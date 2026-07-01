Гото, Симпэй (24.07.1857, Исава ‒ 13.04.1929, Киото)

Го`то, Симпэ`й (24.07.1857, Исава — 13.04.1929, Киото) — японский государственный и политический деятель. Граф (1928). По образованию врач, специалист по санитарии и гигиене, доктор медицины (1892). В качестве гражданского губернатора Тайваня (со 2 марта 1898 по 13 декабря 1906) заложил основы модернизации острова. С 1903 — член Палаты пэров. Первый президент Южно-Маньчжурской железной дороги (1906—1908). Министр транспорта во втором (с 14 июля 1908 по 30 августа 1911) и третьем (с 21 декабря 1912 по 20 февраля 1913) кабинетах Т. Кацура. Сторонник сотрудничества с Россией, которую посещал в 1908 и 1912. Министр внутренних дел в кабинете М. Тэраути (с 9 октября 1916 по 23 апреля 1918) и во втором кабинете Г. Ямамото (с 2 сентября 1923 по 7 января 1924). На посту министра иностранных дел кабинета Тэраути (с 23 апреля по 29 сентября 1918) поддерживал участие в «союзной» интервенции на Дальнем Востоке. Мэр Токио (с 17 декабря 1920 по 27 апреля 1923). Выступая за признание СССР, Г. пригласил в Японию А. А. Иоффе для переговоров (февраль — август 1923). Во время приезда в СССР (декабрь 1927 — январь 1928) был принят И. В. Сталиным, вел переговоры с Г. В. Чичериным и Л. М. Караханом об экономическом сотрудничестве и согласовании политики в отношении Китая. С 1919 ректор университета Такусёку. Лит.: Цуруми Юсукэ, Гото Симпэй ([Биография] Гото Симпэй). Т. 1—8. Токио, 2004—2007 (на японском языке); Кацура Таро, Гото Симпэй и Россия. Сборник документов, 1907—1929. М., 2005; Молодяков В. Э. Гото Симпэй и русско-японские отношения. М., 2006.