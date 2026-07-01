ГОВЯЗИН ИОСИФ ЕВСЕВИЕВИЧ

ГОВЯЗИН ИОСИФ ЕВСЕВИЕВИЧ - учитель пения, хормейстер, автор духовно-музыкальных сочинений.

В 10-х годов XX века жил в Санкт-Петербурге, зарабатывая на жизнь уроками пения в городских училищах. В эти годы примыкал к духовным композиторам (протоиерей Михаил Лисицын, М.Я. Гольтисон , Н. Курлов, А. Максимов, И. Веретенников), поддерживаемым журналом «Музыка и пение». В журнале «Хоровое и регентское дело» появлялись сообщения о выходе новых сочинений Говязина и отклики на них. В 1913-1915 годах издал на свои средства 6 отдельных песнопений для смешанного хора и Панихиду для 2-голосного детского хора. Характеризуя сочинения Говязина, рецензент «Хорового и регентского дела» отмечал, что они написаны грамотно и нешаблонно и заслуживают похвалы за простоту и «благородство изложения». В 1920 году Говязин переехал в городе Екатеринбург , где возглавил хоровую секцию Отдела народного образования. Выступал за введение музыкальных занятий в программы общеобразовательных школ, много и плодотворно работал в области детской хоровой самодеятельности.