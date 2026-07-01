ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ в России и СССР в XIX-XX веках, центральные государственные учреждения, осуществлявшие финансовый и хозяйственный контроль и надзор за законным исполнением постановлений центральной власти.
Первый единый орган государственного контроля в России создан в 1811 году, существовал на правах министерства, до 1836/1837 назывался Главным управлением ревизии государственных счетов, затем - государственным контролем. Возглавлялся государственным контролёром (должность учреждена в 1810 году). Первоначально государственный контроль осуществлял только последующий контроль (ревизия финансовой отчётности) в форме проверки систематизированных («генеральных ») отчётов (до 1822 года - с выборочной проверкой по подлинным документам) государственных и общественных учреждений о полученных ими доходах и произведённых расходах. До создания в 1865-1868 годах в губерниях и областях местных органов государственного контроля (контрольных палат) отчёты о движении капиталов местных государственных и общественных учреждений государственный контроль получал от счётных экспедиций (с 1831 года контрольных отделений) казённых палат. Государственный контроль создавал также временные местные органы для контроля за строительством железных дорог, портовых и оборонительных сооружений и т. д. В 1839 году государственный контроль стал осуществлять фактический контроль (проверка на месте хода строительных работ, сохранности материальных ценностей и пр.) учреждений некоторых министерств. В ходе финансовых реформ 1862-1868 годов полномочия государственного контроля расширены: он стал проводить последующий контроль по подлинным финансовым документам, осуществлять предварительный контроль (делать заключения о целесообразности, обоснованности и законности предназначавшихся к исполнению финансовых смет, хозяйственных операций и т. д.) центральных государственных учреждений и их требований предоставить сверхсметные кредиты. Государственный контроль стал осуществлять фактический контроль хозяйственных учреждений армии во время войны (с 1877 года), заводов и мастерских Морского министерства и Санкт-Петербургского порта (с 1887 года), строительства военных портов (с 1890 года), деятельности казённых горных заводов (с 1905 года). Предварительный и фактический контроль государственный контроль осуществлял: за сооружением (с 1881 года) и эксплуатацией (с 1883) казённых железных дорог; строительством оборонительных сооружений (с 1882/83) и казарм (с 1883 года); возведением коммерческих портов, действиями Министерства путей сообщения по управлению внутренними водными путями сообщения и шоссейными дорогами (с 1884 года); реализацией винной монополии (с 1900 года); правительственными мероприятиями по переселению крестьян (с 1907 года). Государственный контроль осуществлял также контрольный надзор над строительством отдельных частных железных дорог (1882-1895 годы), оборотами отдельных частных железнодорожных обществ (1884-1900 годы), строительными операциями частных железнодорожных обществ, проводившимися за счёт гарантированных правительством капиталов (с 1901 года). В 1866-1917 годах государственный контроль составлял ежегодные отчёты по исполнению росписи государственных доходов и расходов.
Из ведения государственного контроля был изъят ряд государственных учреждений, среди них: Ведомство учреждений императрицы Марии и подчинённые ему заведения, Кабинет Его Императорского Величества (1811-1917 годы); государственные кредитные учреждения (1811-1894 годы); Департамент уделов (1821-1826 годы) и Министерство императорского двора и уделов (1827-1917 годы); Пажеский корпус (1824-1859 годы); Академия Художеств (1829-1859 годы); Капитул российских орденов (1842-1859 годы); органы самоуправления, 1-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1859-1917 годы). Кроме того, из ведения государственного контроля изъяты: суммы, отпускавшиеся на «известное Его Императорского Величества употребление»; кредитные суммы Особенной канцелярии министра финансов по кредитной части (1830-1910 годы); расходы из капиталов Опекунских советов, некоторые сборы, доходы и расходы Синода (1859-1917 годы).
Сразу после Февральской революции 1917 года ведению государственного контроля были подчинены все операции бывшего Кабинета Его Императорского Величества, государственный контролёр получил право устанавливать постоянный предварительный и фактический контроль по собственному усмотрению; в июне 1917 года отменены все установленные ранее изъятия из ведения государственного контроля.
После Октябрьской революции 1917 года на основе государственного контроля постепенно сложилась система новых органов государственного контроля. Первоначально функции государственного контроля должна была исполнять специальная коллегия ВЦИК во главе с народным комиссаром по государственному контролю. Декретом СНК от 18(31).1.1918 года образованы Центральная контрольная коллегия при ВЦИК, учётно-контрольные коллегии при местных советах и контрольные комиссии в учреждениях и на предприятиях (действовали до 11 июля). 9 мая вместо них создан Наркомат государственного контроля (НК ГК). Права и обязанности органов государственного контроля регламентировались Правилами о предварительной и фактической ревизии, утверждёнными СНК 26.11.1918 года.
Декретом ВЦИК и СНК от 9.4.1919 года в ведение НК ГК переданы все контрольно-ревизионные учреждения и структуры ведомств, организаций и предприятий; функции предварительного и фактического контроля дополнены системой административных функций - органам государственного контроля вменено в обязанность обследовать и пересматривать штаты государственных учреждений, производить расследование и предавать суду должностных лиц, налагать арест на имущество. К традиционным формам проведения проверок добавились так называемые летучие ревизии (охватывали все аспекты деятельности объекта ревизии, предполагали немедленное принятие мер по устранению недостатков и злоупотреблений - увольнения, передача дел в чрезвычайные комиссии и военно-революционные трибуналы). К осуществлению контроля стали привлекать рабочих и крестьян в качестве временных и постоянных работников, а также понятых из трудящегося населения.
При государственном контроле, а также при наркоматах и исполкомах создавались бюро приёма жалоб и заявлений от граждан (за 6 месяцев в бюро поступило 20 тысяч жалоб, в основном на незаконно проведённые реквизиции, конфискации и аресты).
Положением ВЦИК от 7.2.1920 года НК ГК РСФСР преобразован в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) РСФСР для осуществления контроля над всеми государственными и общественными организациями в области финансовой, административной и хозяйственной деятельности. К участию в государственном контроле привлекались лица, преимущественно члены РКП(б), имевшие избирательное право (кроме занимавших должность), то есть рабочие и красногвардейцы, часть крестьян. Их число не ограничивалось, состав привлечённых членов государственного контроля должен был быть текучим, с тем чтобы все работники постепенно прошли школу государственного управления. Выборы в члены РКИ осуществлялись на фабриках, заводах, предприятиях, сельских и волостных собраниях избирателей и на беспартийных рабоче-крестьянских конференциях. На местах создавались ячейки содействия РКИ. Все существовавшие рабочие инспекции вошли в состав РКИ.
В июле 1923 года НК РКИ был объединён с партийным контрольным органом - Центральной контрольной комиссией РКГКб) (ЦКК) и образован НК РКИ СССР (руководящие работники Наркомата одновременно являлись членами ЦКК, принципиальное руководство сохранялось за ней). Одноименные наркоматы на тех же началах создавались в союзных республиках.
Основными в работе НК РКИ стали административный контроль за выполнением первого 5-летнего плана (1928/29-1932/33 годы), а также чистки советских учреждений (одна из наиболее крупных проведена в рамках «Академического дела»). Значительная часть финансового контроля с начала 1920-х годов перешла к контрольным органам Наркомата финансов. Укрепление тоталитарной формы правления в начале 1930-х годов привело к ликвидации НК РКИ (11.2.1934 года), его аппарат передан образованным комиссиям - советского контроля при СНК СССР (КСК) и партийного контроля при ЦК ВКП(б). По словам И. В. Сталина, нужна была «не инспекция, а проверка исполнения решений центра». КСК реорганизована 6.10.1940 года в Наркомат (с 15.3.1946 года Министерство) государственного контроля СССР.
В условиях надвигавшейся войны Наркомат вновь стал осуществлять контроль за учётом и расходованием средств и материальных ценностей, находившихся в распоряжении государственных, военных, кооперативных и общественных организаций и учреждений, получил право взыскивать денежные штрафы и привлекать должностных лиц к судебной ответственности.
В ходе реформ середины 1950-х - начала 1960-х годов вместо Министерства государственного контроля при СМ СССР создана первоначально Комиссия советского контроля (1957-1961 годы), затем Комиссия государственного контроля (1961-1962 годы). В 1962-1965 годах функции государственного контроля осуществлял Комитет партийно-государственного контроля (КПГК) при ЦК КПСС и СМ СССР, с 1965 года – Комитет народного контроля (КНК) при СМ СССР. С принятием Конституции СССР 1977 года и Закона СССР «О народном контроле» от 30.11.1979 года КНК перешёл в двойное подчинение - ВС и СМ СССР. Рыночные реформы 2-й половины 1980-х - начала 1990-х годов привели к перестройке системы государственного контроля. КНК СССР 26.12.1990 года преобразован в Контрольную палату СССР (КП СССР) - высший орган финансово-экономического контроля при ВС СССР. В связи с прекращением существования СССР КП была ликвидирована (Постановление Президиума ВС Российской Федерации от 3.2.1992 года).
В Российской Федерации функции финансового контроля выполняет Счётная палата.