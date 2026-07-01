ГОВОРОВ Юрий Людвигович

Родился в 1948 г. Окончил Российский университет дружбы народов в 1975 г.

Кандидатская диссертация : Политика США в Китае в 1901–1905 гг. (Томский государственный университет, 1984).

Кандидат исторических наук, доцент, работает заведующим кафедрой новой, и новейшей истории и международных отношений Факультета истории и международных отношений Кемеровского государственного университета

Область интересов : История стран Азии и Африки, теория межд. отношений, мировая политика.

Сочинения: История стран Азии и Африки в средние века. Кемерово, 1997;

История стран Азии и Африки в новейшее время. Кемерово, 1998;

Россия между Востоком и Западом // Германия и Россия в ХХ в. Кемерово, 2001;

Внутренние факторы утверждения Сибири в системе межд. экон. связей // Сибирь в системе межд. связей. Томск, 2001.