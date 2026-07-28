ГОТВАЛЬД Клемент

Чехословацкий политический и государственный деятель, председатель правительства и президент Чехословакии. Участник социал-демократического движения с 1912 г. Член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) со времени основания в 1921 г. В 1922-1925 гг. — редактор коммунистических газет «Глас люду» и др. С 1925 г. — член Политбюро КПЧ. Во фракционной борьбе последовательно занимал просталинскую позицию. В 1929 г. избран Генеральным секретарем ЦК КПЧ. В 1935-1943 гг. — секретарь Исполкома Коминтерна.

В 1938 г. после заключения Мюнхенского договора 1938 г. уехал в СССР. В 1945 г. — заместитель председателя правительства Чехословакии, председатель КПЧ. В 1946 г., после победы коммунистов на выборах, возглавил коалиционное правительство. В 1946-1948 гг. осуществлял согласованную с президентом Э. Бенешем политику, направленную на создание смешанной экономики и политического плюрализма, сочетание социалистических и рыночных черт общества. Получив прямые указания И. Сталина , взял курс на установление коммунистического режима. Столкнувшись с попыткой коммунистов захватить силовые структуры, социал-демократы в феврале 1948 г. вышли из правительства и призвали своих сторонников сопротивляться коммунистам. Тогда коммунисты по призыву Готвальда собрали в Праге митинг рабочих, в том числе и вооруженных. Страна оказалась на пороге гражданской войны (см. февральские события в Чехословакии 1948 г.). Бенеш, как и в 1938 г., отступил перед угрозой насилия. Он ушел в отставку, и 14 июня 1948 г. Готвальд был избран президентом . В Чехословакии установился культ личности Готвальда, проводились репрессии против инакомыслящих и даже «ненадежных» соратников Готвальда. Был расстрелян даже новый Генеральный секретарь ЦК КПЧ Р. Сланский. Готвальд умер, простудившись на похоронах Сталина.

Автор статьи: Шубин А.В.