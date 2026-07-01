Говинд (Гобинд) Сингх

Гови`нд (Гобинд) Сингх (1666, Патна, Индия —1708, Нандет, Индия) — десятый и последний гуру сикхов, наследовал пост от своего отца Тегх Бахадура в 1675 и занимал его до гибели в 1708. Отличался образованностью (религиозной и светской) и военными успехами. В 1699 реформировал сикхизм, учредив военно-религиозную организацию — общину (хальса) и передав ей высшую власть, принадлежавшую до этого гуру . Разработал обряд посвящения в общину всех, вне зависимости от кастового происхождения, и утвердил отличительные признаки сикхов, каждый из которых получил титул воина Сингх («Лев»). Отредактировал и дополнил окончательный вариант священной книги сикхов Ади-Грантх (или Грантх Сахиб). После смерти императора Аурангзеба Г. С. поддержал в борьбе за престол Могольской империи его сына Бахадур-шаха и погиб от руки подосланного убийцы. Лит.: Khushwant Singh A History of the Sikhs. Vol. 1: 1469—1839. Princeton (N. J.), 1963; Ray N. The Sikh Gurus and the Sikh Society. A Study in Social Analysis. Patiala, 1970; Chopra R. M. Glory of Sikhism. Sanbun Publishers, 2001; Фурсов К. А. Львы Пятиречья: сикхи — великие воины Азии. М., 2011.