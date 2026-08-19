ГОТЬЕ Юрий Владимирович

Историк, археолог.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1895). Ученик В.О. Ключевского . Придерживался позитивистской методологии. Магистерская диссертация: Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического быта Московской Руси» (1906). Работа основана на анализе писцовых книг. В ней доказал, что «экономические потрясения коснулись всех сторон Замосковных городов… Наибольших размеров экономический кризис достиг в 1615 – 1620 гг.». С начала 1620-х. годов хозяйство Московского царства постепенно начинает выходить из кризиса. Историк отмечает, что экономическое развитие XVII в. подготовило материальную базу для петровских преобразований.

Докторская диссертация: «История областного управления в России от Петра I до Екатерины II» (1913). Проанализировав динамику развития областных учреждений в после петровское время, ученый пришел к выводу том, что их эволюция во многом привела к возвращению к допетровским образцам. Тем самым исследователь указывал на определенную искусственность реформ Петра I, их несоответствие российским реалиям. Областное самоуправление оказалось слишком дорогим и громоздким, поэтому в 1727 г. была проведена реформа по его упрощению и удешевлению.

С 1903 преподавал в Московском университете, экстраординарный (1915), ординарный профессор (1917). Преподавал на Высших женских курсах, Межевом институте, Народном университете им. А.Л. Шанявского. С 1898 по 1930 работал в Румянцевской библиотеке. Примыкал к партии кадетов, но вышел из нее. Октябрьскую революцию не принял. Оставил дневник, посвященный революционным событиям и Гражданской войне. В советское время работал в РАИМК, РАНИОН. В 1930 арестован по «Академическому делу», сослан в Самару. Вернулся в Москву в 1933, преподавал в МИФЛИ , МГУ, ВПА им. В.И. Ленина. Сотрудник Института истории АН СССР. Член-корр. (1922), академик АН СССР (1939).

Сочинения:

Акты, относящиеся к истории земских соборов. М., 1909;

Очерк истории землевладения в России. Сергиев Посад, 1915;

История южных славян. Курс лекций. М., 1916;

Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства. Т.1-2. Л.-М., 1925-30;

История областного управления в России от Петра I до Екатерины II: Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение учреждений 1727 г. М., 1941.

Мои заметки. М., 1997.