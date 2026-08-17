ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В СССР (ГКЧП)

Временный орган управления и входившая в него группа высших руководителей СССР, совершившая 19-21 августа 1991 г. попытку установить в СССР режим чрезвычайного положения, охарактеризованную другими политическим силами как государственный переворот.

В условиях кризиса политики Перестройки ряд высших руководителей решили предотвратить намечавшееся на 20 августа 1991 г. подписание нового Союзного договора, ослаблявшего полномочия союзного центра (в реальности и так терявшего контроль над страной). Надеясь защитить СССР как централизованное государство, 17 августа группа будущих членов ГКЧП собралась на совещание, на котором выступили за изменение курса государственной политики на более авторитарный ради сохранения СССР. 18 августа к отдыхавшему в Форосе президенту СССР М. Горбачеву прибыли секретарь ЦК КПСС О. Шенин, первый заместитель председателя Совета Обороны СССР О. Бакланов, бывший руководитель аппарата Президента СССР В. Болдин, начальник управления охраны КГБ СССР Ю. Плеханов, заместитель министра обороны СССР В. Варенников и др. Они потребовали от президента ввести чрезвычайное положение в стране. По утверждению участников этой беседы Горбачев отвечал неопределенно, рекомендовал действовать, но предложенные на подпись документы о введении чрезвычайного положения не завизировал. У Горбачева была отключена связь, но охрана Горбачева сохранила верность президенту СССР.

Утром 19 августа из сообщений всех официальных СМИ страна узнала, что М. Горбачев не может по состоянию здоровья выполнять обязанности президента СССР. Поэтому его полномочия переходят к вице-президенту Г.И. Янаеву, принято решение ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев. Для управления страной создан Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР в составе: Бакланов О.Д. - первый заместитель председателя Совета Обороны СССР, Крючков В.А. - председатель КГБ СССР, Павлов В.С. - премьер-министр СССР, Пуго Б.К. - министр внутренних дел СССР, Стародубцев В.А. - председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А.И. - президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов Д.Т. - министр обороны СССР, Янаев Г.И. - исполняющий обязанности Президента СССР. Было зачитано обращение ГКЧП, критиковавшее негативные последствия Перестройки и призывавшее к укреплению государственной власти. Оно пыталось соединить советско-коммунистические стереотипы с державно-патриотическими и умеренно-либеральными взглядами. Его противоречивый характер и преобладание демократов в общественном движении этого времени исключило заметные выступления в поддержку ГКЧП. Для демократической общественности обращение было примером реакционной демагогии.

19 августа в Москву была введена бронетехника и войска, которые взяли под охрану ключевые государственные учреждения. При этом не были произведены аресты ключевых руководителей демократического движения 80-х – начала 90-х гг. ГКЧП стремился оказать на них давление, но воздерживался от репрессий. По одной из версий группа КГБ «Альфа» получила приказ об аресте Б. Ельцина, но отказалась его выполнять. ГКЧП постановил временно ограничить перечень выпускаемых газет и других периодических изданий 9-ю официальными газетами: «Труд», «Рабочая трибуна», « Известия », «Правда», «Красная звезда», «Советская Россия», «Московская правда», «Ленинское знамя», «Сельская жизнь».

Действия ГКЧП были восприняты в стране как государственный переворот. Манежная площадь и площадь у центрального входа в Дом Советов РСФСР («Белый дом») в Москве были заполнены сторонниками демократии. Сюда прибыл Б. Ельцин и зачитал обращение «К гражданам России», в котором утверждалось, что силовые методы при решении политических проблем неприемлемы, все решения ГКЧП объявляются незаконными, необходим немедленный созыв чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. Ельцин объявил всеобщую бессрочную забастовку и потребовал независимого медицинского освидетельствования Горбачева, так как вся легитимность ГКЧП основывалась исключительно на его болезни. Началось сооружение баррикад у здания Дома Советов России, где дежурили десятки тысяч людей, готовых защищать депутатов и руководство России.

Столкнувшись с решительным сопротивлением, члены ГКЧП не знали, что им делать. Во время их выступления на пресс-конференции у Янаева дрожали руки, что показало всей стране психологическую слабость диктатуры.

Переворот вызвал противоречивую реакцию в регионах России и республиках СССР. Часть руководителей признали ГКЧП, часть — выжидали. ГКЧП решительно осудило большинство стран Запада. Верховный совет России объявил ГКЧП вне закона. На сторону защитников «Белого дома» перешло несколько танков (по дугой версии, они лишь изменили дислокацию), что вселило в массы демократов уверенность в том, что армия не станет подавлять массовые манифестации.

Оказавшись в политической изоляции, лидеры ГКЧП не решились на штурм «Белого дома». Но во время патрулирования Садового кольца бронетранспортерами в ночь на 21 августа произошли столкновения между солдатами и демонстрантами, во время которых погибли три демонстранта.

Утром 21 августа ГКЧП объявил о выводе войск. Его лидеры отправились в Форос договариваться с Горбачевым. Им вслед была направлена вооруженная делегация сторонников Ельцина во главе с вице-президентом РСФСР А. Руцким. Они арестовали часть лидеров ГКЧП. Остальные были арестованы в Москве. При попытке ареста 22 августа застрелился министр внутренних дел СССР Пуго вместе с женой. Центральные улицы Москвы были заполнены ликующим народом. Толпа снесла памятник Ф. Дзержинскому на Лубянской площади.

22 августа Горбачев прилетел в Москву, и вскоре выяснилось, что он потерял реальную власть в стране. Она перешла к республиканским лидерам и прежде всего к Б. Ельцину. Выступление ГКЧП сорвало подписание Союзного договора, спровоцировало провозглашение независимости большинством республик СССР, решивших дистанцироваться от непредсказуемой Москвы, ускорило распад СССР.

Источники:

Август-91. М., 1991; Горбачев М. Жизнь и реформы. М., 1996; Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994; Красное или белое? Драма августа: факты, гипотезы, столкновение мнений. М., 1992; Степанков В., Лисов Е. Кремлевский заговор: Версия следствия. М., 1992; Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М., 1993

Автор статьи: Шубин А.В.