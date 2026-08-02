ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович

Русский живописец, историк искусства, реформатор музейного и реставрационного дела в СССР; действительный член АН СССР (1943) и АХ СССР (1947), народный художник СССР (1956).

Род. в семье общественного деятеля, учителя-русина. В 1876 г. Грабари переехали в Россию, в г. Егорьевск Рязанской губ. Г. начал заниматься рисунком и живописью маслом в годы учебы в Катковском лицее в Москве (1882–1889). Учился на юридическом и одновременно на историко-филологическом фак-тах С.-Петербургского ун-та (1889–1893); начал сотрудничать с ж. «Нива», куда посылал иллюстрации, художественные обзоры и биографии художников. Тогда же получил первые профессиональные уроки рисунка в академической мастерской проф. П. П. Чистякова; в 1894–1896 гг. учился в АХ у В. Е. Савинского, Н. А. Бруни, И. Е. Репина. Совершив в 1895 г. путешествие по Европе, Г. продолжил профессиональное обучение живописи, архитектуре и скульптуре в мюнхенской школе А. Ашбе (1896–1998), вместе с к-рым организовал еще одну художественную школу-студию, где и преподавал. Из-за границы писал статьи для ж. «Мир искусства»; сотрудничал с С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа после возвращения в Россию в 1901 г. На выставке художников объединения «Мир искусства» (1902), членом к-рого стал Г., представил свои первые рус. работы. Вступил также в московский Союз русских художников, в 1904–1909 гг. участвовал в его выставках; с 1910 г. член возрожденного объединения «Мир искусства». Становление Г. как художника в 1900-х гг. сопровождалось увлечением импрессионизмом («Сентябрьский снег», 1903; «Февральская лазурь», 1904; «Мартовский снег», 1904; все — в ГТГ). С 1906 г. в его работах усилилось декоративное начало (серия этюдов «День инея», 1906). В 1909 г. была издана зарубежная монография о творчестве Г.

После выхода из Союза русских художников в 1909 г. Г. пробовал себя как архитектор на строительстве больницы-мемориала в неопалладианском стиле в усадьбе Захарьино под Москвой (1909–1914).

С 1907 г. Г. углубленно занимался историей искусства. В 1909–1916 гг. в изд-ве И. Н. Кнебеля вышли 6 т. «Истории русского искусства», в к-рой Г. был редактором и автором основных разделов. Его подход к изучению рус. художественной школы характеризуется стремлением рассматривать явления искусства в тесной связи с общенациональным развитием культуры. Тогда же он издал монографии о творчестве И. И. Левитана (1913) и В. А. Серова (1914), за последнюю был избран действительным членом АХ. В 1913–1925 гг. попечитель (директор) Третьяковской галереи. Преодолевая сопротивление оппонентов, Г. перестроил экспозицию по историческому принципу, провел инвентаризацию и издал 1-й научный каталог собрания картин(1917), что позволило превратить городскую галерею в «организованный музей европейского типа». Г. пополнил коллекцию ГТГ произведениями совр. художников — Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, П. В. Кузнецова, К. С. Петрова-Водкина, М. Сарьяна.

В 1917 г. Г. стал сотрудником Совета по делам искусств при Временном правительстве, с 1918 г. работал в Отделе по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при Наркомпросе. Г. пришлось принять участие в комплектовании гос. музейного фонда, в т. ч. из национализированных частных, церковных и монастырских коллекций. Тогда же он впервые занялся реставрационной деятельностью, стал одним из основоположников системы и научной методики охраны и реставрации памятников искусства, инициатором создания Комиссии по реставрации памятников иконописи и живописи, в 1924 г. преобразованной в Центральные гос. реставрационные мастерские (ЦГРМ), директором к-рых Г. оставался до 1931 г. Под его рук. были раскрыты икона Божией Матери Владимирской, Звенигородский чин, Деисусный чин Благовещенского собора, праздничные чины кремлевского Благовещенского и Троицкого лаврского соборов, фрески Успенского и Димитриевского соборов г. Владимира.

С 1921 г. Г.— профессор МГУ, читал курс лекций по научной реставрации на отднии истории искусства. В 1925 г. Г. сосредоточился на работе в реставрационных мастерских (с 1930 — на пенсии; в 1934 ЦГРМ были закрыты).

В 30-х гг. Г. занимался живописью (портреты деятелей науки, культуры: Н. Д. Зелинского, 1932, ГТГ; С. А. Чаплыгина, 1935, Музей-усадьба «Абрамцево»; С. С. Прокофьева, 1941, ГТГ), написал мемуары «Моя жизнь» и монографию о творчестве Репина в 2 т. (удостоена Гос. премии в 1941).

Возвращение Г. к общественной деятельности произошло в 1937 г., с назначением его директором Московского гос. художественного ин-та им. В. А. Сурикова (до 1943), затем Ин-та живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств в Ленинграде (1943–1946). В 1944 г. Г. вернулся в восстановленные реставрационные мастерские (впосл. ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря) в качестве научного руководителя. В 1944 г. он создал Научно-исследовательский ин-т истории искусства АН СССР и руководил им до конца жизни, работал над фундаментальной «Историей русского искусства» (1953–1969. Т. 1–13) в качестве редактора и одного из авторов.

Иллюстрации:

И. Э. Грабарь. Автопортрет. 1934 г. (ГТГ).

Сочинения:

Репин: Моногр.: В 2 т. М.; Л., 1937, 1963–19642;

Моя жизнь: Автомоногр. М.; Л., 1937;

В. А. Серов, 1865–1911: Жизнь и творчество. М., 1914, 19652, 19803;

О древнерус. искусстве. М., 1966;

О рус. архитектуре. М., 1969; Письма: 1891–1917. М., 1974;

Письма: 1917–1941. М., 1977;

Письма: 1941–1960. М.,1983;

Петербургская архитектура в XVIII и XIX вв. СПб., 1995.

Автор статьи: Бутырский М.Н.