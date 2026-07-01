Государство Газневидов
Госуда`рство Газневи`дов — династическая держава в Зап. и Центральной Азии конца X — конца XII в. Основатель — Алп-тегин, обосновавшийся в 962 в Газнине (араб. Газна; ныне Газни — провинциальный центр в Юго-Вост. Афганистане, у подножья Гиндукуша, на середине пути между Кабулом и Кандагаром), где ранее существовало отдельное княжество (1-е упоминание — у Сюань-цзана, VII в.). Ему наследовал его сын Исхак, после которого Газнином правили рабы-гвардейцы (гулямы) Алп-тегина, избиравшие эмира из своей среды. Один из них, Себюк-тегин (977—997), стал родоначальником Газневидов. Добившись от Саманидов признания своей единоличной власти к югу от Амударьи, он завладел Ламганом и Систаном; победы над царями Кабулистана и Лахора из династии Хиндушахи (979—988) расширили пределы его эмирата до Пешавара. При его сыне Махмуде Газневи (998—1030) основанная им империя достигла пика могущества. К началу 1030-х Г. Г. охватывало территории современных Афганистана, Вост. Ирана, Зап. Таджикистана, Южн. Туркменистана, Сев. Пакистана. Внутренняя политика была направлена на расширение казенного землевладения (дивани) за счет частного (мульк), упорядочение фискальной системы, организацию сыска, внешняя — на широкомасштабную экспансию, орудием которой служило мощное войско, состоявшее из разнородных элементов (гулямы-тюрки, гази-муджахиды, ополчения индусских раджей-данников). Легитимность режиму обеспечивали суннитский ислам (сначала шафиитского, затем ханафитского мазхаба), формальная лояльность халифату Аббасидов (что обосновывало вражду с Буидами) и борьба с «язычеством» (буддизм и брахманизм) и инаковерием (шиизм). Административная практика была, по преимуществу, воспринята у Саманидов. Общность тюркского происхождения и приверженности суннизму способствовала в целом добрососедским отношениям Газневидов с Караханидами в Мавераннахре. Грабительские походы (на западе — до Рея и Исфахана, на севере — до Арала, на востоке — до среднего Ганга, на юге — до Гуджарата) сопровождались разорением целых областей, разрушением оросительных сетей, угоном десятков тысяч рабов (главным образом из Южн. Азии), но в конечном счете подорвали экономические ресурсы ядра Г. Г. — Хорасана, население которого страдало от жесткого налогового гнета. Положение усугублялось чередой засух, недородов и эпидемий (голод и неурожай 1010—1011 принесли гибель тысячам жителей крупнейшей метрополии — Нишапура). Хотя Газнин в конце X — начале XI в. переживал блестящий расцвет благодаря богатствам, вывезенным из индийских царств, возделывание заброшенных пахотных площадей, ирригационные работы, строитель-ство и поощрение ремесла и торговли велись в ограниченном масштабе и преимущественно в стратегических целях (военный городок и резиденция Лашкаре-Базар на западе нынешнего Афганистана). Социальная напряженность выразилась в массовых волнениях (восстание в Тусе и его округе в 1034) и активизации религиозных течений, в разной мере оппозиционных официальному богословию (исмаилиты, в т. ч. карматы, суфии). После смерти Махмуда Г. Г. начало стремительно слабеть. Его сын Масуд (1030—1041), отнявший престол у своего брата Мухаммада, допустил отложение Хорезма и переход к Караханидам правобережья верхней Амударьи, а после битвы при Данданакане (1040) оставил сельджукам Мерв, Герат и Балх и бежал в Лахор, где его свергли собственные гулямы. За кратковременной стабилизацией при Маудуде (1041—1048) последовала дальнейшая деградация Г. Г.: мятежи наместников, потеря части индийских завоеваний, осада Лахора раджой Дели. Череда дворцовых переворотов возводила на трон слабых эмиров: Масуда II (1049), Али (1049—1051), Абд-ар-Рашида (1051—1053). Упрочение режима на новых основаниях произошло при Фаррухзаде (1053—1059) и особенно при Ибрахиме (1059—1099), которые, опираясь на мирные договоры с Сельджукидами, правили только бассейном верхнего Инда, отвоевав Лахор. При Масуде III (1099—1115) и Бахрам-шахе (1117—1153) Газневиды, не без сопротивления признав верховенство Санджара, отчасти сохранили свои притязания, о чем свидетельствуют их походы в долине Ганга. Однако при Хусрау-шахе (1153—1160) Газнин почти целиком разрушили и сожгли Гуриды, а в 1160—1161 его разгром довершили балхские огузы. В конце 1170-х Мухаммад Гури вытеснил последнего Газневида Хусрау-малика (1160—1186) в Панджаб, а в 1186, уничтожив его, овладел Лахором. В позднейшей историографии Газневиды считаются основоположниками мусульманского владычества на индо-пакистанском субконтиненте. Многие из них покровительствовали науке и словесности: в начале — середине XI в. в их окружение входили ученый Бируни, поэты Фирдоуси, Унсури и Фаррухи (позднее — Манучихри, Руни, Масуд-и Сад-и Салман). Тогда же произошло становление новоперсидской хронистики, мемуаристики и агиографии (Гардези, Бейхаки, аль-Худжвири), а также арабского придворного дееписания (аль-Утби). В Г. Г. сформировались основные черты архитектурного синтеза, который впоследствии получил развитие в рамках индо-мусульманского зодчества (в Газни — башни-минареты в честь побед Масуда III и Бахрам-шаха и остатки замка последнего, в Лашкаре-Базаре — дворцовые сооружения). Лит.: Benveniste E. Le nom de la ville de Ghazna // Journal asiatique. CCXXVI (1935). P. 141—143; Bombaci A. Ghazni // East and West, New Series. VIII (1957). P. 247—259; Bosworth C. E. The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994—1040. Edinburgh, 1963; Idem. The Later Ghaznavids: Splendour and Decay. The Dynasty in Afganistan and Northern India 1040—1186. Edinburgh, 1977; Elliot H. M., Dowson J. History of Ghazni. Calcutta, 1953; Gelpke R. Sultan Mas’ud I von Gazna. Die drei ersten Jahre seiner Herrschaft (421/1030—424/1033). München, 1957; Ghulam Mustafa Khan. A History of Bahram Shah of Ghaznin // Islamic Culture. XXIII (1949). P. 62—91, 199—235; Hash- mi Y. A. Society and Religion under the Ghaznavids // Journal of the Pakistan Historical Society. VI (1958), № 4. P. 254—268; Shafi I. M. Fresh Light on the Ghaznavids // Islamic Culture. XII (1938). Paris, 1938.