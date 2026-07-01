ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН (орган государства, орган государственной власти), структурно-функциональная часть государственного аппарата, организация или учреждение, которым поручено частичное (специализированное) осуществление задач и функций государства.

Государственный орган обладает в том или ином объёме государственной властью, осуществляемой от имени государства. Образуется в соответствии с порядком, установленным конституцией и законом, наделён соответствующей компетенцией, действует в установленном порядке, принимает необходимые правовые акты и несёт установленную законом ответственность.

В России, как и в большинстве стран, в соответствии с принципом разделения властей принято различать три главных вида органов государства: законодательной, исполнительной и судебной власти. Ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - Федеральное собрание Российской Федерации ( пар­ла­мент Российской Федерации) - принимает законы; орган исполнительной власти - Пра­ви­тель­ст­во Российской Федерации - осуществляет исполнение законов, текущее государственное управление; судебную власть Российской Федерации осуществляют федеральные суды. Существуют также государственные органы, выходящие за пределы названной триады. Согласно ст. 11 Конституции Российской Федерации, государственную власть осуществляет Президент Российской Федерации; в соответствии с законами органами государственной власти являются также прокуратура, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Счётная палата Российской Федерации и др.

В субъектах Российской Федерации существуют свои органы государственной власти, они реализуют властные полномочия по совместным предметам ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также по вопросам их исключительного ведения. Это законодательные органы субъектов Российской Федерации (законодательные собрания, думы, хуралы и др.), главы администрации субъектов Российской Федерации (президенты республик в составе Российской Федерации, губернаторы) и в некоторых субъектах Российской Федерации - их правительства, суды субъектов Российской Федерации (конституционные суды в республиках в составе Российской Федерации, уставные суды в других субъектах Российской Федерации, а также мировые суды).

В некоторых зарубежных странах помимо трёх основных выделяются другие ветви государственной власти и соответственно другие государственные органы. Это избирательная власть в некоторых странах Латинской Америки (она представлена высшим избирательным судом, местными избирательными трибуналами и избирательными регистрами, ведущими учёт избирателей), контрольная власть (генеральные контролёры, генеральные аудиторы, «суды счетов» и др.); в Венесуэле выделяется особая ветвь власти - гражданская власть (Моральный комитет республики и местные комитеты).

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