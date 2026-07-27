ГОЙЯ ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ

ГОЙЯ ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ (Гойя-и-Лусьентес; испан. Goya y Lucientes) - испанский художник.

Выходец из семьи мастера-позолотчика. Первоначальное образование получил в сарагосской школе монашеского ордена Эсколапиос о. Хоакина, с 14 до 18 лет посещал мастерскую Х. Лусана-и-Мартинеса, где вместе с Ф. Байеу (впоследствии художник при дворе испанского короля) занимался копированием офортов и эстампов. Одновременно в художественной школе сарагосского скульптора Х. Рамиреса Гойя делал копии с гипсовых слепков. В 1763 году расписал деревянный реликварий (не сохранился) для церкви Фуэндетодоса. В 1764 и 1766 годах безуспешно пытался поступить в мадридскую Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо. В 1770-1771 годах побывал в Италии, участвовал в конкурсе пармской Академии художеств, выставив картину на заданную тему - «Ганнибал с высоты Альп взирает на покоренные им земли Италии» (не сохранилась), вернувшись в Сарагосу, выполнил заказы на росписи графа Собрадиель (дворец, капелла в картезианском монастыре Аула Деи) и семейства Рамолинос (приходская церковь).

Поселившись в Мадриде после женитьбы (1773) на Хосефе Байеу, Гойя познакомился с творчеством Д. Веласкеса, интерес к которому определил становление Гойи портретиста, и фресками Дж.Б. Тьеполо. На художественных пристрастиях Гойи сказались также традиционная ориентация Испании не на Рим, а на Парму и Неаполь (и интерес к творчеству Дж.М. Креспи, А. Маньяско) и вкусы королевского двора, в коллекцию которого входили работы Брейгеля, Босха, Рубенса. Своими подлинными учителями Гойя называл Веласкеса, Рембрандта и натуру.

Медленное формирование Гойи как художника не мешало его быстрой и успешной карьере: в 1780 году за картину «Распятие» он был принят в возглавляемую А.Р. Менгсом Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, в 1785 году, после выполнения нескольких портретов, стал заместителем директора живописного отделения Академии Сан-Фернандо, в 1786 году был назначен живописцем короля, в 1789 году стал придворным художником, в 1795 году, после смерти Ф. Байеу,- директором Академии Сан-Фернандо, в 1797 году - ее почетным директором, а в 1799 году - «первым придворным живописцем».

Работа Гойи для двора началась с подготовки картонов (1776-1792 годы, в настоящее время все - Прадо, Мадрид) для гобеленов королевской мануфактуры Санта-Барбара; эти картины на темы из народного быта исполнены радости жизни (например, «Продавец посуды», 1779, парные «Майский праздник в долине Сан-Исидоро» и «Капелла Сан-Исидоро», 1778, все - Прадо), интенсивны по цвету и тонко нюансированы. По изобразительным и декоративным задачам картоны для ковров близки к панно Гойи, выполненным в 1887 году для виллы Эль-Капричо в Аламеде мадридских покровителей художника герцога и герцогини Осуна. Живописная насыщенность ранних работ Гойи перекликается с интересом художника к напряженной монохромности и использованию в композиции и фактуре контрастных сопоставлений; это проявилось в 1-й серии рисунков и офортов Гойи (по произведениям Веласкеса, 1778), где он применил акватинту, позволявшую достичь тончайших живописных эффектов.

Первые крупные работы, выполненные Гойей для Церкви, связаны с заказом на эскизы фресок сарагосской церковью Нуэстра Сеньора дель Пилар (к 80-м годам XVI века увеличена из-за наплыва паломников на поклонение чудотворному яшмовому столпу, на котором Богородица явилась апостолу Иакову Зеведееву). Гойе было предложено расписать малый северо-западный купол церкви, поместив там композицию «Богоматерь - Царица мучеников». Первые 2 эскиза Гойи были отклонены решением капитула из-за их композиционной смелости, что было воспринято художником как оскорбление и принудило его оставить фрески (1780-1781 годы) незаконченными. Вскоре Гойя выполнил ряд композиций на религиозные сюжеты: «Святое Семейство» (1785), «Смерть святого Иосифа», «Молитва святой Лутгарды», «Святой Бернард Клервоский и святой Роберт Молезмский» (все - 1783) - для церкви монастыря Санта-Ана в Вальядолиде и др.

Портреты Гойи 90-х годов XVIII века (Г.М. Ховельяноса-и-Рамиреса, Л. Моратина и др.) передают чувство одиночества и уязвимость человека. Душевный разлад, болезнь, приведшая к глухоте, усугублялись для Гойей сознанием общественного кризиса и атмосферой, царящей в стране: на престол Испании в это время взошел Карл IV, который разделял правление с супругой Марией Луизой и их фаворитом доном Мануэлем Годоем , за Пиринеями началась война, сделавшая насилие и страх обыденными явлениями жизни. Среди произведений Гойи этих лет, сатирически или иносказательно касающихся человеческой греховности, несчастий, страхов перед неведомым, соблазнов зла и безумств жизни,- серия фантасмагорий «Капричос» (80 офортов с комментариями, 1799), к работе над которой он приступил после монументальной росписи церкви Санта-Куэва в Кадисе (1791-1797 годы).

Не прерывая работу над «Капричос», в 1798 году за 3 месяца Гойя выполнил росписи придворной церкви Сан-Антонио де ла Флорида, расположенной в западном предместье Мадрида. Он создал единый фресковый ансамбль, расписав купол, конху апсиды, 2 полукруглых люнета в рукавах креста, своды трансепта и 4 пандатива подкупольного кольца. В конхе изображен в виде треугольника символ Святой Троицы в окружении 12 ангелов; сцена «Поклонение Имени Господа» композиционно ограничена навершием мраморного алтаря. Сюжетом подкупольной росписи послужило описание священного Круассе в «Христианских анналах» (перевод о. Хосе Франсиско де Ислы) чуда, совершенного в Лиссабоне святым Антонием Падуанским, который, узнав о неправедном обвинении, воскресил убитого, чтобы тот назвал истинного преступника. Гойя отошел от текста легенды, вопреки сюжету истории поместив сцену не в залах капитула, а под открытым небом, на фоне пейзажа. Эмоционально динамичная сцена, представленная на нижней окружности купольной сферы, образована единой цепью фигур, вписанной в иллюзионистическую балюстраду. Особый размах композиции сообщает «растворенность» сцены в пейзаже, что делает ее эмоциональным центром модели мира, преображенного благодаря чуду и лишающего смерть ее самодовлеющего характера. На арках и сводах церкви изображены ангелы.

В начале XIX века Гойя написал несколько парадных портретов, жестких по своей откровенности (портрет королевской семьи, 1801, Прадо; портрет М. Годоя, 1801, Академия Сан-Фернандо), а также близкие к романтизму лирические портреты, живописно насыщенные и пластичные (портрет графа де Чинчон, 1800, Прадо). В 1815 году за картины «Обнаженная маха» и «Одетая маха» (около 1802 года, Прадо; до 1831 года их называли «Цыганка» и «Венера») Гойя предстал перед судом восстановленной инквизиции (протокол допроса не сохранился).

В этот период в живописи Гойи, особенно в его графических сериях, звучность и утонченность светлых оттенков сменились сумрачностью, поглощающей фигуры, которые проступают сквозь тьму, изредка озаряемую вспышками света («Бедствия войны», 82 листа, 1810-1813 годы, издание около 1820 года, и «Диспаратес», 22 листа, 1815, опубликовано в 1863 году). Гойя «разрушает лица» и деформирует тела, перенаселяющие безразличный мир; гримасы, маски, от которых порой неотличим реальный облик, погружают лица в пространство абсурда - театр жестокости (офорт «По дороге в ад»; «Дом умалишенных», «Трибунал инквизиции», «Процессия флагелантов», 1812-1813 годы; «Похороны сардинки», около 1813 года, Академия Сан-Фернандо). «Мучение формы», живописная скоропись и та мера незаконченности, которая достигается обнажением технического приема, способны передать мир становлений и разрушений («Пожар», «Кораблекрушение», 1808-1809 годы) и определяют манеру Гойи 10-х годов XIX века. Современные художнику события получили оценку в картинах «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» и «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года» (обе - 1814, Прадо).

В 1819 году Гойя поселился в загородном доме на берегу реки Мансанарес, который получил название «Дом глухого» («Кинта-дель-Сордо», снесен в 1910 году), и расписал маслом его стены (1820-1823 годы; живопись перенесена на холст, с 1878 года в Прадо). В этих росписях образы трагической безысходности переплетаются с образами полета, надеждой на освобождение от кошмаров и на спасение, с упованием на которое также связано обращение Гойи к экспрессивной, напоминающей визионерские полотна Д. Эль Греко , религиозной живописи («Христос в Гефсиманском саду», 1819, Прадо; «Моление о чаше», 1819, духовное учиище Сан-Антонио, и др.).

После недолгого пребывания в доме своего друга Хосе Дуасо, где Гойя скрывался от политических репрессий, он, дождавшись амнистии (май 1824 года), покинул Испанию Фердинанда VII. В Бордо, в добровольном изгнании, Гойя продолжал занятия творчеством («Молочница из Бордо», 1826, Прадо; многочисленные литографии, в т. ч. серия «Бордосские быки», портреты соотечественников). Еще при жизни Гойи его творчество обрело общеевропейское значение, а впосл. повлияло не только на судьбу искусства XIX-XX вв. (от Э. Делакруа, импрессионистов и экспрессионистов до современной графики), но и на события вне сферы художественной культуры (например, в 1987 году в Испании учреждена кинематографическая премия «Гойя», ставшая самой престижной в стране).