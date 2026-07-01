Государство Газневидов

Госуда`рство Газневи`дов — династическая держава в Зап. и Центральной Азии конца X — конца XII в. Основатель — Алп-тегин, обосновавшийся в 962 в Газнине (араб. Газна; ныне Газни — провинциальный центр в Юго-Вост. Афганистане, у подножья Гиндукуша, на середине пути между Кабулом и Кандагаром), где ранее существовало отдельное княжество (1-е упоминание — у Сюань-цзана, VII в.). Ему наследовал его сын Исхак, после которого Газнином правили рабы-гвардейцы ( гулямы ) Алп-тегина, избиравшие эмира из своей среды. Один из них, Себюк-тегин (977—997), стал родоначальником Газневидов. Добившись от Саманидов признания своей единоличной власти к югу от Амударьи, он завладел Ламганом и Систаном; победы над царями Кабулистана и Лахора из династии Хиндушахи (979—988) расширили пределы его эмирата до Пешавара. При его сыне Махмуде Газневи (998—1030) основанная им империя достигла пика могущества. К началу 1030-х Г. Г. охватывало территории современных Афганистана, Вост. Ирана, Зап. Таджикистана, Южн. Туркменистана, Сев. Пакистана. Внутренняя политика была направлена на расширение казенного землевладения (дивани) за счет частного ( мульк ), упорядочение фискальной системы, организацию сыска, внешняя — на широкомасштабную экспансию, орудием которой служило мощное войско, состоявшее из разнородных элементов (гулямы-тюрки, гази-муджахиды, ополчения индусских раджей-данников). Легитимность режиму обеспечивали суннитский ислам (сначала шафиитского, затем ханафитского мазхаба), формальная лояльность халифату Аббасидов (что обосновывало вражду с Буидами) и борьба с «язычеством» ( буддизм и брахманизм) и инаковерием (шиизм). Административная практика была, по преимуществу, воспринята у Саманидов. Общность тюркского происхождения и приверженности суннизму способствовала в целом добрососедским отношениям Газневидов с Караханидами в Мавераннахре. Грабительские походы (на западе — до Рея и Исфахана, на севере — до Арала, на востоке — до среднего Ганга, на юге — до Гуджарата) сопровождались разорением целых областей, разрушением оросительных сетей, угоном десятков тысяч рабов (главным образом из Южн. Азии), но в конечном счете подорвали экономические ресурсы ядра Г. Г. — Хорасана, население которого страдало от жесткого налогового гнета. Положение усугублялось чередой засух, недородов и эпидемий (голод и неурожай 1010—1011 принесли гибель тысячам жителей крупнейшей метрополии — Нишапура). Хотя Газнин в конце X — начале XI в. переживал блестящий расцвет благодаря богатствам, вывезенным из индийских царств, возделывание заброшенных пахотных площадей, ирригационные работы, строитель-ство и поощрение ремесла и торговли велись в ограниченном масштабе и преимущественно в стратегических целях (военный городок и резиденция Лашкаре-Базар на западе нынешнего Афганистана). Социальная напряженность выразилась в массовых волнениях (восстание в Тусе и его округе в 1034) и активизации религиозных течений, в разной мере оппозиционных официальному богословию (исмаилиты, в т. ч. карматы , суфии). После смерти Махмуда Г. Г. начало стремительно слабеть. Его сын Масуд (1030—1041), отнявший престол у своего брата Мухаммада, допустил отложение Хорезма и переход к Караханидам правобережья верхней Амударьи, а после битвы при Данданакане (1040) оставил сельджукам Мерв, Герат и Балх и бежал в Лахор, где его свергли собственные гулямы . За кратковременной стабилизацией при Маудуде (1041—1048) последовала дальнейшая деградация Г. Г.: мятежи наместников, потеря части индийских завоеваний, осада Лахора раджой Дели. Череда дворцовых переворотов возводила на трон слабых эмиров: Масуда II (1049), Али (1049—1051), Абд-ар-Рашида (1051—1053). Упрочение режима на новых основаниях произошло при Фаррухзаде (1053—1059) и особенно при Ибрахиме (1059—1099), которые, опираясь на мирные договоры с Сельджукидами, правили только бассейном верхнего Инда, отвоевав Лахор. При Масуде III (1099—1115) и Бахрам-шахе (1117—1153) Газневиды, не без сопротивления признав верховенство Санджара, отчасти сохранили свои притязания, о чем свидетельствуют их походы в долине Ганга. Однако при Хусрау-шахе (1153—1160) Газнин почти целиком разрушили и сожгли Гуриды, а в 1160—1161 его разгром довершили балхские огузы . В конце 1170-х Мухаммад Гури вытеснил последнего Газневида Хусрау-малика (1160—1186) в Панджаб, а в 1186, уничтожив его, овладел Лахором. В позднейшей историографии Газневиды считаются основоположниками мусульманского владычества на индо-пакистанском субконтиненте. Многие из них покровительствовали науке и словесности: в начале — середине XI в. в их окружение входили ученый Бируни, поэты Фирдоуси, Унсури и Фаррухи (позднее — Манучихри, Руни, Масуд-и Сад-и Салман). Тогда же произошло становление новоперсидской хронистики, мемуаристики и агиографии (Гардези, Бейхаки, аль-Худжвири), а также арабского придворного дееписания (аль-Утби). В Г. Г. сформировались основные черты архитектурного синтеза, который впоследствии получил развитие в рамках индо-мусульманского зодчества (в Газни — башни-минареты в честь побед Масуда III и Бахрам-шаха и остатки замка последнего, в Лашкаре-Базаре — дворцовые сооружения). Лит.: Benveniste E. Le nom de la ville de Ghazna // Journal asiatique. CCXXVI (1935). P. 141—143; Bombaci A. Ghazni // East and West, New Series. VIII (1957). P. 247—259; Bosworth C. E. The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994—1040. Edinburgh, 1963; Idem. The Later Ghaznavids: Splendour and Decay. The Dynasty in Afganistan and Northern India 1040—1186. Edinburgh, 1977; Elliot H. M., Dowson J. History of Ghazni. Calcutta, 1953; Gelpke R. Sultan Mas’ud I von Gazna. Die drei ersten Jahre seiner Herrschaft (421/1030—424/1033). München, 1957; Ghulam Mustafa Khan. A History of Bahram Shah of Ghaznin // Islamic Culture. XXIII (1949). P. 62—91, 199—235; Hash- mi Y. A. Society and Religion under the Ghaznavids // Journal of the Pakistan Historical Society. VI (1958), № 4. P. 254—268; Shafi I. M. Fresh Light on the Ghaznavids // Islamic Culture. XII (1938). Paris, 1938.