаточно определены. В указе Екатерины II от 3.4.1781года «О суде и наказании за воровство разных родов и заведении рабочих домов» различались три вида воровства: «воровство-кража», «воровство-мошенничество» и «воровство-грабёж». С принятием УК РСФСР 1922 ответственность за имущественные преступления стала определяться на основании статей главы VI («Имущественные преступления»), в которой предусматривались традиционные виды посягательств на собственность, в том числе грабёж. УК Российской Федерации 1996 года определяет грабеж через ближайший род (хищение) и видовое отличие - специфический отличительный признак открытости.

Отечественное и зарубежное законодательство в силу открытости и потому большей общей опасности грабежа определяет его (в отличие от тайного хищения путём кражи) как исключительно уголовно наказуемую форму хищения (даже несмотря на малозначительность похищенного имущества) и подразделяет на два вида: простой, ненасильственный (неквалифицированный), т. е. совершённый без отягчающих обстоятельств, и квалифицированный, т. е. совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. При этом объём насилия выступает одним из основных признаков отграничения грабежа от разбоя как нападения в целях хищения чужого имущества.

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