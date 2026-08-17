ГОТИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ

ГОТИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ - стиль западноевропейской певческой нотации, выработанный в позднесредневековых скрипториях в XII-XIII веках и называемый в современной музыковедческой литературе готическим по аналогии с латинским книжным письмом XIII-XVI веков.

Так же как и для книжного письма, для готической нотации характерны написание с изломом и подчеркнутое различие между жирными и волосяными линиями. Термин «готическая нотация» стал общеупотребительным с 90-х гг. XX века. Ранее готическую нотацию чаще называли «письмом с подковными гвоздями» (нем. Hufnagelschrift), что было связано с формой характерного знака этой нотации, так называемой вирги (одиночной ноты, более высокой по сравнению со смежными в невменных нотациях; смотри Невмы), напоминающей по форме подковный гвоздь (Hufnagel). Готическая нотация применялась для записи как церковных одноголосных песнопений , так и светской одноголосной музыки и реже - ранних форм многоголосия. Готическая нотация была особенно распространена с XIII века на севере и востоке Германии, в Нидерландах и в отдельных литургических центрах Скандинавии, а также в восточно-европейских землях, находившихся в сфере нем. влияния (Чехия, Моравия, Польша, Венгрия, Прибалтика), поэтому готической нотацией называют также немецкой хоральной нотацией.

Готическая нотация представляет собой региональный вариант хоральной линейной нотации, связанный с особым способом написания невм, перенесенных на нотный стан (так называемые готические, или немецкие невмы) и постепенно графически преобразованных под влиянием манеры и инструментария письма. Рукописи данного типа писались под диагональным наклоном пером с косым срезом, вследствии чего нотные головки приобретали вид ромба, отличаясь тем самым от квадратной нотации, сформировавшейся в XII веке и распространившейся преимущественно во Франции, в Англии и в странах Южной Европы. Ромбовидная форма нотных знаков - результат эволюции невмы «пунктум» ( лат. punctum) - одиночного знака, передающего тон, более низкий в сравнении с предыдущим или последующими тонами мелодии.

Ранними примерами записи в готической нотации являются 77 духовных песнопений аббатисы Хильдегарды Бингенской († 1179) в 2 кодексах — из Бельгии и Германии (Dendermonde. Abb. Benedict. 9, ок. 1163–1175; Wiesbaden. Hessische Landesbibl. 2, ок. 1180–1190; факсимильные изд.: Van Poucke. 1991; Welker. 1998; см. также: MGG. Bd. 6. S. 389; Поспелова. 2003. С. 376).

Различают 2 основных типа готической нотации - немецкий и лотарингский (называемый также мецским по главному центру Лотарингии города Мец). Известны и смешанные формы. 1-й тип преобладал в нотных рукописях Рейнской области, на севере Германии и в Нидерландах, 2-й — в восточной и южной областях Германии, а также на территории современной Австрии и Швейцарии и в Восточной Европе. Главное различие между данными типами в предпочтении того или иного знака для одиночных нот. В рукописях немецкого типа используются как пунктум, так и вирга. В лотарингском типе вирги нет, а пунктум имеет форму ромба. Кроме того, здесь чаще, чем лигатурные невменные знаки, используются одиночные ноты. Однако в ряде рукописей смешиваются графические черты обоих типов, и различия между ними становятся относительными. Так, написание вирги с нотной головкой справа от древка объединяет черты мецского ромба и собственно «подковного гвоздя» ( Haug. 1995. P. 156-160). Такой тип вирги присутствует также в ряде манускриптов польск. происхождения (смотри: Поспелова. 2000. С. 571; 2003. С. 385).Трудно установить, происходят ли эти типы нотации из единого центра или представляют собой результат одновременного и независимого развития. С течением времени различия между местными и орденскими нотациями (бамбергской, цистерцианской и др.) нивелировались, и эти системы записи ассимилировались с соседними региональными типами. Тенденция к унификации разных региональных типов усилилась с началом нотопечатания. Некоторые нотации, впрочем, долго сохраняли самобытность, напр., силезская или пражская, в к-рых доминировали лотарингские формы.

Начиная с позднего средневековья в скрипториях создавалось большое количество муз. рукописей неофиц., подсобного характера - нотных записных книжек, учебников или школьных тетрадей, в которых типы нотации под воздействием практики скорописи упрощались и стандартизировались. В певческих книгах, выполненных роскошно и тщательно для офиц. использования (Антифонарии, Градуалы и т. д.), обычно лучше различимы графические признаки того или иного типа нотации.

Внутри немецкого и лотарингского типов выделяют разновидности, в которых в силу разных причин действовали другие нотационные традиции, нежели доминирующая региональная система. Например, бенедиктинцы аббатства святого Георгия в Праге использовали немецкий тип (вследствии связей с аббатством Хирзау в Шварцвальде, на юго-западе Германии), несмотря на то что в целом в Пражском регионе господствовал лотарингский тип. Тевтонский орден (основан в XII веке) принес немецкую нотацию (вместе с богослужением доминиканской традиции) на северо-восток Европы.

В XV–XVI веках в готическую нотацию проникли элементы мензурального нотного письма. Так записывались обычно вновь сочиняемые композиции, в том числе многоголосные. Манускрипты с мензуральными знаками типа семибревиса и минимы можно встретить с XV–XVI веков в германоязычных регионах.

В XV–XVI веках польские певческие рукописи и учебники с готической нотацией имели широкое хождение в Южнорусском регионе в обиходе церквей католической и православной юрисдикций, а также в юго-западных православных братствах и школах (смотри, например: Москва. 2000. С. 546–548, 555). Они могли оказать определенное влияние на формирование киевской нотации (смотри: Поспелова.2000; 2003. С. 268 и далее), которая типологически близка к поздней мензуральной готической нотацией XV–XVI веков.

Рукописи в готической нотации продолжали создаваться долгое время и после начала нотопечатания, в отдельных случаях до XVIII века. Среди первопечатных нотаций также устойчиво выделяется готический тип.

Иллюстрации:

Немецкая готическая нотация. Градуал. XV в. (Budapest. Orzdgos szecheny I konyvtat. Clmae 259. Fol. 1v);

Ранняя готическая нотация. XII в. «Kyrie eleision» Хильдегарды Бингенской (Wiesbaden. Landesbibl. S. N. Fol. 70v);

Лотарингская готическая нотация. Градуал. 1360 г. Мосбург (Münch. Ludwig! Maximilians Universitat. 2° 156. Fol. 114r);

Вирга в трактате Себастьяна Фельштыньского «Opusculum musical compilatium» (Краков, 1517).

Исторические издания:

Marxer O. Zur spätmittelalterlichen Choralgeschichte St. Gallens: d. Cod. 546 d. St. Galler Stiftsbibliothek. St. Gallen, 1908;

Das Graduale der St. Thomaskirche zu Leipzig (14. Jh.) / Ed. P. Wagner. Lpz., 1930–1932. 2 Bde;

Stäblein B. Schriftbild der einstimmigen Musik. Lpz., 1975. (Musikgeschichte in Bildern; Bd. 3. Lfg. 4);

Hildegard von Bingen. Symphonia harmoniae caelestium revelationum: Dendermonde, St.-Pieters and Paulusabdij, ms. cod. 9. / Introd. P. van Poucke. Peer, 1991;

Hildegard von Bingen. Lieder: Faksimile Riesencodex (Hs. 2) der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, fol. 466–481v / Hrsg. v. L. Welker, Komment. v. M. Klaper. Wiesbaden, 1998;

Moosburger Graduale: München, Universitätsbibliothek, 2° Cod. ms. 156 / Ed. D. Hiley. Tutzing, 1996;

Москва Ю. В. Антифонарий № 1553/V из б-ки Львовского Гос. ун-та им. И. Франко // Гимнология. М., 2000. Кн. 2. С. 538–548.

Дополнительная литература:

Sigl M. Zur Geschichte des Ordinarium Missae in der deutschen Choralüberlieferung. Regensburg, 1911. 2 Bde;

Stäblein B. Schriftbild der einstimmigen Musik. Lpz., 1975. (Musikgeschichte in Bildern; Bd. 3, Lfg. 4);

Möller H. Deutsche Neumen — St. Galler Neumen: zur Einordnung der Echternacher Neumenschrift // SMH. 1988. Vol. 30. P. 415–430;

Szendrei J. Die Geschichte der Graner Choralnotation // Ibid. Vol. 30. P. 5–234; idem. Choralnotationen in Polen // MAAS. 1997. Vol. 10. P. 257–274;

idem. Prager Quellen zum Hirsauer Choral // Cantus Planus. Sopron, 1995. Bd. 7. P. 555–574;

idem. Notacja liniowa w polskich zródłach chorałowych XII–XVI w. // Notae musicae artis: Notacja muz. w zródłach polskich XI–XVI w. / Ed. E. Witkowska-Zaremba. Kraków, 1999. P. 187–281.

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