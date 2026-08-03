ГОВОРОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

Маршал Советского Союза (1944), Герой Советского Союза (1945).

В 1916 году поступил в Политехнический институт в Петрограде. В декабре того же года был призван в армию и направлен в Константиновское артиллерийское училище, которое окончил в 1917 году. Затем служил младшим офицером отдельной мортирной батареи в городе Томске. В марте 1918 году после демобилизации из старой российской армии поступил работать в кооперацию города Елабуга (Татарстан). В октябре того же года, когда город был захвачен белогвардейскими войсками, Говоров был мобилизован в колчаковскую армию. Через год с частью солдат своей батареи бежал в Томск, где в составе боевой рабочей дружины принял участие в восстании против белых.

В январе 1920 года добровольцем вступил в Красную Армию. Участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах, командовал артиллерийским дивизионом. Особо проявил себя в боях против танков врангелевской армии. После Гражданской войны десять лет служил в 51-й Перекопской дивизии в должностях командира дивизиона и командира артиллерийского полка. Затем был командиром укрепленного района, 14-го и 15-го стрелковых корпусов. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе (1933) и Академию Генерального штаба (1938). После преподавал в Военно-артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского.

Во время советско-финской войны в 1940 году назначен начальником артиллерии 7-й армии. Провел большую работу по подготовке и осуществлению успешного прорыва финских долговременных укреплений на Карельском перешейке («линия Маннергейма»).

В начале Великой Отечественной войны Л.А. Говоров был назначен начальником артиллерии Западного направления (июль 1941 года), затем начальником артиллерии Резервного фронта, заместителем командующего Можайской линии обороны, начальником артиллерии Западного фронта (август-октябрь 1941 года). Во время боев под Ельней зарекомендовал себя не только как прекрасно знающий свое дело артиллерист, но и как волевой командир, глубоко разбирающийся в тактике и оперативном искусстве.

Генерал-лейтенант артиллерии Л.А. Говоров в период с апреля 1942 года командовал группой войск Ленинградского фронта, а с июня того же года — войсками всего фронта. Ленинград находился в блокаде, и на Говорова легла тяжелейшая задача оборонять город в условиях жесточайшего голода, недостатка боеприпасов, техники, медикаментов и других необходимых средств для ведения боевых действий. Тем не менее его твердое руководство позволило организовать эффективную контрбатарейную борьбу с вражеской артиллерией, обстреливавшей Ленинград. Говоров делал все от него зависящее, чтобы помочь бесперебойной работе «Дороги жизни», по которой через Ладожское озеро шло снабжение города на Неве, проводилась эвакуация гражданского населения и раненых. Л.А. Говорову принадлежит большая роль в успехе прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и ее окончательном снятии в начале 1944 года.

В июне 1944 года войска Ленинградского фронта под его командованием провели Выборгскую операцию против финских войск на Карельском перешейке, прорвали «линию Маннергейма» и взяли Выборг. Занимая пост командующего фронтом, он одновременно с 1 октября 1944 года координировал наступательные действия Ленинградского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Осенью 1944 года войска Говорова освободили Эстонию, взломав сильно укрепленную оборону германских войск, а в мае 1945 года взяли в плен части немецкой группы, блокированной в Латвии на полуострове Курляндия.

После войны Л.А. Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, занимал посты главнокомандующего войсками ПВО страны и заместителя министра обороны СССР.