Готшальк (лат. Gotteschalcus, Gothescalcus, Godescalcus; нем. Gottschalk; фр. Godescalc)

Го`тшальк (лат. Gotteschalcus, Gothescalcus, Godescalcus; нем. Gottschalk; фр. Godescalc) (ок. 806—808, Саксония — ок. 866—869, аббатство Отвильер, Шампань) — средневековый богослов, писатель, поэт. Сын саксонского графа Бернона. В раннем детстве как облат был отдан в бенедиктинский монастырь Фульда, где его учителем стал знаменитый писатель и богослов, деятель Каролингского Возрождения Рабан Мавр (ум. 856). В 822 Г., вероятно, против собственной воли, принял монашеский постриг, продолжил обучение в бенедиктинском аббатстве Райхенау у аббата Веттина. Там Г. познакомился с Валафридом Страбоном, от которого получил прозвище Фульгенций (возможно, в связи с интересом Г. к сочинениям позднеантичного автора Фульгенция Мифографа). В 824 Г. возвратился в Фульду. Желая покинуть монастырь , он обратился через родственников к Отгару, архиепископу Майнца, утверждая, что его насильно постригли в монахи, вопреки нормам канонического права. После рассмотрения вопроса на церковном соборе в Майнце (июнь 829) Г. получил право покинуть монастырь , но был лишен доли в отцовском наследстве. Несогласный с этим решением Рабан Мавр обратился к императору Людовику Благочестивому. Г. вынужден был вернуться к монашеской жизни, в 830-е жил сперва в аббатстве Корби (в Пикардии), а затем в Орбе (близ Суассона). Г. обратился к изучению теологии, под влиянием сочинений Августина сформулировал идею о так называемом двойном предопределении, согласно которой все люди еще до рождения предназначены Богом либо к спасению, либо к осуждению на адские муки. В Орбе Г. был рукоположен в пресвитеры, преподавал в монастырской школе. Состоял в переписке со многими видными деятелями Каролингского возрождения (Лупом из Ферье, Ионой Орлеанским и др.). Ок. 839 он покинул монастырь и отправился в Рим, затем проповедовал свои идеи в Сев. Италии и на Балканах (в Ломбардии, Фриуле, Далмации, Паннонии, Болгарии). В 848 Г. вернулся в Германию и представил свое учение на Майнцском соборе. Его главным оппонентом выступил Рабан Мавр, в 847 избранный архиепископом Майнца. Собор осудил учение Г. и передал его на суд Гинкмара, архиепископа Реймса, к юрисдикции которого относился монастырь Орбе. На соборе в Кьерси (849) Г. отказался отречься от своих идей и был объявлен еретиком. Его осудили на бичевание и последующее пожизненное заключение в монастыре Отвильер, где он прожил около 20 лет. В поддержку Г. выступили видные богословы: Луп из Ферьера («Книга о трех вопросах», «Liber de tribus quaestionibus», 856/60), епископ Труа Пруденций (ум. 861), Ратрамн из Корби (составил по заказу короля Карла II Лысого трактат «О предопределении Божием», «De praedestinatione Dei», ок. 850). В 853 на соборе в Кьерси Гинкмар вторично осудил учение о двойном предопределении. Сам Г. в заключении продолжил богословские штудии, вступил в спор с Гинкмаром, отстаивая догматическую корректность выражения «тройное Божество» (лат. trina Deitas). Г. и его сторонники пытались заручиться поддержкой папы Римского Николая I (858—867), но тот скончался, не успев вынести решения. Г. до конца жизни отказывался отречься от своих идей, умер, находясь под отлучением от Церкви. Среди сохранившихся сочинений трактаты по богословию, латинской грамматике, 16 стихотворений на латинском языке (гл. образом религиозные гимны, также 2 стихотворных послания Ратрамну из Корби и Пруденцию из Труа), 2 письма (Лупу из Ферье и неизвестному епископу). Г. долгое время приписывалась популярная в Средние века и эпоху Возрождения «Эклога Феодула» (стихотворный аллегорический диалог Истины с Ложью, посредником между которыми выступает Разум), однако его авторство остается спорным. Г. считается одним из наиболее талантливых и оригинальных поэтов эпохи Каролингского возрождения. Соч.: Monumenta Germaniae Historica. Poetae Latini aevi Carolini / Hrsg. L. Traube. Т. 3. München, 2000. P. 707—738; Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc d’Orbais / éd. C. Lambot. Lovain, 1945; Patrologiae Cursus Completus. Seria Latina / Ed. J.-P. Migne. Vol. 121. Parisiis, 1880. Col. 345—372; Песня Годескалька // Памятники средневековой латин­ской литературы IV—IX веков. М., 1970. С. 315—319. Лит.: Шишков А. М. Готшальк // Православная энциклопедия. Т. 12. М., 2006. С. 221—222; Jolivet J. Godescalc d’Orbais et la Trinité: La méthode théologie à l’époque carolingienne. Paris, 1958; Tavard G. H. Trina Deitas. The Controversy between Hincmar and Gottschalk. Milwaukee, 1996; Vielhaber K. Gottschalk der Sachse. Bonn, 1956.