Граббе, Павел Христофорович (21.12.1789[01.01.1790]), по другим данным 1787, Кексгольм Выборгской губ. ‒ 14[26].07, по другим данным 17[29].07.1875, Санкт-Петербург

Гра`ббе, Павел Христофорович (21.12.1789[01.01.1790]), по другим данным 1787, Кексгольм Выборгской губ. — 14[26].07, по другим данным 17[29].07.1875, Санкт-Петербург) — граф (1866), российский военный деятель, мемуарист. Из дворянского рода. Службу начал в 1805 подпоручиком; участник войн с Францией 1805, 1806—1807. Адъютант А. П. Ермолова (1808—1809). Военный агент при российской дипломатической миссии в Мюнхене в звании канцелярского чиновника (1810—1812), занимался сбором разведывательной информации о военной ситуации в Европе. В 1812 командирован с секретной миссией в Берлин. По возвращении в Россию назначен адъютантом М. Б. Барклая де Толли. С началом Отечественной войны 1812 послан к неприятелю парламентером с заданием собрать сведения о составе Великой армии. Отличился в Смоленском сражении, Бородинском сражении, при Тарутино, Малоярославце. В 1813 состоял в войсках генерала Л. Г. Вальмодена. Участник сражений на территории Франции (1814). Командир Лубен­ского гусарского полка (1816—1817). С 1823 — в Северском конно-егер­ском полку. Находился под арестом (1825—1826) как бывший член Союза благоденствия (см. Декабристы), признан невиновным. Начальник штаба войск в Валахии (с 1827), участник Русско-турецкой войны 1828—1829 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). Генерал-майор (1829). Участник подавления Польского восстания 1830—1831 в должности начальника штаба 1-го пехотного корпуса. Начальник 2-й драгунской дивизии (с 1832). Генерал-лейтенант (1837). С 1839 командующий войсками на Кавказской линии и в Черномории, участвовал в боевых действиях против Шамиля, командовал отрядом войск в Сев. Дагестане и Чечне, взял укрепленный аул Ахульго. Генерал-адъютант (1839). В 1849 участвовал в Венгер­ском походе. Член Александровского комитета о раненых (с 1853). В ходе Крымской войны 1853—1856 (с 1854) главнокомандующий войсками в Кронштадте, исполняющий должность военного губернатора в Ревеле (совр. Таллин) и командующий войсками в Эстляндии. Генерал от кавалерии (1855). Наказной атаман Войска Донского (1862—1863). Член Государственного совета (с 1866). Автор мемуаров, написанных для сыновей. Соч.: Из памятных записок графа П. Х. Граббе. М., 1873. Лит.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988; Тол­стой В. С. Характеристики русских генералов на Кавказе // Россий­ский архив. Т. VII. М., 1996. С. 215—223; Безотосный В. М. Секретная экс­педиция // Родина. 1992. № 6—7.