ГОЙГОВ АБДУЛ-ГАМИД СИПСОЕВИЧ
ГОЙГОВ АБДУЛ-ГАМИД СИПСОЕВИЧ - ингушский прозаик, драматург, общественно-политический деятель.
Писал на русском языке. В разное время учился в Донском среднем сельскохозяйственном училище, Варшавском университете, Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского. В 1917 году вернулся в Ингушетию, где организовывал революционные группы и партизанские отряды; был соратником Г.К. Орджоникидзе. Редактор владикавказской газеты «Горская беднота» (1918). Председатель Ингушского литературного общества (1920-1928 годы), ассоциации писателей Ингушетии. Гойгов - один из основоположников жанра повести на русском языке в ингушской литературе: «Беспросветный путь» (1925), «Джан-Гирей» (1925), «Пробуждение» (1927) и другие повести историко-этнографической и революционной тематики. Автор документальных очерков, публицистических статей, рассказов.
В 1937 году репрессирован, в 1944 году депортирован в Среднюю Азию.