ГРАБАЛ БОГУМИЛ

ГРАБАЛ БОГУМИЛ (Hrabal) - чешский пи­са­тель .

Окончил Карлов университет в Праге (1946). Сменил ряд профессий (писарь, телеграфист, стра­хо­вой агент, рабочий, упаковщик и др.). Печатался с 1937 года. С 1962 года занимался исключительно литературным творчеством. В прозе Грабала юмор и гротеск в духе Я. Гашека сочетаются с влиянием поэтики сюр­реа­лиз­ма (приёмы автоматического письма, коллажа). Автор сборников рассказов «Жаворонок на нити» («Skrivânek па niti», подготовлен к печати в 1959, запрещён цензурой; экранизация И. Менцеля - 1969), «Жемчужина на дне» («Perlicka па dne», 1963; экранизация В. Хитиловой, Менцеля, Я. Немеца, Э. Шорма, 1965), «Уроки танцев для пожилых и продолжающих» («Tanecni hodiny pro starsi а pokrocilé», 1964), «Поезда особого назначения» («Ostre sledované vlaky», 1965; экранизация Менцеля, 1966) и др. Большинство сочинений Грабала 1970-80-х годов публиковались в самиздате и эмигрантских издательствах: романы «Нежный варвар» («Nëzny barbar», 1973), «Пострижение» («Postriziny», 1976), «Я обслуживал английского короля» («Obsluhoval jsem anglického krale», 1980, русский перевод 1992), «Слишком шумное одиночество» («Prilis hlucna samota», 1980, русский перевод 2002), «Бутончики» («Poupata», 1982); цикл автобиографических повестей - «Разрывы» («Proluky», 1986), «Свадьбы в доме» («Svatby V dome», 1987), «Vita nuova» (1987) и др. После 1989 года отдавал предпочтение публицистике и эссеистической прозе в форме открытых писем: «Ноябрьский ураган» («Listopadovÿ uragan», 1990) и др. Покончил с собой.

Сочинения:

Sebrané spisy. Praha, 1991–1997. Sv. 1–19.