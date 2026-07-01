Государство герцогов Бургундских (фр. L’еtat Bourguignon)

Госуда`рство ге`рцогов Бургу`ндских (фр. L’е`tat Bourguignon) — государ-ственное образование , сложившееся в конце XIV — середине XV в. на землях, находившихся в вассальной зависимости от королей Франции (герцогство Бургундия, графства Фландрия и Артуа, Пикардия) и императоров Священной Римской империи (графство Франш-Конте, герцогства Брабант и Лимбург, графства Голландия, Зеландия, Геннегау, Намюр, герцогство Люксембург, затем герцогство Гелдерн и графство Зютфен). Термин «государство» широко используется в современной историографии для обозначения владений Г. г. Б., несмотря на то, что их претензии на суверенитет так и не привели к появлению самостоятельного государ­ства в его современном понимании. Первоначальным ядром этого государственного образования являлось существовавшее с XI в. герцогство Бургундия, включавшее в себя земли Отёна, Осера, Невера, Бона, Авалона, Дижона и др. Экономическому развитию и процветанию этого региона способствовало виноградарство и виноделие. В 1361 Валуа сменили правивших в герцогстве Бургундия представителей династии Капетингов. После смерти последнего представителя династии Капетингов Филиппа Руврского на наследование герцогства претендовали король Франции Иоанн II Добрый (1350—1364) и король Наварры Карл II Злой (1349—1387). Штаты герцогства Бургундия предпочли признать права Иоанна II, так как в ходе Столетней войны Карл Наваррский выступал на стороне англичан. Тем не менее, Иоанну II Доброму не удалось включить герцогство в состав королевского домена. В 1363 король назначил герцогом Бургундским своего младшего сына Филиппа Храброго (1363—1404), ставшего основателем бургундской ветви династии Валуа. Бургундские герцоги, воспользовавшись ослаблением Франции в ходе Столетней войны и проводя продуманную матримониальную политику, смогли создать практически независимое от французской короны государство . Филипп Храбрый женился на дочери графа Фландрии Людовика Мальского Маргарите, унаследовавшей в 1384 Фландрию, Артуа, Франш-Конте (графство Бургундию), Ретель и Невер. Старший сын Филиппа Храброго Жан Бесстрашный (1404—1419) унаследовал большую часть владений родителей (кроме Невера и Ретеля) и в борьбе с Людовиком Орлеанским (см. Арманьяки и бургиньоны) укрепил могущество формировавшегося бургундского государства. После убийства сторонниками дофина — будущего короля Карла VII (1422—1461) Жана Бесстрашного в 1419 его сын Филипп Добрый (1419—1467) переходит на сторону англичан, став после смерти Генриха V основным союзником регента Джона Бедфорда на континенте. Во время правления Филиппа Доброго центр бургундских владений постепенно перемещается из Бургундии к северу, в Нидерланды. Этому способствовало присоединение в результате наследования, покупки или завоевания (а также сочетания этих методов) в конце 1420 — начале 1430-х новых нидерландских княжеств — Намюра, Брабанта и Лимбурга, Голландии, Зеландии и Геннегау, а в ­1440-е — Люксембурга. Верховная власть императоров Священной Римской империи в этом регионе была номинальной, в связи с чем решения о наследовании княжеств утверждались местными представительными институтами (штатами и др.), что позволило бургундской династии сосредоточить в своих руках значительный комплекс земель в Нидерландах. Ряд присоединенных территорий (Фландрия, Брабант, Голландия) являлись одними из самых экономически развитых, наиболее урбанизированных и богатых областей Зап. Европы. Тем не менее, богатство и роскошь бургундского двора отразилась не только в расцвете ставших центрами северных владений герцогов Гента, Брюгге, Брюсселя, Антверпена и Мехелена, но и в блестящей архитектуре южного Дижона. Несмотря на заключение в 1435 Филиппом Добрым сепаратного Аррасского мира с Францией, короли Франции рассматривали формировавшееся и усиливавшееся Г. г. Б. как опасного соперника. Бургундские герцоги стали называться «Великими герцогами Запада» и стремились получить королевскую корону, объединив под своей властью земли, входившие некогда в состав государства Лотаря I. В сферу их влияния постепенно все в большей мере попадали светские и духовные княжества, формально не включенные в состав их владений (Льеж, Турне, Камбре, Утрехт, Клеве, Гелдерн, Юлих, Берг и Марк). Активная политика централизации, которая проводилась в конце правления Филиппа Доброго и при его сыне Карле Смелом (1467—1477), вызывала недовольство их подданных, приводившее к крупным городским восстаниям. Тем не менее, герцоги, во многом сохранив традиции и специфику управления различными частями своих владений, смогли создать ряд центральных институтов управления Бургундскими Нидерландами (в 1464 были созваны первые Генеральные штаты, в 1473 появились Центральная счетная палата и суд высшей инстанции — парламент ). После успешного присоединения в 1473 Гелдерна и Зютфена Карл Смелый попытался завоевать Эльзас и Лотарингию, чтобы объединить северные и южные владения бургундской династии. Но в ходе Бургундских войн 1474—1477 главный политический соперник Карла король Франции Людовик XI (1461—1483) заключил союз со швейцарцами, эльзасцами и герцогом Рене II Лотарингским (1473—1508), способный противостоять силам Бургундии. После гибели Карла Смелого в битве при Нанси (1477) Г. г. Б. распалось. Людовику XI удалось присоединить к Франции часть бургундских владений (герцогство Бургундию и Пикардию). Земли в Нидерландах и Франш-Конте благодаря браку дочери Карла Смелого Марии Бургундской (1477—1482) с будущим императором Максимилианом I Австрийским (1508—1519) перешли к представителям династии Габсбургов. Ист.: Филипп де Коммин. Мемуары / Пер. Ю. П. Малинина. М., 1986; Chastellain G. Oeuvres / Ed. J. Kervyn de Lettenhove. Т. 1—6. Bruxelles, 1863—1866; Les mémoires de messire Olivier de la Marche, augmentés d’un estat particulier de la maison du duc Charles le Hardy / Ed. par M. Petitot. T. 1—2. Paris, 1825. Лит.: Хёйзинга Й. Осень средневековья / Пер. Д. В. Сильвестров. М., 1988; Shnerb B. L’Etat bourguignon. 1363—1477. Paris, 2005; Vaughan R. Charles the Bold: The Last Valois Duke of Burgundy. London, 1973; Idem. John the Fearless. The Growth of Burgundian Power. London, 1966; Idem. Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State. London — New York, 1979; Idem. Philip the Good. The Apogee of Burgundy. London, 1970.