ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК, язык, пользующийся в государстве законодательным статусом (в соответствии с кон­сти­ту­ци­ей или особым законом) обязательного в употреблении в официальных сферах жизни.

Выполняет интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социальной и культурной областях, выступая в качестве его символа. Статус государственного языка обычно придаётся языку титульной нации. Государственным может быть объявлен один язык (в большинстве стран) или несколько. Так, в Финляндии - два государственных языка (финский и шведский), в Швейцарии - четыре (немецкий, французский, итальянский и ретороманский). Вместо понятия «государственного языка» или наряду с ним в некоторых странах используются словосочетания «официальный язык», «национальный язык», «язык страны (государства)», но по существу эти понятия обозначают аналогичные явления. На государственном (официальном) языке (языках) публикуются законы, иные официальные документы, на нём работают органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляются иные официальные действия.

В Российской Федерации на всей её территории государственным является русский язык (Конституция, статья 68). Республики в составе Российской Федерации дополнительно к государственному языку Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные языки. Алфавит государственного языка Российской Федерации и государственного языка республик в составе Российской Федерации строится на графической основе кириллицы. Иные графические основы государственного языка Российской Федерации и государственного языка республик в составе Российской Федерации могут устанавливаться только федеральным законом.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» (2005 года) государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию: в деятельности федеральных и иных органов государственной власти, местного самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе при ведении делопроизводства; в наименованиях органов и организаций; при подготовке и проведении выборов и референдумов; в судопроизводстве; при официальном опубликовании международных договоров Российской Федерации, законов, иных нормативных правовых актов; во взаимоотношениях органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, организаций с гра­ж­да­на­ми Российской Федерации, иностранцами, лицами без гражданства; при оформлении документов, удостоверяющих личность, и некоторых других документов; в деятельности определённых средств массовой информации; в рекламе и др. Законом установлены меры защиты и поддержки государственного языка (совершенствование преподавания на этом языке, содействие изучению русского языка за пределами Российской Федерации и др.), а также меры по обеспечению прав граждан на пользование государственного языка (получение образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на русском языке, информации на русском языке в государственных и муниципальных органах и др.). В местностях с компактным проживанием иноязычного населения наряду с русским языком и государственным языком республики в составе Российской Федерации в официальных сферах общения может использоваться язык данной местности. Лицам, не владеющим государственным языком Российской Федерации, при реализации их прав и законных интересов в случаях, предусмотренных федеральным законом (например, в судопроизводстве), обеспечивается право на пользование услугами переводчиков.

Понятие «государственного языка» следует отличать от понятия « ти­туль­ный язык».

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