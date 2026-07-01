ГОТОРН НАТАНИЕЛ

ГОТОРН НАТАНИЕЛ, Хоторн (Hawthorne) - американский пи­са­тель .

Из старинного пу­ри­тан­ско­го рода. Окончил Боудойнский колледж (Брансуик, штат Мэн; 1825); служил на таможне в Бостоне (1839-40) и Сейлеме (1846-49); американский консул в Ливерпуле (1853-57). Печатался с 1828 года. Известность Готорну принёс сборник рассказов «Дважды рассказанные истории» («Twice told taies», 1837, расширенное издание 1842), состоящий из исторических зарисовок, притч и аллегорий на тему пуританства в Новой Англии 17 века. Сблизился с трансценденталистами (Р. У. Эмерсон и др.), провёл около полугода в фурьеристской общине Брук-Фарм (1841), но разочаровался в проповедуемом ею оптимизме [этот опыт отразился в «Романе о Блайтдейле» («The Blithedale romance», 1852, в русском переводе - «Счастливый дол», 1913)]. Первый и самый известный роман Готорна «Алая буква» («The scarlet letter», 1850, русский перевод 1856) - о моральном торжестве женщины над обществом, обрёкшем её на отчуждение. Проецируя события прошлого на современность, Готорн находил в американском пуританском сознании двойственность греха и добродетели, фанатизма и духовности, веры в предопределение и свободолюбия. Среди других произведений Готорна - сборники рассказов «Легенды старой усадьбы» («Mosses from an old manse», 1846), «"Снегурочка" и другие дважды рассказанные истории» («"The snowimage" and other twice-told tales», 1851), нравственно-дидактические романы «Дом о семи фронтонах» («The house of the seven gables», 1851, русский перевод 1852), «Мраморный фавн» («The marble faun», 1860, в русском переводе - «Переворот», 1860). Традицию Готорна в литературе США развивал Г. Джеймс. Г. Мелвилл посвятил ему свой роман «Моби Дик».

Сочинения:

The centenary edition of the works. Columbus, 1962–1997. Vol. 1–23;

Избр. про­изв.: В 2 т. Л., 1982.