ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН, торжественная песня (реже - оркестровая пьеса), официальный государственный символ наряду с го­су­дар­ст­вен­ным гер­бом .

Традиция гимна имеет глубокие корни, однако возникновение государственного гимна - явление сравнительно недавнее (слова самого старого национального гимна - голландского «Het Wilhelmus» - написаны в 1568-1572 годах). Оно стало общепринятым в XVIII-XX веках, когда появились гимны Великобритании, Бельгии, Германии, Норвегии, Японии, США, КНР и др. В некоторых странах государственный гимн существует наряду с династическим; например, в Дании в присутствии членов датской королевской семьи исполняется королевский гимн (текст 1819 года, музыка 1835 года).

В Русском государстве во время событий общегосударственного значения хор « го­су­да­ре­вых пев­чих дья­ков » с 1479 года (года освящения Успенского собора Московского Кремля) и до конца XVII века исполнял православные песнопения. В конце XVII - конце XVIII веков встречи коронованных особ, победы в войнах и другие важные события отмечались панегирическими песнями - виватными кантами, перемежавшимися пением многолетий. Первым неофициальным государственным гимном Российской империи с 1791 года был полонез для хора и оркестра «Гром победы раздавайся» (1790; автор текста - Г. Р. Державин, композитор - О. А. Козловский). В соответствии с указом императора Александра 1 (1816 год) первым официальным государственным гимном Российской империи стал гимн «Молитва русских», в его основе - британский государственный гимн «Боже, храни короля» (стихотворный перевод на русский язык выполнен В. А. Жуковским), который в разное время использовался в качестве государственного гимна многими западноевропейскими государствами. В 1833 году по инициативе императора Николая I создан новый государственный гимн - «Боже, царя храни» (текст - написанная Жуковским новая редакция «Молитвы русских»; композитор - А. Ф. Львов). Впервые он исполнен по случаю празднования 21-й годовщины освобождения России от наполеоновского нашествия: в Москве в Большом театре [11(23).12.1833 год] и в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце [25.12.1833(6.1.1834) год]. Государственный гимн подлежал обязательному исполнению на торжествах, парадах, утренних и вечерних молитвах в армии, при освящении знамён, посещении императорской четой театров и пр. В XIX - начале XX века при погребениях офицеров, на вечерних зорях в армии и на флоте и пр. исполнялся также гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» (текст М. М. Хераскова, композитор - Д. С. Бортнянский), в нотных изданиях XIX века он сопровождался пометкой «национальный русский гимн».

После Февральской ре­во­лю­ции 1917 года при Временном правительстве во время приёма иностранных делегаций и в других торжественных случаях исполнялась «Марсельеза», после Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 в РСФСР , начиная с 3-го Всероссийского съезда Советов 10(23).1.1918 года, - «Интернационал» (с 1906 года партийный гимн РСДРП).

Согласно Конституции СССР 1924 года, «Интернационал» стал государственным гимном Советского Союза. В 1942 году началась работа над созданием нового патриотического гимна. Его музыкальную основу составил «Гимн партии», написанный А. В. Александровым (смотри Александровы) в 1939 году к 18-му съезду ВКП(б). Он был утверждён СНК СССР 22.12.1943 года, а исполнен впервые в ночь на 1.1.1944 года; авторы текста - С. В. Михалков, Г. Эль-Регистан. В гимне подчёркивалась особая роль России (единственная из союзных республик названа в тексте) в сплочении СССР, прославлялись В. И. Ленин и И. В. Сталин, особые торжественные строфы посвящались армии. В 1945-1955 годы утверждены тексты и мелодии гимнов всех союзных республик (кроме РСФСР, не имевшей своего гимна). После разоблачения культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС (1956 год) государственный гимн исполнялся с рядом изменений в тексте, а затем без слов. В связи с подготовкой Конституции СССР 1977 года Михалков внёс изменения в текст гимна. Из него были изъяты слова «нас вырастил Сталин на верность народу», а также имевшие особое значение в условиях войны строфы об армии, добавлены слова, прославлявшие КПСС. 27.5.1977 года Президиум ВС СССР утвердил государственный гимн СССР в новой редакции, музыка Александрова осталась без изменений. С 1990 года в РСФСР (РФ с 25.12.1991 года) в торжественных случаях исполнялась без слов «Патриотическая песнь» (композитор - М. И. Глинка), которая была утверждена в качестве государственного гимна указом Президента Российской Федерации от 11.12.1993 года «О Государственном гимне Российской Федерации».

Согласно Конституции Российской Федерации, государственный гимн Российской Федерации, его описание и порядок его использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Ныне действующий закон «О Государственном гимне Российской Федерации» принят 25.12.2000 года. В государственном гимне используется музыка «Гимна Советского Союза» А. В. Александрова, автор нового текста - С. В. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации исполняется: при вступлении в должность Президента Российской Федерации - после принесения им присяги; при вступлении в должность руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного самоуправления; при открытии и закрытии заседаний Совета Федерации и сессий Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации; во время официальной церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации и других официальных церемоний; во время церемоний встреч и проводов посещающих Российскую Федерацию с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций - в соответствии с дипломатическим протоколом; во время проведения воинских ритуалов - в соответствии с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации может исполняться: при открытии памятников и памятных знаков; при открытии и закрытии торжественных собраний, посвящённых государственным праздникам Российской Федерации; во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями. При проведении официальных мероприятий на территориях иностранных государств исполнение государственного гимна Российской Федерации осуществляется в соответствии с правилами, установленными МИД Российской Федерации, с учётом традиций страны пребывания. Государственный гимн Российской Федерации исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории Российской Федерации и за её пределами - в соответствии с правилами проведения этих соревнований. При официальном и публичном исполнении государственного гимна присутствующие встают (мужчины - без головных уборов).

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