ГОВОРУХИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Режиссер, сценарист, актер, продюсер, общественный и политический деятель.

Детство и молодость

Отец - Сергей Георгиевич Говорухин, донской казак, подвергся репрессиям в 1938 г. Мать – Прасковья Афанасьевна Глазкова, портниха. По воспоминаниям режиссера, его детство было крайне бедным - семья проживала в бараках. Мама одна занималась детьми, ей приходилось тяжело работать. Окончив школу, Станислав стал учиться на геологический факультете Казанского университета. Успешно выпустившись в 1958 г., пошел работать геологом в Средне-Волжском управлении. Однако вскоре решил оставить профессию и кардинально сменил род деятельности. В 1959 г. устроился работать на недавно появившуюся в Казани телевизионную студию, где сначала занимался редактурой, а потом стал помощником режиссера.

Карьера в кино

По мнению Станислава Сергеевича, работа на казанском телевидении стала одним из самых творческих периодов в его жизни, когда приходилось выполнять сразу несколько ролей – от ведущего до режиссера. Возможно, это повлияло на впоследствии выбранную им сферу деятельности в мире кино. Поступив в 1961 г. во ВГИК в мастерскую Якова Сегеля, Говорухин был вынужден оставить работу на телевидении. В 1967 г. он окончил институт с отличием. Выпускной работой стала короткометражка «Тетя Катя». В том же году приступил к съемкам полнометражного фильма «Вертикаль» об альпинистах. Главную роль исполнил Владимир Высоцкий.

Эта картина сделала режиссера заметной фигурой в советском кинематографе, а первый успешный опыт работы с Одесской киностудией заложил основу для дальнейшего долгосрочного сотрудничества. Так, на ней были сняты культовые работы Говорухина – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Белый взрыв», «Ветер Надежды», «Место встречи изменить нельзя». Именно последний фильм принес мастеру подлинную известность и популярность.

В 1987 г. перебрался в Москву, где стал главным режиссером концерна «Мосфильм». Тогда же инициировал создание международного фестиваля жанрового кино «Золотой дюк», проходившего в Одессе до 1991 г. В 1991-1993 гг. состоял в Союзе кинематографистов.

Помимо режиссуры проявил себя и в качестве актера. Среди самых заметных ролей – работа в «Ассе», «Орле и Решке», «Маршале революции» и др. Также стоит отметить, что Говорухин выступил сценаристом в многочисленных лентах, наиболее известные из неназванных ранее кинолент «Пираты XX века», «Вторжение», «Контрабанда», «Черная вуаль», «Благословите женщину», «В стиле jazz».

В конце 80-х и в 90-е гг. обратился к документальному кино. Большой отклик вызвали его работы «Александр Солженицын», «Так жить нельзя» и «Россия, которую мы потеряли». Важной вехой в кино 90-х г. стала его резонансная лента «Ворошиловский стрелок», ставшая своеобразным приговором постсоветской эпохе.

В 2000-е гг. лучших оценок кинокритиков и признания публики добилась лента «Благословите женщину», получившая ряд призов. Последней работой режиссера стал фильм «Конец прекрасной эпохи» (2015). Сам автор заявил, что считает эту картину лучшей в своей карьере.

Общественная и политическая деятельность

В 1993-2003 гг., в 2005 г. был депутатом Государственной Думы. Стоял во главе думского комитета по культуре.

В 2000 г. выдвигал свою кандидатуру на пост российского президента. С 2005 г. член Единой России. В декабре 2011 г. избран главой предвыборного штаба В.В. Путина на президентских выборах 2012 г. В 2013 г. - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. В марте 2014 г. подписал «Коллективное обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В.В. Путина на Украине и в Крыму».

Умер 14 июня 2018 г. в санатории Барвиха после продолжительной болезни.