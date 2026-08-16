ГОЙЕН ЯН ВАН

ГОЙЕН ЯН ВАН - голландский живописец, рисовальщик и офортист .

Учил­ся у И. ван Сва­нен­бур­га и др. в Лей­де­не, в 1617-1618 годах у Э. ван де Вел­де в Хар­ле­ме. По­се­тил Фран­цию (1615-1616 годы). Ра­бо­тал в Хар­ле­ме (1616-1617, 1634 годы), Лей­де­не (до 1631 года) и Гаа­ге (с 1632 года). Со­вер­шая по­езд­ки по Гол­лан­дии, соз­да­вал мно­го­численные за­ри­сов­ки, эс­ки­зы и этю­ды для сво­их кар­тин, от­ли­чаю­щие­ся жи­во­стью и не­по­сред­ст­вен­но­стью в пе­ре­да­че при­ро­ды, на­сы­щен­ные за­ни­ма­тель­ны­ми де­та­ля­ми. До 1626 года пи­сал пре­имущественно ар­хи­тек­тур­ные пей­за­жи, так­же кар­ти­ны на тра­диц. те­му «Вре­ме­на го­да».

По­сле 1626 года жи­во­пис­ная ма­не­ра Гойена ме­ня­ет­ся. В не­боль­ших пей­за­жах с низ­ким го­ри­зон­том и за­ни­маю­щим б. ч. ком­по­зи­ции об­лач­ным не­бом, ко­то­рое осе­ня­ет ши­ро­кие рав­ни­ны с па­ст­би­ща­ми, пол­но­вод­ны­ми ре­ка­ми, ка­на­ла­ми и го­ро­да­ми, морские бе­ре­га, пес­ча­ные дю­ны, кре­сть­ян­ские хи­жи­ны, он соз­да­ёт обоб­щён­ный об­раз голландской при­ро­ды («Де­ре­вен­ский пей­заж», 1628, Ште­де­лев­ский институт ис­кусств, Франк­фурт-на-Май­не; «Дю­ны», 1629, Государственные му­зеи, Бер­лин; «Се­но­кос», 1630, ГМИИ, и др.). Мяг­кий, поч­ти мо­но­хром­ный ко­ло­рит с гос­под­ством се­ро-зе­ле­но­ва­тых и ко­рич­не­вых от­тен­ков пе­ре­да­ёт влаж­ность воз­ду­ха, рас­се­ян­ный свет пас­мур­но­го дня, из­мен­чи­вую иг­ру об­ла­ков («Ко­ло­дец у хи­жи­ны», 1633, Кар­тин­ная га­ле­рея, Дрез­ден; «Ре­ка Ма­ас у Дор­д­рех­та», 1643; «Зим­ний вид в ок­ре­ст­но­стях Гаа­ги», 1645; обе - Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург, и др.). В 1651 году для му­ни­ци­па­ли­те­та Гаа­ги ис­пол­нил ог­ром­ную кар­ти­ну «Вид Гаа­ги». На­сле­дие Гойена со­став­ля­ет около 1200 кар­тин и около 800 ри­сун­ков. Про­стые и яс­ные, пол­ные ти­ши­ны и ли­рического чув­ст­ва ра­бо­ты мас­те­ра ока­за­ли силь­ное влия­ние на раз­ви­тие пей­заж­ной жи­во­пи­си в Гол­лан­дии XVII века.