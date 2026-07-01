ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ в России и СССР в XIX-XX веках, центральные государственные учреждения, осуществлявшие финансовый и хозяйственный контроль и надзор за законным исполнением постановлений центральной власти.

Первый единый орган государственного контроля в России создан в 1811 году, существовал на правах ми­ни­стер­ст­ва , до 1836/1837 назывался Главным управлением ревизии государственных счетов, затем - государственным контролем. Возглавлялся государственным контролёром (должность учреждена в 1810 году). Первоначально государственный контроль осуществлял только последующий контроль (ревизия финансовой отчётности) в форме проверки систематизированных («генеральных ») отчётов (до 1822 года - с выборочной проверкой по подлинным документам) государственных и общественных учреждений о полученных ими доходах и произведённых расходах. До создания в 1865-1868 годах в губерниях и областях местных органов государственного контроля (контрольных палат) отчёты о движении капиталов местных государственных и общественных учреждений государственный контроль получал от счётных экспедиций (с 1831 года контрольных отделений) казённых палат. Государственный контроль создавал также временные местные органы для контроля за строительством железных дорог, портовых и оборонительных сооружений и т. д. В 1839 году государственный контроль стал осуществлять фактический контроль (проверка на месте хода строительных работ, сохранности материальных ценностей и пр.) учреждений некоторых министерств. В ходе финансовых реформ 1862-1868 годов полномочия государственного контроля расширены: он стал проводить последующий контроль по подлинным финансовым документам, осуществлять предварительный контроль (делать заключения о целесообразности, обоснованности и законности предназначавшихся к исполнению финансовых смет, хозяйственных операций и т. д.) центральных государственных учреждений и их требований предоставить сверхсметные кредиты. Государственный контроль стал осуществлять фактический контроль хозяйственных учреждений армии во время войны (с 1877 года), заводов и мастерских Морского министерства и Санкт-Петербургского порта (с 1887 года), строительства военных портов (с 1890 года), деятельности казённых горных заводов (с 1905 года). Предварительный и фактический контроль государственный контроль осуществлял: за сооружением (с 1881 года) и эксплуатацией (с 1883) казённых железных дорог; строительством оборонительных сооружений (с 1882/83) и казарм (с 1883 года); возведением коммерческих портов, действиями Министерства путей сообщения по управлению внутренними водными путями сообщения и шоссейными дорогами (с 1884 года); реализацией винной монополии (с 1900 года); правительственными мероприятиями по переселению крестьян (с 1907 года). Государственный контроль осуществлял также контрольный надзор над строительством отдельных частных железных дорог (1882-1895 годы), оборотами отдельных частных железнодорожных обществ (1884-1900 годы), строительными операциями частных железнодорожных обществ, проводившимися за счёт гарантированных правительством капиталов (с 1901 года). В 1866-1917 годах государственный контроль составлял ежегодные отчёты по исполнению росписи государственных доходов и расходов.

Из ведения государственного контроля был изъят ряд государственных учреждений, среди них: Ведомство учреждений императрицы Марии и подчинённые ему заведения, Кабинет Его Императорского Величества (1811-1917 годы); государственные кредитные учреждения (1811-1894 годы); Департамент уделов (1821-1826 годы) и Министерство императорского двора и уделов (1827-1917 годы); Пажеский корпус (1824-1859 годы); Академия Художеств (1829-1859 годы); Капитул российских орденов (1842-1859 годы); органы самоуправления, 1-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1859-1917 годы). Кроме того, из ведения государственного контроля изъяты: суммы, отпускавшиеся на «известное Его Императорского Величества употребление»; кредитные суммы Особенной канцелярии министра финансов по кредитной части (1830-1910 годы); расходы из капиталов Опекунских советов, некоторые сборы, доходы и расходы Синода (1859-1917 годы).

Сразу после Февральской революции 1917 года ведению государственного контроля были подчинены все операции бывшего Кабинета Его Императорского Величества, государственный контролёр получил право устанавливать постоянный предварительный и фактический контроль по собственному усмотрению; в июне 1917 года отменены все установленные ранее изъятия из ведения государственного контроля.

После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на основе государственного контроля постепенно сложилась система новых органов государственного контроля. Первоначально функции государственного контроля должна была исполнять специальная коллегия ВЦИК во главе с народным ко­мис­са­ром по государственному контролю. Декретом СНК от 18(31).1.1918 года образованы Центральная контрольная коллегия при ВЦИК, учётно-контрольные коллегии при местных советах и контрольные комиссии в учреждениях и на предприятиях (действовали до 11 июля). 9 мая вместо них создан Наркомат государственного контроля (НК ГК). Права и обязанности органов государственного контроля регламентировались Правилами о предварительной и фактической ревизии, утверждёнными СНК 26.11.1918 года.

Декретом ВЦИК и СНК от 9.4.1919 года в ведение НК ГК переданы все контрольно-ревизионные учреждения и структуры ведомств, организаций и предприятий; функции предварительного и фактического контроля дополнены системой административных функций - органам государственного контроля вменено в обязанность обследовать и пересматривать штаты государственных учреждений, производить расследование и предавать суду должностных лиц, налагать арест на имущество. К традиционным формам проведения проверок добавились так называемые летучие ревизии (охватывали все аспекты деятельности объекта ревизии, предполагали немедленное принятие мер по устранению недостатков и злоупотреблений - увольнения, передача дел в чрезвычайные комиссии и военно-революционные трибуналы). К осуществлению контроля стали привлекать рабочих и крестьян в качестве временных и постоянных работников, а также понятых из трудящегося населения.

При государственном контроле, а также при наркоматах и исполкомах создавались бюро приёма жалоб и заявлений от граждан (за 6 месяцев в бюро поступило 20 тысяч жалоб, в основном на незаконно проведённые реквизиции, конфискации и аресты).

Положением ВЦИК от 7.2.1920 года НК ГК РСФСР преобразован в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) РСФСР для осуществления контроля над всеми государственными и общественными организациями в области финансовой, административной и хозяйственной деятельности. К участию в государственном контроле привлекались лица, преимущественно члены РКП(б), имевшие избирательное право (кроме занимавших должность), то есть рабочие и красногвардейцы, часть крестьян. Их число не ограничивалось, состав привлечённых членов государственного контроля должен был быть текучим, с тем чтобы все работники постепенно прошли школу государственного управления. Выборы в члены РКИ осуществлялись на фабриках, заводах, предприятиях, сельских и волостных собраниях избирателей и на беспартийных рабоче-крестьянских конференциях. На местах создавались ячейки содействия РКИ. Все существовавшие рабочие инспекции вошли в состав РКИ.

В июле 1923 года НК РКИ был объединён с партийным контрольным органом - Центральной контрольной комиссией РКГКб) (ЦКК) и образован НК РКИ СССР (руководящие работники Наркомата одновременно являлись членами ЦКК, принципиальное руководство сохранялось за ней). Одноименные наркоматы на тех же началах создавались в союзных республиках.

Основными в работе НК РКИ стали административный контроль за выполнением первого 5-летнего плана (1928/29-1932/33 годы), а также чистки советских учреждений (одна из наиболее крупных проведена в рамках «Академического дела»). Значительная часть финансового контроля с начала 1920-х годов перешла к контрольным органам Наркомата финансов. Укрепление тоталитарной формы правления в начале 1930-х годов привело к ликвидации НК РКИ (11.2.1934 года), его аппарат передан образованным комиссиям - советского контроля при СНК СССР (КСК) и партийного контроля при ЦК ВКП(б). По словам И. В. Сталина, нужна была «не инспекция, а проверка исполнения решений центра». КСК реорганизована 6.10.1940 года в Наркомат (с 15.3.1946 года Министерство) государственного контроля СССР.

В условиях надвигавшейся войны Наркомат вновь стал осуществлять контроль за учётом и расходованием средств и материальных ценностей, находившихся в распоряжении государственных, военных, кооперативных и общественных организаций и учреждений, получил право взыскивать денежные штрафы и привлекать должностных лиц к судебной ответственности.

В ходе реформ середины 1950-х - начала 1960-х годов вместо Министерства государственного контроля при СМ СССР создана первоначально Комиссия советского контроля (1957-1961 годы), затем Комиссия государственного контроля (1961-1962 годы). В 1962-1965 годах функции государственного контроля осуществлял Комитет партийно-государственного контроля (КПГК) при ЦК КПСС и СМ СССР, с 1965 года – Комитет народного контроля (КНК) при СМ СССР. С принятием Конституции СССР 1977 года и Закона СССР «О народном контроле» от 30.11.1979 года КНК перешёл в двойное подчинение - ВС и СМ СССР. Рыночные реформы 2-й половины 1980-х - начала 1990-х годов привели к перестройке системы государственного контроля. КНК СССР 26.12.1990 года преобразован в Контрольную палату СССР (КП СССР) - высший орган финансово-экономического контроля при ВС СССР. В связи с прекращением существования СССР КП была ликвидирована (Постановление Президиума ВС Российской Федерации от 3.2.1992 года).

В Российской Федерации функции финансового контроля выполняет Счётная палата.

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