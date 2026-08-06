ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ СССР (ГКО СССР)

Чрезвычайный высший государственный орган в 1941–1945 гг.

Вопрос о создании компактного чрезвычайного органа управления с неограниченными властными полномочиями, который сосредоточил бы в своих руках высшее руководство всеми военными и хозяйственными вопросами, был поднят 30 июня 1941 г. на совещании в Кремле у В.М. Молотова (также в нем принимали участие Л.П. Берия, Г.М. Маленков, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, Н.А. Вознесенский). Он был призван заменить имевший значительно меньшие права возглавлявшийся К.Е. Ворошиловым Комитет обороны при СНК СССР. В тот же день участники совещания ок. 17:00 прибыли к И.В. Сталину на Ближнюю дачу, где обсудили с ним вопрос и сформулировали документ о создании ГКО СССР, который был оформлен как решение Политбюро ЦК ВКП(б).

Формально ГКО СССР был образован в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР, Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «о создании Государственного Комитета Обороны» от 30 июня 1941 г., в котором необходимость создания этого органа объяснялась «ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину». 2-я пункт Постановления приказывал «Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках» ГКО, а 3-й обязывал «всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения» ГКО.

Состав ГКО СССР

При создании ГКО СССР (30 июня 1941 г.) тем же Постановлением был определен его состав:

председатель: член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б), председатель СНК СССР И.В. Сталин;

заместитель председателя: член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов;

члены: член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов; кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), нач. Управления кадров и секретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков; кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР и нарком внутренних дел СССР генеральный комиссар государственной безопасности Л.П. Берия.

За время своего существования состав ГКО СССР несколько расширился, кроме того в нем происходили небольшие изменения:

– 3 февраля 1942 г. в состав ГКО СССР в качестве членов были введены член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, нарком внешней торговли СССР, председатель Комитета по эвакуации А.И. Микоян; кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), 1-й заместитель председателя СНК СССР и председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский;

– 20 февраля 1942 г. в состав ГКО СССР в качестве члена введен член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович;

– 16 мая 1944 г. Л.П. Берия назначен заместителем председателя ГКО СССР;

– 22 ноября 1944 г. К.Е. Ворошилов выведен из состав ГКО СССР, а на его место назначен член ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, председатель Правления Госбанка СССР Н.А. Булганин;

– 2 февраля 1945 г. в состав ГКО СССР в качестве члена введен член ЦК ВКП(б), нарком военно-морского флота СССР и главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Н.Г. Кузнецов.

3 июля на заседании ГКО были распределены обязанности между его членами: И.В. Сталин и В.М. Молотов осуществляли руководство деятельностью ГКО и осуществляли стратегическое руководство страной, вооруженной борьбой и войной в целом. Л.П. Берии также поручено курировать работу Наркоматом минометного вооружения, боеприпасов, танковой промышленности (позже стал отвечать за роботу ВВС РККА), Г.М. Маленкову – производство танков всех типов (позже ему поручили авиационную промышленность, а за производство танков стал отвечать В.М. Молотов), К.Е. Ворошилову – военно-мобилизационную работу. Позже А.И. Микоян курировал вопросы снабжения РККА, Л.М. Каганович – работу транспорта, Н.А. Вознесенский – вопросы перебазирования и работы оборонной промышленности (позже – черную и цветную металлургию, нефтяную и химическую промышленность).

Как вспоминал начальник Тыла РККА генерал А.В. Хрулев: «В кабинет Председателя ГКО всегда свободно входили члены ГКО, которые докладывали подготовленные проекты постановлений – каждый по своему кругу деятельности... Заседаний ГКО в обычном понимании, т.е. с определенной повесткой дня, секретарями и протоколами не было». Не было также у ГКО СССР и собственного аппарата, все материалы и проекты готовились в соответствующих ведомствах, а делопроизводство осуществлялось возглавляемым А.Н. Поскребышевым Особым сектором ЦК ВКП(б).

В качестве органов ГКО СССР в ряде областных центров и больших городах (находившихся в непосредственной близости от линии фронта) создавались городские комитеты обороны (более 60); обычно их возглавляли 1-е секретари обкома или горкома партии, заместителями были председатели местных Исполкомов, членами командующие войсками и члены Военного совета округа, начальник Управлений НКВД.

Подразделения ГКО СССР

Для усиления руководства отдельными, наиболее важными, направлениями, а также для принятия решительных мер по исправлению сложившейся ситуации и быстрого решения не терпящих отлагательства вопросов, при ГКО СССР за время его существования был создан целый ряд ведомств, носивших также чрезвычайных характер.

– Группа постоянных уполномоченных ГКО СССР и постоянные комиссии ГКО при фронтах (июль – декабря 1941 г.);

– Комитет по эвакуации, создан в соответствии с Постановлением ГКО СССР №173 от 16.07.1941, расформирован по Постановлению ГКО ССР №1066сс от 25.12.1941, его функции переданы Комитету по разгрузке железных дорог от застрявших грузов; председатель – Н.М. Шверник, заместители председателя – Н.А. Косыгин и М.Т. Первухин; в его рамках 26 сентября 1941 г. было создано Управление по эвакуации населения по главе с заместителем председателя СНК РСФСР К.Д. Памфилова;

– Комитет по эвакуации из прифронтовой полосы продовольствия, сырья и оборудования легкой и пищевой промышленности, создан Постановлением ГКО СССР №834с от 25.09.1941; состав: А.И. Микоян (председатель), А.Н. Косыгин (заместитель председателя), наркомы В. П. Зотов (Наркомпищепром), З. А. Шашков

(Наркомречфлот), П. В. Смирнов (Наркоммясомолпром), Л. М. Каганович (НКПС);

– Комиссия по эвакуации, создана Постановлением ГКО СССР № 1922 22.06.1942, упразднена в конце 1942 г.; состав: Н.М. Шверник (председатель), А.И. Микоян, А.Н. Косыгин, заместитель председателя СНК СССР М.З. Сабуров, 1-й заместитель наркома внутренних дел СССР В. Н. Меркулов, заместитель наркома НКПС СССР Б.Н. Арутюнов, заместитель начальника тыла Красной армии П.А. Ермолин;

– Особый комитет по вопросам репараций, создан Постановлением ГКО СССР № 715с от 26.09.1941;

– Трофейная комиссия, создана 22 марта 1942 г., при которой действовали Центральная комиссия по сбору трофейного вооружения и имущества под председательством С. М. Будённого и Центральная комиссия по сбору черных и цветных металлов в прифронтовой полосе под председательством Н. М. Шверника; по Постановлению ГКО СССР № 3123сс от 5.04.1943 преобразована в Трофейный комитет;

– Трофейный комитет, создан Постановлением ГКО СССР № 3123сс от 5.04.1943; председатель: К.Е. Ворошилов;

– Комитет по разгрузке железных дорог от застрявших грузов, создан Постановлением ГКО СССР №1066сс от 25.12.1941, по Постановлению ГКО СССР №1279 от 14.02.1942 преобразован в Транспортный комитет; состав: А. И. Микоян (председатель), А. Н. Косыгин (заместитель), Н. А. Вознесенский, А. В. Хрулёв и Л. М. Каганович;

– Транспортный комитет, создан Постановлением ГКО СССР №1279 от 14.02.1942; по Постановлению ГКО СССР № 5931 от 19.05.1944 упразднен, а его функции переданы Оперативному бюро ГКО; состав: И.В. Сталин (председатель), А. А. Андреев (заместитель председателя), Л.М. Каганович, А.И. Микоян, нарком морского флота СССР П.П. Ширшов, нарком речного флота З.А. Шашков, начальник тыла РККА А.В. Хрулёв, начальник Управления военных сообщений НКО СССР И.В. Ковалёв, А.Г. Карпоносов (НКО СССР), Г.В. Ковалёв (НКПС);

– Совет по радиолокации (вопросы создания ракетной ПВО), создан Постановлением ГКО № 3686сс от 4.07.1943;

– Специальный комитет по вопросам использования атомной энергии, создан 20.08.1945.

Особое место в работе ГКО СССР занимало его Оперативное бюро , созданное Постановлением ГКО СССР № 2615с от 8.12.1942 в составе В.М. Молотова, Л.П. Берии (с 16 мая 1944 – председатель), Г.М. Маленкова и А.И. Микояна. Оно осуществляло «контроль и наблюдение за текущей работой всех Наркоматов оборонной промышленности», а также Наркоматом путей сообщения, черной металлургии, цветной металлургии, электростанций, угольной промышленности, нефтяной промышленности, химической промышленности и др. Опыт оказался успешным и Постановлением ГКО СССР № 5931 от 19.05.1944 полномочия Оперативного бюро были существенно расширены: к его ведению отнесены «контроль и наблюдение за работой всех наркоматов оборонной промышленности (Наркомавиапром, Наркомтанкопром, Наркомбоеприпасов, Наркомвооружения, Наркомминвооружения, Наркомсудпром), железнодорожного и водного транспорта (НКПС, Наркомречфлот, Наркомморфлот и ГУСМП), черной и цветной металлургии, угольной, нефтяной, химической, резиновой, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности и Наркомата электростанций», кроме того, к нему перешло от упраздненного Транспортного комитета №рассмотрение планов перевозок на железнодорожном, морском и речном транспорте».

Деятельность ГКО СССР

В годы войны ГКО СССР принимал решение по всем вопросам, связанным функционированием страны в военном и хозяйственном отношении, исключая вопросы руководства непосредственно военными действиям, за которые отвечала Ставка Верховного Главнокомандования (СВГ), во главе которой стоял также И.В. Сталин. В ведении ГКО СССР находились, в т.ч., контроль производство металла, топлива, электроэнергии, вопросы работы транспорта, оперативное руководство эвакуацией (реэвакуацией), а также формирование новых частей и соединений РККА, назначение руководящих кадров на фронте и в тылу и др.

За своего существования ГКО СССР принял 9971 постановление и распоряжение (нумерация сохранялась сквозная), касавшиеся главным образом, как указывают в предисловии к ним специалисты Федерального архивного агентства, «мобилизации народного хозяйства на нужды фронта: перевода предприятий на выпуск военной продукции, организации военного производства, разработки новых видов военной техники». Абсолютное большинство постановлений и распоряжений ГКО СССР не подлежали публикации и носило гриф «Совершенно секретно» и «Особой важности»; сами документы рассылались непосредственным исполнителям – наркомам, 1-м секретарям ЦК компартий союзных республик, крайкомов, обкомов, уполномоченным ГКО и др. Все решения ГКО СССР были обязательны к исполнению для государственных, партийных, хозяйственных органов, общественных организаций.

Первым было принято Постановление ГКО СССР № 1сс от 1 июля 1941 г. «Об организации производства средних танков Т-34 на заводе „Красное Сормово“»; последним – № 9971сс от 4 сентября 1945 г. «Об оплате остатков нескомплектованных элементов боеприпасов, принятых от промышленности и находящихся на базах НКО СССР и НКВМФ»).

Бо́льшая часть постановлений ГКО СССР подписывалась непосредственно И.В. Сталиным, однако некоторые – его заместителями В.М. Молотовым и Л.П. Берией, а также А.И. Микояном. Подлинники всех решений ГКО СССР в 1995 г. переданы из Архива Президента Российской Федерации в РГАСПИ и включены в опись 2 фонда 644.

В настоящее время почти все постановления и распоряжения ГКО СССР открыты, из 9971 документа на секретном хранении остаются всего 44: 19 документов связаны с производством химического оружия, 17 – вывозу оборудования из Германии, остальные касаются разведывательной и внешнеполитической деятельности.

ГКО СССР был расформирован через 2 дня после окончания Второй мировой и советско-японской войн в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1945 г., где указывалось, что «в связи с окончанием войны и прекращением чрезвычайного положения в стране признать, что дальнейшее существование» ГКО «не вызывается необходимостью». Все дела ГКО СССР были переданы СНК СССР.