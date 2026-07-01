ГОТФРИД БУЛЬОНСКИЙ

ГОТФРИД БУЛЬОНСКИЙ - один из предводителей 1-го крестового похода и основателей Иерусалимского королевства крестоносцев.

2-й сын Евстахия II, Булонского, и Иды Арденнской, дочери Готфрида III, герцога Н. Лотарингии. Был назначен своим дядей по матери Готфридом IV Горбатым наследником герцогства Н. Лотарингия, но германский император Генрих IV передал Готфриду Бульонскому во владение только Антверпенскую марку (1076 год), отобрав у него Н. Лотарингию под предлогом того, что его дядя не имел прямых мужских наследников. Тем не менее Готфрид Бульонский сражался на стороне Генриха IV в битве на реке Эльстер (1080) и участвовал в осаде Рима (1082), в награду за что Н. Лотарингия была передана ему в лен.

Готфрид Бульонский испытал влияние идей клюнийской реформы и слыл набожным и благочестивым человеком. Согласно преданию, на Клермонском Соборе Готфрид Бульонский был назначен папой Римским Урбаном II главным военным вождем крестового похода, в который он отправился в сопровождении своих братьев Евстахия (впоследствии Булонский Евстахий III) и Балдуина (Иерусалимского королевства Балдуин I) . Для покрытия расходов, связанных с походом, Готфрид Бульонский вынужден был отдать принадлежавший ему замок Буйон под залог епископу Льежа.

В августе 1096 года Готфрид Бульонский встал во главе 40-тысячной армии крестоносцев и в ноябре через Германию, Венгрию и Балканы привел ее к Константинополю. Там он вступил в конфликт с византийским императором Алексеем I Комнином, не пожелав принести ему вассальную присягу. После длительных переговоров и ряда вооруженных стычек с византийцами в январе 1097 года Готфрид Бульонский принес присягу императору. Как и другие вожди крестоносцев, он признал юрисдикцию императора над всеми землями, к-рые ему удастся отвоевать на Востоке, а император в свою очередь обязался поддержать крестоносцев своими силами и снабжать их войско в походе. Готфрид Бульонский участвовал в осаде и взятии Никеи (май — 16 июня 1097), в успешной для крестоносцев битве при Дорилее (1 июля 1097), в захвате Антиохии (20 окт. 1097 — 3 июня 1098). До 1099 года Готфрид Бульонский не играл ведущей роли среди других вождей похода, таких как Боэмунд Тарентский, гр. Раймунд IV Тулузский и Танкред. Авторитет Готфрида Бульонского среди крестоносцев рос по мере их приближения к Иерусалиму, поскольку религ. идея крестового похода, во многом определявшая его успех в глазах рядовых участников, доминировала у Готфрида Бульонского над политическими целями, к достижению которых стремились многие другие вожди крестоносцев.

Готфрид Бульонский принимал активное участие в осаде Иерусалима (7 июня — 15 июля 1099) и был одним из первых ворвавшихся в город крестоносцев. 22 июля 1099 года Готфрид Бульонский был провозглашен «защитником Гроба Господня» (лат. advocatus Sancti Sepulcri; от титула короля он отказался). На протяжении недолгого пребывания во главе Иерусалимского королевства Готфрид Бульонский был занят расширением владений в Палестине вокруг Иерусалима и их обороной от нападений султанов Египта. 12 августа. 1099 года разгромил египтян в битве при Аскалоне.

В конце 1099–1100 года Готфриду Бульонскому удалось утвердить власть над Акрой, Яффой и Кесарией. В то же время при безуспешных осадах Аскалона, а затем Арсуфа Готфрид Бульонский вступил в конфликт с Раймундом Тулузским и его союзником архиеп. Пизы Даимбертом, первым латинским патриархом Иерусалима, которые требовали передачи этих городов в независимое владение Раймунда или образования из захваченных земель церковных доменов. Готфрид Бульонский заключил с Даимбертом договор о том, что, если в ходе дальнейших завоеваний будет создано светское гос-во со столицей в Каире, Иерусалим и Яффа перейдут во владение католической Церкви как отдельные королевства. Однако планы завоевания Египта не осуществились. После смерти Готфрида Бульонского сторонники создания светского гос-ва провозгласили королем Иерусалима его брата Балдуина.

Существует несколько версий смерти Готфрида Бульонского. Арабский хронист XII века Ибн аль-Каланиси в «Истории Дамаска» сообщает, что Готфрид Бульонский был ранен стрелой при осаде Акры и это стало причиной его болезни и кончины. В христианских хрониках XII века эта версия не встречается. Альберт Ахенский в «Истории Иерусалима» и Эккехард Аурский пишут о смертельной болезни, поразившей Готфрида Бульонского в Кесарии. Позднее распространилось предание о том, что он был отравлен в Кесарии одним из эмиров, но эта версия не подтверждается источниками.

В западноевропейской средневековой литературе и фольклоре Готфрид Бульонский был идеализирован как 1-й король Иерусалима. В героической поэзии (жестах) XII–XIII веков ему отводилось исключительное место в ряду вождей 1-го крестового похода, он считался законодателем, издавшим главный свод законов Иерусалимского королевства — «Иерусалимские ассизы» (в действительности — памятник середины XII века). В XIV веке в поэме «Обет павлина» (Le Voeux du Paon) Ж. де Лонгийона Готфрид Бульонский был включен в круг идеальных рыцарей, известных как «Девять Достойных». Он наделялся недюжинной физической силой: согласно преданию, на Сицилии боролся с медведем и победил его, в Палестине одним ударом меча отрубил голову верблюду.

Наиболее полные и достоверные сведения о жизни Готфрида Бульонского содержатся в хронике Альберта Ахенского, в анонимной хронике «Деяния франков» (Gesta Francorum) и в хронике Раймунда Ажильского «История франков, которые взяли Иерусалим» (Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem). Готфрид Бульонский является героем 2 французских гест, посвященных крестовым походам,— «Песни об Антиохии» (Chanson de Antioche) и «Песни об Иерусалиме» (Chanson de Jerusalem). Семья Готфрида Бульонского и он сам стали героями несколько легенд, самая известная из них, «Рыцарь-Лебедь», была выбрана для сюжета оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин». Легендарные черты Готфрида Бульонского приобрел благодаря хронисту Вильгельму Тирскому, рассказавшему историю 1-го крестового похода в хронике «История священной войны, которую вели христианские князья в Палестине и на Востоке» (Historia belli sacri a principibus christianis in Palaestina).