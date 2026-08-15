ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ - в ря­де го­су­дарств – на­зва­ние долж­но­стей выс­ших государственных чи­нов­ни­ков.

1) в ряде государств - название должностей высших государственных чиновников. Например, Государственный секретарь США - глава внешнеполитического ведомства - Государственного департамента. Государственный секретарь назначается Пре­зи­ден­том США и несёт ответственность только перед ним (но может быть уволен так же, как и другие ми­ни­ст­ры , в результате импичмента). В Великобритании Государственными секретарями именуются главы некоторых ведомств - внутренних дел, обороны, по делам Шотландии и т. п.

2) В Российской империи в 1810-1917 годах - глава Государственной канцелярии. Должность соответствовала 3 классу по Табели о рангах. Принимал все поступавшие в Государственную канцелярию дела, руководил их подготовкой к рассмотрению в Государственном совете, при необходимости запрашивал в Сенате выписки из действовавшего законодательства. Представлял решённые в Государственном совете дела на Высочайшее усмотрение и утверждение. Руководил изготовлением всех исполнительных бумаг по зафиксированным в журналах Государственного совета решениям. С 1893 года руководил деятельностью Государственной типографии (осуществляла типографские работы для высших учреждений империи), библиотекой и архивом Государственного совета.

3) В Российской Федерации в 1991-1992 годах - должностное лицо, ведавшее некоторыми концептуальными вопросами, в основном в области внешней политики, и подчинённое непосредственно Президенту Российской Федерации.

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