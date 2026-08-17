ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга - один из крупнейших в России исторических музеев.

В фондах музея хранится более 1,3 миллиона экспонатов, отражающих историю города на Неве с момента его основания до наших дней.

Центром музея является Петропавловская крепость - уникальный памятник истории, архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков. Доминанта архитектурного ансамбля - Петропавловский собор - один из символов Санкт-Петербурга, усыпальница Императорского Дома Романовых. В исторических зданиях Петропавловской крепости расположены экспозиции и временные выставки музея. Государственный музей истории Санкт-Петербурга объединяет несколько филиалов: Особняк Румянцева на Английской набережной, Музей-квартиру А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Музей печати, Музей петербургского авангарда ( дом Матюшина ) и Шлиссельбургскую крепость Орешек.

Иллюстрации:

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 1-2;

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Особняк Румянцева 1-2.