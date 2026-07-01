Готвальд (чеш. Gottwald), Клемент (23.11.1896, Дедице, округ Вишков (Вишау) ‒ 14.03.1953, Прага)

Го`твальд (чеш. Gottwald), Клемент (23.11.1896, Дедице, округ Вишков (Вишау) — 14.03.1953, Прага) — чешский политический и государственный деятель. Происходил из бедной крестьянской семьи. В 1908—1914 жил у родственников в Вене, где учился на столяра. С 1912 участник венского рабочего физкультурного движения, а также движения социал-демократической молодежи. В 1914—1915 столяр в Моравии. В годы Первой мировой войны призван на военную службу, в 1915—1918 воевал на Восточном, позднее на Итальянском фронте. Летом 1918 дезертировал и скрывался от властей до конца войны. В 1918—1920 служил в чехословацкой армии. В январе 1918 участвовал в вооруженном конфликте при демаркации поль­ско-чехословацкой границы в Тешин­ской Силезии. Весной и летом 1919 сражался против венгерской Красной армии в Словакии и Подкарпатской Руси. Участник декабрьской генеральной забастовки 1920. Один из основателей Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) (май 1921). В 1921—1926 — партийный деятель в Словакии, редактировал коммунистические издания «Pravda chudoby» и «Hlas ľudu», «Spartakus». С 1925 член ЦК и Политбюро ЦК КПЧ, 1926—1929 — руководитель агитационно-пропагандистского отдела ЦК КПЧ. В 1926—1929 возглавил борьбу за преодоление внутриполитического кризиса в партии, выступал за ее большевизацию. На V съезде КПЧ (февраль 1929) избран генеральным секретарем партии. В том же году стал депутатом Нацио­нального собрания. 1928—1943 — член исполкома Коммунистического Интернационала. С августа 1934 находился в СССР, организатор движения широкого народного фронта против фашизма и войны. На VII конгрессе Коминтерна избран секретарем его исполкома. В феврале 1936 вернулся в Чехословакию . В сентябре-октябре 1938 главный представитель оппозиции против капитуляции и принятия мюнхенского диктата (см. Мюнхенское соглашение 1938). 9 ноября 1938 отбыл в Москву, до 1945 — глава московского центра Сопротивления движения и руководящих органов КПЧ в эмиграции. В декабре 1943 — участник переговоров с президентом Э. Бенешем, главой лондонского эмигрантского правительства о послевоенном политическом устройстве страны. Сыграл значительную роль в разработке Кошицкой программы (5 апреля 1945), содержащей основные принципы народной демократии. 4 апреля 1945 — заместитель председателя первого правительства Национального фронта чехов и словаков. С 1945 до своей смерти — председатель КПЧ. В 1945—1948 — депутат Национального собрания. В 1946—1948 — глава кабинета министров. С середины 1947 выступает за реализацию сталинской модели строительства социализма. Идеолог февральского переворота 1948. 14 июня 1948 депутатами Национального собрания избран президентом ЧСР. Определял курс страны в 1948—1953, включая политические чистки и репрессии, поддерживал директивы Москвы. Внезапно умер после возвращения с похорон И. В. Сталина. Культ Г., в полной мере заявивший о себе при его жизни, сохранялся после смерти. В 1953—1962 забальзамированное тело Г. находилось в мавзолее у Национального памятника на горе Витков в Праге. В 1990 урна с его прахом была захоронена на пражском Ольшанском кладбище. Соч.: Spisy Klementa Gottwalda. Vol. 1—15. Praha, 1951—1961. Лит.: Kadlec V. Podivne konce nasich prezidentu. Hradec Kralove, 1991; Tomeš J. a kol. Český biografický slovník XX Stoletý. D. 1. Praha, 1999. S. 373—374.