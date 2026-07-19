Государственный совет

Госуда`рственный сове`т — в России совещательное государственное учреждение при императоре (1810—1906); законодательный орган (1906—1917), верхняя палата парламента. Основан по проекту М. М. Сперанского указом императора Александра I (1 января 1810), заменив Непременный совет. Председатель Г. с. (в 1812—1865 был одновременно председателем Комитета министров) и его члены назначались императором; министры входили в состав Г. с. по должности. Г. с. состоял из Общего собрания и департаментов: законов; государственной экономии; гражданских и духовных дел (1810—1906); военных дел (1810—1854); дел Царства Польского (1832—1862); промышленности, наук и торговли (1900—1906). Заседания Г. с. были закрытыми. Г. с. обсуждал или по указу императора готовил законопроекты: рассматривал проекты росписи государственных доходов и расходов и другие финансовые вопросы; дела о возведении в дворянство, в княжеское, графское, баронское достоинство, передаче дворянам фамилий, гербов и титулов их родственников; о лишении дворянства и чинов за преступления. Г. с. мог также по усмотрению императора обсуждать различные вопросы внутренней и внешней политики. После обсуждения законопроект представлялся государственным секретарем на утверждение императору. Преобразование Г. с. в законодательный орган состоялось указом императора Николая II (20 февраля 1906) и было закреплено в Основных государственных законах 1906. Около половины членов Г. с. ежегодно назначались императором (в том числе председатель), другие члены избирались на срок в 9 лет. Каждые 3 года треть выборных членов переизбиралась по жребию. Основной формой работы Г. с. стало Общее собрание. На рассмотрение Г. с. поступали законопроекты, одобренные Государственной думой или внесенные самими членами Совета. Принятый законопроект передавался на рассмотрение или императору (если поступил из Государственной думы), или в Государственную думу (если был разработан по инициативе самих членов Г. с.), оба могли отклонить или утвердить его. Г. с. мог обращаться к министрам и главноуправляющим ведомств с запросами по поводу незаконных действий подведомственных им учреждений или должностных лиц. После Февральской революции 1917 деятельность Г. с. была прекращена. Упразднен декретом Совета народных комиссаров (14 декабря 1917). Ист.: Отчеты по делопроизвод-ству Государственного совета. СПб., 1870—1906 [Т. 1—38]; Стенографические отчеты Государственного со- вета [Сессия 1—13]. СПб., 1906—1916 [Т. 1—221]. Лит.: Бородин А. П. Государственный совет России (1906—1917). Киров, 1999; Государственный совет: 1801—1901. СПб., 1901; Демин В. А. Верхняя палата Российской империи. 1906—1917. М., 2006; Ши- лов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи, 1801—1906: Биобиблиографический справочник. СПб., 2007.