ГОТШЕД ИОГАНН КРИСТОФ

ГОТШЕД ИОГАНН КРИСТОФ (Gottsched) - немецкий пи­са­тель , тео­ре­тик ли­те­ра­ту­ры , кри­тик, пе­ре­во­дчик, из­да­тель.

Вырос в семье пастора. С 1714 года изучал теологию, фи­ло­со­фию , филологию и другие науки в университете Кёнигсберга. Профессор логики и метафизики (с 1734) Лейпцигского университета. Готшед - один из видных представителей раннего немецкого Просвещения, убеждённый сторонник клас­си­циз­ма . В своих сочинениях по теории поэзии и театра [«Опыт критической поэтики для немцев» («Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen», 1730); «Немецкий театр, согласно правилам Древней Греции и Рима» («Deutsche Schaubühne nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet», Bd 1-6, 1741-45); «Обоснование немецкого поэтического искусства» («Grundlegung einer deutschen Sprachkunst», 1748), и др.], а также в издававшихся им журналах [«Разумные порицательницы» («Die Vernünfftigen Tadlerinnen», 1725-26); «Вопросы критической истории немецкого языка, поэзии и красноречия» («Beiträge zur critischen Historie der deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit», 1732-44); «Новый книжный зал свободных искусств и наук о прекрасном» («Der neue Вüchersaal der schönen Wissenschaften und freien Кünste», 1745-50)] Готшед критиковал поэтику барокко, стремился удалить из литературы и театра всё грубое, неправильное, фантастическое, простонародное (неудачная попытка изгнать с немецкой сцены Гансвурста - персонажа немецкого народного театра). С идеями Готшеда вели полемику швейцарские критики И. Я. Бодмер и И. Я. Брейтингер, принявшую общегерманские масштабы, в результате чего Готшед утратил свой прежде непререкаемый авторитет, а его имя надолго сделалось синонимом педантизма. Переводил на немецкий язык произведения П. Корнеля, Ж. Расина, Мольера.

Сочинения:

Ausgewählte Werke / Hrsg. J. Birke, Ph. Mit­chell. B.; N. Y., 1968–1987. Bd 1–12;

[От­рыв­ки из со­чи­не­ний] // За­ру­беж­ные пи­са­те­ли о ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве. Не­мец­кая ли­те­ра­ту­ра XVIII в. М., 1980.