ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Крупнейший музей России, открытый в 1883 году и полностью посвященный отечественной истории с Каменного века и до начала ХХ столетия.

Созданию Исторического музея в Москве предшествовал возраставший интерес к прошлому России, который наблюдался с романтической эпохи начала XIX века. Новый импульс интересу к старине придали юбилеи: в 1862 году широко праздновалось 1000-летие Руси, а в 1872 году отмечалось 200-летие со дня рождения Петра I. К последней дате была приурочена Политехническая выставка в Москве, на которой был организован Севастопольский отдел, знакомивший посетителей с историческими памятниками обороны Севастополя в Крымскую войну 1853-1856 годов. Именно в ходе проведения Политехнической выставки зародилась идея создания музея отечественной истории.

Ключевую роль в его создании сыграли археолог граф А.С. Уваров и историк Москвы И.Е. Забелин, а также цесаревич Александр Александрович (будущий Александр III), который поддержал проект. «Этот храм, воздвигнутый во славу вековой жизни русского народа, — говорилось в документе об учреждении Исторического музея, — должен собрать воедино со всех концов Земли русской заветные святыни народа, памятники и документы всего русского государства, изобразить в образах и картинах имена великих подвижников и деятелей и знаменательнейшие события; живым словом раскрыть перед народом славные страницы его истории».

Строительство здания музея, проект которого был исполнен в русском стиле архитектором В.О. Шервудом и инженером А.А. Семеновым, было начато в 1875 году, но продвигалось медленно. Только в 1883 году здание было достроено и 3 июня 1883 года, в дни коронации Александра III, музей был открыт. Вскоре в нем заработали библиотека и лекторий. После смерти императора Александра III в 1894 году музею было присвоено его имя. В начале ХХ века Исторический музей в среднем посещало 39 000 человек в год.

Основу его коллекции составили экспонаты Севастопольского отдела Политехнической выставки, археологические находки, сделанные графом Уваровым, Забелиным и другими учеными, экспонаты, приобретенные Забелиным на развалах старьевщиков, и, наконец, дары музею частных лиц. Так, например, вдова Ф.М. Достоевского подарила рукописи мужа и почти весь его архив. Крупнейшим даром была передача коллекции древностей московским купцом П.И. Щукиным в 1905 году. С началом Первой мировой войны музей стал принимать на хранение трофеи, предметы фронтового быта и другие экспонаты, связанные с войной.

Революционные события 1917 года кардинально изменили жизнь музея и оказали на него двоякое воздействие.

С одной стороны, большевистская власть пренебрежительно относилась к старине и с подозрением смотрела на Исторический музей. Музейное дело в Москве возглавляла Н.И. Троцкая, жена одного из лидеров партии большевиков. В 1920 году она подвергла резкой критике музей, и специальная комиссия признала целесообразным разделить коллекцию на несколько музеев. Хотя от этой идеи в итоге отказались, в течение 1920-х годов музею пришлось существенно поменять экспозицию и направленность в соответствии с идеологическими установками новой власти. Процесс его «советизации» ускорился после 1929 года, когда была уволена большая группа сотрудников, работавших в нем еще до революции. В 1935-1937 годах изменению подвергся внешний вид музея и его интерьеры: с башен сняли двуглавых орлов, забелили портреты царей на сводах парадных сеней и т.д.

С другой стороны, коллекции музея сильно обогатились в первые годы советской власти. На хранение туда передавались вещи из разграбленных дворцов, усадеб, монастырей, а также из упраздненных музеев. Весной 1919 года из Екатеринбурга поступили ящики с личными вещами расстрелянных Николая II и его семьи. Часть переданных вещей музей оставлял себе, часть — передавал в Гохран или в другие государственные структуры, часть шла на реализацию. Другим важным источником пополнения фондов служили археологические раскопки и историко-бытовые экспедиции, которые активно велись в 1920-1930-е годы.

Исторический музей сыграл свою роль в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что большинство экспонатов в июле 1941 года были вывезены в Хвалынск, а затем в Кустанай, он продолжал работу в Москве и не закрывался даже в дни московской паники 16-17 октября 1941 года. Фонды активно пополнялись предметами, связанными с «переживаемой эпохой», и уже в конце 1941 года в здании музея проводилась выставка, посвященная обороне столицы. Экспонаты же были возвращены в музей в 1944 году.

В конце 1940 - начале 1950-х годов шла трудная работа по переоформлению экспозиций и оформлению залов, посвященных XIX веку. К 1957 году музей полностью охватывал историю России от Каменного века до конца XIX столетия. В 1970-е годы, в связи с новым всплеском интереса к русской старине, музей переживал наплыв посетителей. В 1981 году его залы приняли 2,5 млн. человек. Однако старое здание уже не соответствовало требованиям и находилось в угрожающем состоянии.

В 1986 году музей был закрыт на ремонт, который затянулся в связи с перестройкой и развалом СССР. Только в 1990-е годы он несколько продвинулся. Рядом с музеем были воссозданы Воскресенские ворота, а на его башни вернули двуглавых орлов. Парадным сеням был возвращен дореволюционный облик, включая портреты царей и князей. В 1997 году, в дни торжеств по случаю 850-летия Москвы, музей вновь был открыт для посещения, за исключением залов XVIII и XIX веков, открывшиеся только в 2007 году.

В 1993 году был ликвидирован Центральный музей В.И. Ленина, и его здания перешли в ведение ГИМа. В этих зданиях в дни 200-летнего юбилея победы над Наполеоном был открыт музей войны 1812 года, так же являющийся структурным подразделением Исторического музея.

На 2016 год коллекции ГИМа насчитывают около 5 млн. предметов, из которых примерно 20 000 выставлены в 40 залах. Среди самых ярких экспонатов, выставленных в музее, можно назвать Изборник князя Святослава, глобус XVII века из Навигацкой школы, «Деяния апостолов» Ивана Федорова, возок Петра I, саблю Наполеона I, шинель адмирала В.А. Корнилова и др.