ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ - в ряде государств название высших государственных органов - исполнительной власти (КНР), администрации юс­ти­ции (Франция), представительных органов (Куба).

В Российской империи в 1810-1906 годах совещательное государственное учреждение при императоре, в 1906-1917 годы законодательный орган, фактически верхняя палата парламента (существовал наряду с нижней палатой - Государственной думой). Учреждён по проекту М. М. Сперанского указом императора Александра I от 1(13).1.1810 года, заменил упразднённый Непременный совет. Председатель Государственного совета (в 1812-1865 годы являлся одновременно председателем Комитета министров) и его члены назначались императором из числа наиболее опытных государственных и военных деятелей; министры входили в состав Государственного совета по своей должности. Членство в Государственном совете фактически было пожизненным. В 1810 году в Государственный совет назначено 35 членов, в 1890 году их насчитывалось 60. Государственный совет состоял из Общего собрания и департаментов: законов; государственной экономии; гражданских и духовных дел (все 1810-1906 годы); военных дел (1810-1854 годы); дел Царства Польского (1832-1862 годы); промышленности, наук и торговли (1900-1906 годы). Обычно поступавшие в Государственный совет дела первоначально рассматривались в одном из департаментов по принадлежности (или в соединённых собраниях двух департаментов), а затем поступали в Общее собрание; в особо важных или чрезвычайных случаях они поступали прямо в Общее собрание. Заседания Государственного совета были закрытыми.

Государственный советГосударственный совет должен был обсуждать или по указу императора готовить все законопроекты (для этого при Государственном совете учреждались особые совещания и комиссии). На практике некоторые проекты, составленные министрами, направлялись императору минуя Государственный совет. Совет рассматривал проекты росписи государственных доходов и расходов (до 1862 года - смет общих государственных приходов и расходов) и сметы отдельных ведомств, требования о необходимости выделения сверхсметных кредитов, отчёты государственных кредитных учреждений и другие финансовые вопросы; дела об учреждении акционерных компаний, в случае если им предполагалось предоставить особые преимущества; проекты распоряжений, касавшиеся отчуждения государственных имуществ и вознаграждений частным лицам за отчуждённые у них имущества для государственных и общественных нужд; дела о возведении в дворянство (в 1842-1869 годы); с 1842 года - о возведении в княжеское, графское, баронское достоинство, передаче дворянам фамилий, гербов и титулов их родственников; в 1842-1869 годах - о лишении дворянства и чинов за преступления. С 1842 года в Департамент духовных и гражданских дел поступали по распоряжению императора сообщения о должностных преступлениях членов Государственного совета, главноуправляющих и генерал-губернаторов. Рассмотрев сообщение, Департамент мог решить прекратить дело за отсутствием преступления либо передать его на предварительное следствие Сенату и министру юстиции. По получении результатов следствия Департамент духовных и гражданских дел мог постановить либо прекратить дело, либо наложить на обвиняемого взыскание без суда, либо предать обвиняемого суду. С 1842 года Государственный совет представлял императору заключения по делам, при решении которых в Общем собрании Сената не набралось большинства голосов или не было достигнуто согласия Сената с министром юстиции, а также по делам, которые вызывали разногласия Сената с Военным советом и Адмиралтейств-советом. По усмотрению императора Государственный совет мог также обсуждать различные вопросы внутренней и внешней политики.

Все результаты обсуждения законопроектов и других вопросов представлялись государственным секретарём (возглавлял Государственную канцелярию, которая занималась организацией работ Государственного совета) императору, который мог утвердить мнение любого числа членов Государственного совета или наложить собственную резолюцию.

В 1815-1841 и 1861-1867 годах существовал также региональный Государственный совет Царства Польского, контролировавший и координировавший деятельность основных ведомств Царства Польского.

Преобразование Государственного совета Российской империи в за­ко­но­дательный ор­ган состоялось согласно указу императора Николая II от 20.2(5.3).1906 года и было закреплено в Основных государственных законах 1906 года. Половина или менее половины членов Государственного совета ежегодно назначались императором (члены по назначению; из них император назначал председателя Государственного совета), другие члены Государственного совета избирались путём двухстепенных или прямых выборов на срок 9 лет (члены по выборам). Последние избирались: дворянскими обществами (18 человек); Советом торговли и мануфактур, комитетами торговли и мануфактур, биржевыми комитетами и купеческими управами (12 человек); Петербургской Академии Наук и университетами (6 человек); Сеймом Великого княжества Финляндского (2 человека); губернскими земствами (по одному человеку); землевладельцами тех губерний Европейской России, где отсутствовали земства, а также землевладельцами Области войска Донского (по одному человеку от каждой губернии); землевладельцами губерний Привислинского края (6 человек). К членам по выборам относились 6 человек из числа православного ду­хо­вен­ст­ва , назначавшихся Синодом. Каждые 3 года треть выборных членов Государственного совета переизбиралась по жребию. В 1914 году Государственный совета состоял из 188 членов.

Государственный совет имел равные законодательные права с Государственной ду­мой . На рассмотрение Государственного совета поступали законопроекты, одобренные Государственной думой или внесённые самими членами Совета. Принятый в Государственном совете законопроект передавался на рассмотрение или императору (если поступил в Государственный совет из Государственной думы), или в Государственную думу (если был разработан по инициативе самих членов Государственного совета). И император, и Государственная дума могли отклонить или утвердить законопроект Совета. Как и Государственная дума, Государственный совет мог обращаться к министрам и главноуправляющим с запросами по поводу незаконных действий подведомственных им учреждений или должностных лиц.

Основной формой работы Государственного совета стало Общее собрание. Для предварительного рассмотрения законопроектов в составе Государственного совета учреждались комиссии, из которых важнейшую роль играла постоянная Финансовая комиссия, рассматривавшая проекты росписи государственных доходов и расходов, смет и чрезвычайных расходов.

Подавляющая часть членов Государственного совета организовывалась по политической принадлежности в группы (фракции) - правых, центра, а также академическую (с 1913 года называлась прогрессивной группой), которая объединяла либеральных членов Государственного совета. Первоначально преобладала группа центра, с начала 1910-х годов - группа правых (в 1911 году из неё вышла группа правого центра); в 1915 году значительная часть членов Государственного совета вошла в «Прогрессивный блок», к осени 1916 его сторонники стали преобладать в Совете. Часть членов Государственного совета оставалась вне групп.

Реформированный Государственный совет сохранил ряд прежних функций: он продолжал рассматривать дела о должностных преступлениях высших чиновников, возведении в княжеское, графское и баронское достоинство, отчёты финансово-кредитных учреждений и некоторые другие вопросы. Они обсуждались в двух вновь созданных департаментах (1-м и 2-м), состоявших из членов Государственного совета по назначению. Их заключения представлялись непосредственно на усмотрение императора.

С 1906 года публиковались протоколы открытых заседаний Государственного совета (заседание Государственного совета могло быть и закрытым по решению его председателя или Общего собрания).

После Февральской революции 1917 года деятельность Государственного совета прекратилась. Государственный совет упразднён декретом СНК от 14(27).12.1917 года.

Председатели Государственного совета: Н. П. Румянцев (1810-1812 годы), Н. И. Салтыков (1812-1816 годы), П. В. Лопухин (1816-1827 годы), В. П. Кочубей (1827-1834 годы), Н. Н. Новосильцов (1834-1838 годы), И. В. Васильчиков (1838-1847 годы), В. В. Левашов (1847-1848 годы), А. И. Чернышёв (1848-1856 годы), А. Ф. Орлов (1856-1861 годы), Д. Н. Блудов (1861-1864 годы), П. П. Гагарин (1864-1865 годы), великий князь Константин Николаевич (1865-1881 годы), великий князь Михаил Николаевич (1881-1905 годы), Д. М. Сольский (1905-1906 годы), Э. В. Фриш (1906-1907 годы), М. Г. Акимов (1907-1914 годы), И. Я. Голубев (исполняющий должность в 1914-1915 годы), А. Н. Куломзин (1915-1919 годы), И. Г. Щегловитов (1917 год).

Совещательный орган при Президенте Российской Федерации (с 2000 года). Председателем Государственного совета является Президент Российской Федерации, а его членами - высшие должностные лица (руководители исполнительных органов государственной власти) всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, Президент Российской Федерации может включить в состав Государственного совета лиц, замещавших должностных лиц субъектов Российской Федерации два и более срока подряд. Для решения оперативных вопросов в составе Государственного совета формируется его президиум (7 членов). Состав президиума подлежит ротации (обновлению) один раз в полгода. Основные задачи Государственного совета: содействие реализации полномочий Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и её субъектов, обсуждение (по предложению Президента Российской Федерации) проектов федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, имеющих общегосударственное значение, проекта федерального бюджета, информации Правительства Российской Федерации о ходе исполнения бюджета, основных вопросов кадровой политики Российской Федерации и др. Государственный совет не имеет своего аппарата, его деятельность обеспечивает Администрация Президента Российской Федерации. Организационными вопросами ведает секретарь Государственного совета, который не входит в его состав. Заседания Государственного совета проводятся регулярно, как правило, не реже одного раза в три месяца.

Законодательные органы государственной власти ряда республик в составе Российской Федерации - Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Республики Татарстан и др.

Иллюстрации:

«Тор­же­ст­вен­ное за­се­да­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та 7 мая 1901 го­да, в день сто­лет­не­го юби­лея со дня его уч­ре­ж­де­ния». Кар­ти­на И. Е. Ре­пи­на (при уча­стии Б. М. Кус­то­дие­ва и И. С. Ку­ли­ко­ва). 1903. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

За­се­да­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­тапри Пре­зи­ден­те РФв Алек­сан­дров­ском за­ле Боль­шо­го Крем­лёв­ско­го двор­ца. Мо­ск­ва. Фо­то. 2005. Фото Ю. М. Инякина.

Исторические источники:

От­че­ты по де­ло­про­из­вод­ст­ву Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та. СПб., 1870–1906. [Т. 1–38];

Сте­но­гра­фи­че­ские от­че­ты Го­су­дар­ст­вен­но­го со­ве­та. [Сес­сия 1–13]. СПб., 1906–1916. [Т. 1–221].

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