ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ, тип гербовой эмблемы с особым правовым статусом, обозначающий государство как территориальную и административную целостность; один из трёх главных символов су­ве­ре­ни­те­та (наряду с государственным флагом и государственным гимном).

Подавляющее большинство государств имеют свои государственные герба - официально утверждённые особые знаки, как правило, сложившиеся исторически. Функцией государственного герба является визуализация государственной власти, её политической, административной и территориальной принадлежности. Государственный герб обозначает присутствие государства в лице его учреждений, полномочий и тому подобное, а также используется для непосредственной идентификации конкретного государства в ряду других государств (в международных структурах и т.п.). Изображение государственного герба на печатях, бланках, денежных знаках и тому подобное гарантирует ответственность государства и свидетельствует о его правомочности в данной области правоотношений. В изобразительном отношении государственный герб может существовать в краткой и в расширенной версиях. Прежде всего, это касается государственного герба стран Европы. Краткая версия является достаточной и содержит основную принципиальную визуальную часть герба: щитовое изображение, нередко корону (государственный герб Дании, Норвегии, Швеции). Расширенная версия подразумевает наличие других элементов герба, дополняющих краткую: шлемовой эмблемы, щитодержателей (фигур по обеим сторонам гербового щита), девизов, хоругвей и знамён, сени и т. д. В Швеции краткая форма (в синем поле 3 золотые короны, щит увенчан короной) иногда именуется малым государственным гербом, а королевский герб (с добавлением ряда полей, с щитодержателями, сенью и короной) - большим государственным. Государственные герба в большинстве случаев снабжены девизами на общеизвестных или национальных языках; они бывают историческими, очень часто это лозунги, нередко воспроизводится дата начала новой государственности, иногда - название страны.

Исторический очерк . Ранняя история государственного герба с трудом поддаётся выявлению, поскольку в большинстве случаев теснейшим образом связана с личной или родовой эмблематикой глав государств. Общие эмблемы, обозначавшие верховную власть в государстве и само это государство, известны со времён цивилизаций Междуречья и Древнего Египта. В основе самых ранних европейских государственных гербов лежат родовые гер­бы правящих династий (Польша, Португалия, Дания). Например, современный государственный герб Дании - краткая версия королевского, который сложнее по составу, обширнее, в нём присутствуют другие гербовые поля, щитодержатели, цепи орденов, сень. Государственный герб Великобритании - королевский герб с четверочастным щитом, включающим гербы частей Соединённого королевства. Княжеский герб является государственным гербом Лихтенштейна, герцогский - Люксембурга. Непосредственно связан с родовыми гербами государственного герба Княжества Монако, воспроизводящий родовой щит Гримальди с монахами в качестве щитодержателей. Складывание особого статуса герба суверена в качестве государственного герба происходило синхронно с процессами формирования абсолютистского государства. В XVII - начале XVIII века государственный герб стал обозначением государственности и достоянием государства.

В конце XVIII-XIX века появился новый тип государственного герба, не связанный с династической традицией, например государственный герб латиноамериканских государств. Так, в государственном гербе Аргентины рукопожатие, известное как эмблема союза, обозначает единение всех частей аргентинской федерации; при этом фригийский колпак наряду с «солнцем мая» напоминает о Майской революции 1810 года и о революционной основе обретения независимости этим государством. «Солнце мая» присутствует в государственном гербе Эквадора и Уругвая; фригийский колпак - в государственном гербе Боливии, Сальвадора, Колумбии, Никарагуа. В государственном гербе для обозначения административно-территориальных единиц стали использоваться изображения звёзд, число которых соответствовало числу провинций (государственные герба Боливии, Бразилии, Коста-Рики). Государственные герба стран Латинской Америки нередко отказываются от традиционной европейской щитовой формы (Аргентина, Боливия, Эквадор, Гондурас), заменяя её овальной. В государственных гербах сравнительно молодых государственных образований часто обозначены события, связанные с возникновением их государственности, и выражается особое к ним отношение. В государственных гербах, возникших в период Нового и Новейшего времени в связи с революционными событиями, присутствует тенденция отразить эти события через их атрибуты (пушки в государственном гербе Гаити) или даже зашифровать в них хронологию (в гербе Филиппин в щите изображено золотое солнце с 8 лучами, которые обозначают 8 провинций на северном острове Лусон, где началось восстание против испанцев в 1896 году; количество перьев в крыльях и хвосте птицы Гаруды, щитодержателя в государственном гербе Индонезии, соответствует дню и месяцу провозглашения республики). Возник также тип государственного герба молодых государств, как правило, тесно связанный с господствующей идеологией. В XX веке такими гербами являлись государственные герба стран социалистического лагеря (ГДР, Болгарии, Румынии и др.) и близких к ним стран, которые имели значительное типологического изобразительное сходство с государственным гербом СССР (общая круговая композиция с обрамляющими колосьями злаков). Некоторые традиционные гербы претерпели в середине XX века изменения. Орёл государственного герба Австрии с 1945 года изображается с обрывками цепей на лапах в качестве эмблемы освобождения от фашизма и с серпом и молотом в лапах. Страны, в XIX-XX веках получившие независимость в ходе вооруженной борьбы, нередко включали в рисунок герба дату провозглашения независимости (Бразилия, Гватемала, Гондурас, Албания, Югославия).

В XX веке в связи с освобождением от колониальной зависимости возникли многочисленные постколониальные государственные герба стран Африки, Азии, Океании. Часть бывших колониальных территорий (в основном бывшие колонии Франции и Великобритании) ориентировалась в создании государственного герба на европейские геральдические традиции, используя щитовую композицию со шлемовой эмблемой, щитодержателями и так далее (Чад, Сомали, Гамбия, Нигерия, Габон, Замбия, Маврикий и др.). Нередко в государственном гербе молодых африканских государств использовалась чёрная пятиконечная звезда, так называемая чёрная звезда Африки (Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Гана), в них также отразилась традиция «шифрования» дат или территорий: в государственном гербе Сомали серебряная пятиконечная звезда обозначает свободу и одновременно с этим 5 составных частей страны; в государственном гербе Экваториальной Гвинеи 6 шестиконечных золотых звёзд над щитом обозначают континентальную территорию и 5 островов. Новые государственные герба часто сознательно подчёркивают национальную или этническую идентичность. Часть государств используют в своих государственных гербах элементы национальной культуры и быта, например щит особой формы (Уганда, Кения, Танзания, Ботсвана, Свазиленд). Часть государств в своих государственных гербах отразила идеи антиколониальной борьбы и социальных преобразований (Мозамбик, Бенин, Ангола). Часть африканских государств в своих государственных гербах использует религиозную эмблематику - цветовую и фигуративную. Государственные герба этого типа, нередко совпадающие с «революционным», возникают у государств, для которых характерно декларирование не светских, а религиозных целей развития. Так, эмблемы религиозного характера присутствуют в государственном гербе Скандинавских стран (крест), Израиля (семисвечие). Подобными государственными гербами обладают Марокко, Алжир, Тунис. Ряд арабских стран использует в качестве важного элемента государственного герба сокола, символа трибы Курейшитов (Ливия, Египет, Сирия, Кувейт, ОАЭ). Некоторые государства Азии вводят в государственный герб буддистскую эмблематику (Шри-Ланка, Непал, Бутан, Южная Корея). Многие из новых государственных гербов используют не условные эмблематические изображения, а конкретные пейзажи и достопримечательности, превращая герб в миниатюру (Северная Корея, Лаос, Непал, Боливия). Государственные герба, в отличие от множества прочих гербов, имеют «канонический» характер: они не должны подвергаться произвольным изменениям. Распад социалистического лагеря вызвал новую волну европейского герботворчества, характерного в основном попыткой возвращения в государственном гербе к историческим формам (Чехия, Словакия, Черногория, Румыния).

У ряда государств нет официального государственного герба, например у Франции, Японии (при необходимости используется императорский мон) и др.

Государственный герб в России. Эмблемы, из которых сложился российский государственный герб, появились, как и во многих западноевропейских странах, в средние века. Основные эмблемы, составляющие российский государственный герб, - всадник, поражающий копьём дракона, и двуглавый коронованный орёл - изображены на печати (один - на лицевой стороне, другой - на оборотной) великого князя московского Ивана III Васильевича, скрепляющей его жалованную меновую и отводную грамоту волоцкому князю Фёдору Борисовичу и рузскому князю Ивану Борисовичу (1497 год). Н. М. Карамзин считал эти эмблемы первым примером использования символики российского государственного герба. В отечественной литературе с XVIII века существует версия о заимствовании двуглавого орла как государственного герба из Византии Иваном III Васильевичем, когда он вступил в брак с племянницей последнего византийского императора 3.(С. Ф.) Палеолог. В начале XX века Н. П. Лихачёв подверг сомнению эту гипотезу, так как со времени брака Ивана III Васильевича и Палеолог до помещения орла на русской печати прошло 25 лет. Многие учёные приводят доказательства того, что знаком власти в Византии двуглавый орёл никогда не был. Скорее всего, великий князь московский, стремясь повысить свой международный авторитет, использовал эту эмблему в соответствии со своими политическими замыслами в подражание гербу императора Священной Римской империи, где двуглавый орёл как политическая эмблема олицетворял императорскую власть. В XVI веке двуглавый орёл завоевал господствующее положение, став главной фигурой композиции: с этого времени драконоборец в щитке располагается на груди орла. С укреплением самодержавия к двуглавому орлу и всаднику в государственной символике добавились другие атрибуты власти. В 1625 году при царе Михаиле Фёдоровиче над головами орла появилась третья корона. Со 2-й половины XVII века царь Алексей Михайлович использовал печати, на которых двуглавый орёл держит в лапах скипетр и державу - общепринятые во всех монархических государствах регалии королевской или императорской власти. Официально значение государственной эмблемы растолковывалось в специальном царском указе 1667 года: «орел двоеглавый есть герб державный великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича»; три короны «знаменуют три великие Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства», скипетр и яблоко (державное) «особо являют государя, самодержца и обладателя». При царе Петре I российский государственный герб видоизменился: щиток с драконоборцем, которого сам царь называл «святым Егорием», на груди двуглавого орла стал окружаться цепью Андрея Первозванного ордена, на крыльях орла или вокруг него размещались эмблемы земель. После поднесения Петру I императорского титула (1721 год) появились новые символы власти, в частности императорская корона, ею стал увенчиваться двуглавый орёл государственного герба. Были установлены государственные гербовые цвета - чёрный и жёлтый, в государственном гербе чёрный двуглавый орёл изображался на золотом (жёлтом) поле. В 18 веке в описаниях гербов и инструкциях по их составлению драконоборец именуется святым Георгием. В эпоху императоров Александра I и Николая I двуглавый орёл очень часто изображался в господствующем в то время стиле ампир: вместо скипетра и державы он держит в левой лапе венок или ленту, в правой - пучок стрел, факел, ленты; щиток на груди орла имеет необычную конусовидную форму; цепь ордена Святого Андрея Первозванного, титульные гербы на крыльях или вокруг орла отсутствуют. Крылья орла изменили свою традиционную форму - они распростёрты и опущены вниз. Подобные новации допускались при изображении герба на монетах, гербовой бумаге, пуговицах мундиров, кокардах. Государственной печати изменения не коснулись. На монетах с 1830-х годов изменился набор гербов на крыльях орла - вместо эмблем великих княжеств Владимирского, Новгородского, Киевского появились гербы Царства Польского, Царства Херсонеса Таврического, Великого княжества Финляндского.

При императоре Александре II произошла новая «реконструкция» государственного герба. Под руководством барона Б. В. Кёне, возглавлявшего Гербовое отделение Департамента герольдии Сената, были созданы большой, средний и малый государственный герб и соответствовавшие им печати. В их художественном воплощении Кёне ориентировался на общепризнанные в европейской монархической геральдике нормы, а также на принципы, существовавшие в российской государственной символике. Кроме новой атрибутики в виде мантии, щитодержателей, разного вида корон, нового расположения земельных гербов, соответствовавших перечислению в императорском титуле, по-новому изображался и всадник на груди орла: в рыцарском шлеме, повёрнутым в левую от зрителя сторону, нехарактерную для русской традиции. Особым комитетом при участии Кёне рисунки новых государственных гербов были представлены монарху, одобрены им и 11(23).4.1857 году вместе с их описанием опубликованы. Окончательные варианты большого, среднего и малого государственного герба утверждены императором Александром III: большой - в 1882 году, средний и малый - в 1883 году. После Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пришедшее к власти Временное пра­ви­тель­ст­во отложило решение вопроса о государственном гербе до созыва Учредительного собрания, а на своей печати поместило двуглавого орла (художник - И. Я. Билибин) без корон, скипетра, державы, щитка с Георгием Победоносцем на груди орла и пр.

Для первого советского государственного герба - герба РСФСР была избрана эмблема «серп и молот», предназначавшаяся первоначально для государственной печати. Описание герба РСФСР приведено в Конституции 1918 гоода, тем не менее, он продолжал унифицироваться в течение нескольких лет. Согласно Конституции РСФСР 1925 года, в вершине гербового щита располагались буквы Р. С. Ф. С. Р. Не считая этих букв в гербовом щите, первый советский государственный знак был составлен в соответствии с геральдическими канонами. Его символика проста и наглядна. Основное изображение - эмблема «серп и молот» в лучах восходящего солнца - лаконично и выразительно; для герба свойственно правильное композиционное построение - эмблема размещена в гербовом щите; отсутствуют излишества в виде щитодержателей и прочих украшений (в проектах имелись щитодержатели в виде фигур рабочего и крестьянина, украшение гербового щита будёновкой, виньетками, завязанными в бант лентами и пр.); сохранена геральдическая гармония цвета и металла; девиз подчёркивал политическую направленность отличительного знака социалистического государства.

Подобно гербу РСФСР разрабатывались и гербы других союзных республик, возникших сразу же после создания РСФСР: УССР и БССР (1919 год), Закавказской федерации (1922 год), которая состояла из 3 республик, имевших собственные гербы согласно их конституциям, - Азербайджанской (1921 год), Армянской и Грузинской (1922 год). Наиболее близкими гербу РСФСР являлись гербы УССР и БССР: перекрещенные серп и молот в лучах восходящего солнца располагались в гербовых щитах, обрамлённых хлебными колосьями. В дальнейшем при создании герба СССР и гербов союзных республик было решено, вопреки геральдическим правилам, отказаться от гербовых щитов - основополагающей части герба, которая и делает (в художественном плане) эмблему гербом.

По мере принятия конституций союзными республиками возникали и их гербы: в 1925 году - Узбекской ССР, в 1926 году - Туркменской ССР, в 1936 году - Таджикской ССР, в 1937 году - Киргизской ССР. В 1940-1941годах появляются гербы Литовской, Латвийской, Эстонской, Молдавской, Карело-Финской ССР. Включение в гербы республик чисто национальных художественных элементов не исключало обязательности присутствия в них «серпа и молота», пятиконечной звезды, девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на национальном и русском языках. Эти элементы являлись основополагающими для общегосударственного герба - герба СССР.

Комиссия по разработке конституционных вопросов, созданная в течение месяца после 1-го Всесоюзного съезда Советов, объявившего 30.12.1922 года о создании СССР, решила провести конкурс проектов государственного герба и флага. В конкурсе участвовали художники Москвы, среди которых большую группу составляли художники 2-й Московской печатной фабрики Гознак. Практически во всех проектах присутствовали различные орудия труда и элементы производства (грабли, вилы, шестерёнки, молотки, приводные ремни и т. д.). После того как все проекты были отклонены, над созданием герба СССР стал работать сотрудник Гознака В. Н. Адрианов (картограф, военный топограф и художник, участник составления первых административных карт СССР и первого Атласа СССР) совместно с фотограмметристом В. П. Корзуном. Они реализовали идею Адрианова использовать для герба СССР изображение земного шара с наложенной на него эмблемой «серп и молот». 6.7.1923 ЦИК СССР утвердил данный проект и руководство Гознака поручило доработать его художнику И. И. Дубасову. 2-й съезд Советов СССР 31.1.1924 года утвердил конституцию, где было указано, что герб СССР состоит из серпа и молота на земном шаре, изображённом в лучах солнца и обрамлённом колосьями, перевитыми красной лентой с надписью на ней «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на шести языках - русском, украинском, белорусском, грузинском, армянском, тюркско-татарском. Наверху - красная пятиконечная звезда. С изменением числа союзных республик надпись на ленте давалась в 1937-46 на 11 языках, в 1946-1956 годы - на 16, с 1956 года - на 15 языках.

С распадом СССР перед бывшими советскими республиками, ставшими суверенными государствами, встал вопрос об их государственных символах - гербах, флагах, гимнах. В начале 1990-х годов в российском обществе возникла идея возвратить России её историческую символику. Предложенный проект государственного герба - двуглавый орёл без корон, скипетра, державы и других «царских» атрибутов - был, однако, отвергнут, оставшись на металлических деньгах как эмблема Центробанка. Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1993 года было введено Положение о государственном гербе, в результате чего новым государственным гербом России стал двуглавый орёл, рисунок которого выполнен (художник Е. И. Ухналёв) по мотивам малого герба Российской империи - в иной цветовой гамме, без территориальных гербов на крыльях орла, без цепи ордена Святого Андрея Первозванного.

Согласно Конституции Российской Федерации, государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Такой закон - «О Государственном гербе Российской Федерации» - принят 25.12.2000 году. Герб представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого навзничь и попранного конём дракона.

Допускается воспроизведение герба в одноцветном варианте, а также его воспроизведение в виде главной фигуры - двуглавого орла.

В многоцветном варианте государственный герб помещается на бланках федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, решений Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, палат Федерального собрания, Правительства Российской Федерации. В одноцветном варианте государственный герб помещается на бланках федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На бланках ряда учреждений и организаций государственный герб помещается в одноцветном варианте без геральдического щита. В многоцветном или одноцветном варианте государственный герб помещается на документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, или на иных документах общегосударственного образца, выдаваемых федеральными органами государственной власти, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния; на гербовых печатях органов государственной власти Российской Федерации, на официальных резиденциях органов государственной власти, в кабинете Президента Российской Федерации, на его транспортных средствах, в залах заседаний палат Федерального собрания, зале заседаний правительства, в залах заседаний федеральных судов и т.д. Он помещается также на пограничных знаках (основных пограничных столбах) и пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Допускается размещение государственного герба Российской Федерации на знаках различия и форменной одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или иной государственной службе, а также использование его в качестве геральдической основы геральдических знаков - эмблем федеральных органов исполнительной власти.

Государственный герб Российской Федерации может помещаться на денежных знаках, государственных наградах Российской Федерации. Президент Российской Федерации может также устанавливать иные случаи официального изображения государственного герба Российской Федерации.

Иллюстрации:

Боль­шой го­су­дар­ст­вен­ный герб Рос­сий­ской им­пе­рии;

Го­су­дар­ст­вен­ный герб Сою­за Со­вет­ских Со­циа­ли­сти­че­ских Рес­пуб­лик;

Го­су­дар­ст­вен­ный герб Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

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