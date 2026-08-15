Готейн (нем. Gothein), Эберхард (29.10.1853, Неймаркт, Силезия ‒ 13.11.1923, Берлин)

Го`тейн (нем. Gothein), Эберхард (29.10.1853, Неймаркт, Силезия — 13.11.1923, Берлин) — немецкий историк и экономист. Родился в семье врача. Изучал в университетах Бреслау и Гейдельберга историю, экономику, историю искусства. Защитил диссертацию по экономике (1878). Преподавал в университетах Карл­сруэ (с 1885), Бонна (с 1890), Гейдельберга (с 1904). Его исследования по экономическим проблемам носили не только теоретический, но и прикладной характер. Г. считался одним из ведущих экономистов своего времени. Большое внимание уделял вопросам подготовки квалифицированных кадров, участвовал в организации высших коммерческих школ. Наряду с экономическими проблемами XIX в. изучал культуру Возрождения и Контрреформации. Причины социальных кризисов XV—XVI вв. связывал с тем, что верхи общества не смогли направить народные движения на поддержку назревших политических и социальных преобразований. Принадлежал к либерально-позитивистской историографии, противостоявшей господствовавшей в Германии прусской исторической школе Трейчке и Зибеля. В политике придерживался национально-либеральных взглядов. Член национального собрания Бадена (1919), участвовал в разработке конституции Республики Баден. Соч.: Die Aufgaben der Kulturgeschichte. Leipzig, 1889; Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften. Strassburg, 1892; Schriften zur Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation und Gegenreformation. München — Leipzig, 1924. Лит.: Maurer M. Eberhard Gothein (1853—1923). Leben und Werk zwischen Kulturgeschichte und Nationalökonomie. Köln, 2007.