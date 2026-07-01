ГОЙГОВ АБДУЛ-ГАМИД СИПСОЕВИЧ

ГОЙГОВ АБДУЛ-ГАМИД СИПСОЕВИЧ - ингушский прозаик, драматург, общественно-политический деятель.

Пи­сал на русском язы­ке. В раз­ное вре­мя учил­ся в Дон­ском сред­нем сельскохозяйственном училище, Вар­шав­ском университете, Московском городском на­род­ном университете имени А.Л. Ша­няв­ско­го. В 1917 году вер­нул­ся в Ин­гу­ше­тию, где ор­га­ни­зо­вы­вал ре­во­люционные груп­пы и пар­ти­зан­ские от­ря­ды; был со­рат­ни­ком Г.К. Орд­жо­ни­кид­зе . Ре­дак­тор вла­ди­кав­каз­ской газеты «Гор­ская бед­но­та» (1918). Пред­се­да­тель Ин­гушского литературного общества (1920-1928 годы), ас­со­циа­ции пи­са­те­лей Ин­гу­ше­тии. Гойгов - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков жан­ра по­вес­ти на русском язы­ке в ин­гушской литературе: «Бес­про­свет­ный путь» (1925), «Джан-Ги­рей» (1925), «Про­бу­ж­де­ние» (1927) и другие по­вес­ти ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фической и ре­во­люционной те­ма­ти­ки. Ав­тор до­ку­мен­таль­ных очер­ков, пуб­ли­ци­стических ста­тей, рас­ска­зов.

В 1937 году ре­прес­си­ро­ван , в 1944 году де­пор­ти­ро­ван в Среднюю Азию.