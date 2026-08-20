ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН

ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН (английский - Gothic novel) - жанр художественной про­зы , возникший в английской ли­те­ра­ту­ре 2-й половины XVIII века.

Для готического романа (который представлен как крупными романами, так и относительно небольшими произведениями, близкими к повести) характерна атмосфера таинственности и ужаса, во многом обусловленная специфическим местом действия, в качестве которого могут выступать средневековый го­тический (отсюда название) замок, монастырь, старинный дом и тому подобное. В пространственно-временном мире готического романа, обособленном от обыденной реальности, властвуют сверхъестественные силы. Особую роль в сюжете готического романа играют вставные новеллы, основанные на приёме «найденной рукописи»: в глубинах готического пространства герой обнаруживает старинный манускрипт, описанные в нём зловещие события прошлого актуализируются в настоящем. Основоположником жанра считается Х. Уолпол («готическая повесть» «Замок Отранто», 1765 год); среди его наиболее известных образцов - «Старый английский барон» К. Рив (1777 год), «Батек» У. Бекфорда (1786 год); «Удольфские тайны» (1794 год), «Итальянец» (1797 год) и другие романы А. Радклиф; «Монах» М. Г. Льюиса (1796 год). В русской литературе отдельные черты готического романа претворились в некоторых произведениях Н. М. Карамзина (повесть «Остров Борнгольм», 1794 год), Н. И. Гнедича (роман «Дон-Коррадо де Геррера, или Дух мщения и варварства гишпанцев», 1803 год), повестях А. А. Бестужева (Марлинского). Поэтика готического романа нашла развитие в романтичной прозе («Эликсир дьявола» Э. Т. А. Гофмана, 1815 год; «Франкенштейн» М. Шелли, 1818 год; «Мельмот-Скиталец» Ч. Р. Мэтьюрина, 1820 год; рассказы Э. По). Её элементы присутствуют в произведениях многих писателей XIX-XX века (Э. и Ш. Бронте, Ч. Диккенс, Р. Л. Стивенсон, Б. Стокер, Г. Мейринк, Ф. Кафка, Х. Кортасар, Дж. Фаулз, У. Эко и др.).

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