ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ

Государственный русский музей.

Первый в России государственный музей русского изобразительного искусства был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II и открылся для посетителей в 1898 году.

Музей национального искусства появился в Петербурге много позже, чем в Москве, зато сразу в государственном статусе и в великокняжеском дворце. По замыслу императора Александра III, он должен был стать наглядным воплощением русской идеи. По мнению «прогрессивной общественности» - обозначить выдающуюся роль российского искусства в мире. В 1889 году царь даже начал покупать картины передвижников, но до конца реализовать задуманное не успел, открывать музей пришлось уже его сыну Николаю II. Здание для музея выбрано идеально. Проект Михайловского дворца выполнил в 1819-м Карл Иванович Росси. Им созданы едва ли не все главные архитектурные ансамбли, которые стали визитными карточками Петербурга: от Сенатской площади до Елагина дворца. В рамках работы над проектом Михайловского дворца Росси тщательно распланировал всю окрестную территорию, представлявшую собой пустырь. Он проложил дополнительные улицы (Михайловскую и Инженерную) и сформировал площадь Искусств, куда сегодня обращен главный музейный корпус. Обратная сторона дворца выходит в одноименный сад на берегу реки Мойки. Дворец носит имя великого князя Михаила. С не меньшим основанием его можно было бы называть и дворцом супруги князя Елены Павловны, чей вклад в культурную жизнь страны сложно переоценить. Именно под крышей Михайловского дворца родились идеи создания Русского музыкального общества и Консерватории, основания Крестовоздвиженской общины сестер милосердия (нынешний «Красный крест»), Клинического института (ныне Медицинская академия последипломного образования). В этих стенах прорабатывались планы по отмене крепостного права. Как писал обер-прокурор Синода Константин Победоносцев , «дворец великой княгини стал центром, в котором приватно разрабатывался план желанной реформы». Благодаря этому Елена Павловна в светских кругах получила особое имя нарицательное - Princesse la Liberté (принцесса Свобода). После смерти Елены Павловны дворец унаследовала ее дочь Екатерина, герцогиня Мекленбург-Стрелицкая, а затем он перешел к ее детям, принцам Мекленбургcким и принцессе Саксен-Альтенбургской. Сложилась странная ситуация, когда собственностью дома Романовых владели германские подданные. Все изменилось после того, как здание было выкуплено в казну для устройства здесь Русского музея императора Александра III. По первоначальному плану экспозиция должна была состоять из трех частей. Одна посвящалась жизни царствующего императора, другая - этнографии и ремеслам, и только треть площади отводилась собственно изящным искусствам. Однако первая вскоре потеряла актуальность, вторая выделилась в отдельный музей, а Русский музей императора Александра III стал пополнять свою коллекцию не только живописью и скульптурой, но и архитектурными шедеврами разных эпох. Изначально экспозиция формировалась из уже существовавшей коллекции в Эрмитаже, а также из художественных собраний, переданных музею княгиней Тенишевой и князем Лобановым-Ростовским, известными коллекционерами предметов русского искусства. В 1917 году музей не обошла участь петербургских улиц, дворцов и других градостроительных объектов: из названия было удалено упоминание об императоре, оно сократилось до двух слов: «Русский музей». Перемены, происходившие в стране, как ни странно, только способствовали пополнению коллекции. Так, повсеместное закрытие храмов и национализация имущества дворян повлекли за собой передачу ценнейших икон и предметов искусства в фонды музея. Через два года после Октябрьской революции в музее появился корпус Бенуа, названный в честь руководителя, архитектора Леонтия Павловича Бенуа. Задуманный в 1910-1912 годах как павильон для временных экспозиций и выставок, в 1932 году корпус превратился в отдел современного искусства Русского музея, а лишь после Великой Отечественной войны был соединен со зданием Михайловского дворца. Война, сжавшая в кольцо блокады Петербург, коснулась и коллекции Русского музея. Благодаря усилиям немногочисленных работников собрание практически не пострадало. Самая ценная часть коллекции была эвакуирована в Пермь, со стен дворца сняли более семи тысяч полотен, включая такие гигантские картины, как «Последний день Помпеи» Брюллова и «Медный змий» Бруни — масштабные полотна площадью от 20 до 60 квадратных метров. Их приходилось снимать с невероятной аккуратностью, дабы не образовалось ни единой складки или повреждения.

Часть коллекции, оставшаяся в музее, была укрыта в подвалах и хранилищах, а скульптурная группа «Анна Иоанновна с арапчонком» зарыта в приусадебную землю музея. Усилия были не напрасны: за годы войны на музейные территории упало более 40 снарядов, порядка 100 зажигательных бомб. Коллекция вернулась в музей в октябре 1945 года, а спустя еще четыре года после восстановления сильно поврежденного корпуса Бенуа открылась экспозиция советского искусства. Каждое здание Государственного Русского музея живет особой жизнью. В барочном Строгановском дворце можно увидеть воссозданные интерьеры Елизаветинской эпохи. В строгом Мраморном, возведенном в эпоху Екатерины II , проводятся знаковые выставки современного искусства. Инженерный замок - крепость, защищенная рвом и реками Мойкой и Фонтанкой, - в основном посвящен эпохе императора Павла и славится знаменитым лекторием. Уникальный, вновь открытый после реставрации весной 2012 года Летний сад лишний раз доказывает, что природа, обрамленная руками талантливых архитекторов и скульпторов, может стать не меньшим градостроительным памятником, чем холодный мрамор и гранит. За свою более чем вековую историю музей превратился в обширный комплекс, не имеющий себе равных в стране. Это и художественная коллекция, и знаменитый реставрационный центр, и научно-исследовательский институт. Фонды музейной библиотеки содержат порядка 170 тысяч печатных изданий. Ежегодно различные коллекции путешествуют по мировым музеям, а двери «Русского» в свою очередь открываются для порядка 50-ти временных выставок. С 1997 года работает международное общество «Друзья Русского музея», объединяющее меценатов и деятелей культуры, которые способствуют сохранению и пополнению коллекций знаменитой сокровищницы русского искусства.

Иллюстрации:

Государственный русский музей.