Государство всеобщего благоденствия (англ. Welfare state, нем. Wohlfahrtsstaat, фр. Etat-providence)

Госуда`рство всео`бщего благо­де`н­ствия (англ. Welfare state, нем. Wohlfahrtsstaat, фр. État-providence) — государство , подразумевающее от­но­сительное равенство граждан в потреблении материальных благ и услуг в процессе взаимодействия обще- ственного сектора и рынка. Первые социальные законы — о страховании по болезни, от несчастных случаев на производстве, по старости и нетрудоспособности — были приняты в 1880-е в Германии. Утверждение институциональной модели Г. в. б. произошло под влиянием Второй мировой войны. Упоминание о нем содержится в конституциях и других высших законодательных актах многих стран, теория такого типа государства предполагает, что социальные гарантии обеспечиваются путем государственного регулирования эко- номики (прежде всего крупного бизнеса) и налоговой политикой. В настоящее время существует три идеальных типа Г. в. б: североевропейское, или социал-демократическое (Скандинавские страны и Финляндия), в котором наиболее сильны социальные черты и роль государ-ства; опирающееся на гражданское общество; консервативное или корпоративное государство (Австрия, Германия, Франция, Италия) и регулируемое рынком либеральное государство (Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия). Каждая страна проводит социальную политику особого типа, подпадающего под общую классификацию лишь по общим признакам. С 1990-х разрастание мирового экономического и финансового кризиса повсеместно привело к усилению роли рынка и личной ответственности за уровень благосостояния. Лит.: Esping-Andersen G. Social Foun- dations of Postindustrial Economies. Oxford, 1999; Его же. The Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford, 1999; Ferragina E., Seeleib-Kaiser M. Welfare regime debate: past, present, futures // Policy &Politics. Vol. 39. № 4, Oct. 2011.