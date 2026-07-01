ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ - официальный отличительный знак государства, описание которого устанавливается законом (как правило, конституцией), один из государственных символов (наряду с государственным гербом и г о­су­дар­ст­вен­ным гим­ном ).

Представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище с гербом или иной эмблемой. Обычно государственный флаг выражает какую-либо устойчивую историческую, национальную или политическую идею.

Исторический очерк. Государственные флаги или аналогичные им по функциям флаги верховных властителей известны со времён первых государственных образований (Шумер, Древний Китай, Древняя Индия). В средние века появились многочисленные флаги отдельных феодальных сеньорий, в том числе городов-государств. Флаги коллективных сеньоров Средневековья в наибольшей степени близки понятию «государственный флаг». Графическим содержанием средневековых флагов были изображения Спасителя, Бо­го­ро­ди­цы , Креста, особо почитаемых святых, святых покровителей городов или гер­бов . На этой основе сформировалось средневековое отношение к флагу как к сакральному объекту, сохранившееся в особом восприятии государственного флага как символа государства в Новое и Новейшее время. Флаги средневековых владельческих династий, представлявшие собой родовые знаки, в раннее Новое время с развитием государственности эволюционировали в территориальные, а затем в государственно-территориальные эмблемы. Некоторые государственные флаги дошли до наших дней без изменений, например Даннеброг, флаг Дании, известный с 1219 года.

Государственный флагЗначительное число государственных флагов Европы сформировалось в XVII веке на основе гербов правящих династий с использованием их родовых цветов. Принятый в 1801 году флаг Великобритании, использовав средневековые флаги, визуально объединил основные части королевства, поместив в синем поле прямой красный крест («крест Святого Георгия»), символизирующий Англию, покровителем которой являлся Святой Георгий, белый косой крест («крест Святого Андрея») - символ Шотландии и красный косой крест («крест Святого Патрика») - символ Ирландии. Эта связанная со средневековыми традициями система в основном сохранялась до 2-й половины XVIII века. В XVIII веке многие флаги изменились в связи с тем, что их эмблематика стала отражать территориальную и административную структуру (звёзды, обозначающие штаты в США, Бразилии). Несмотря на то, что примеры постреволюционного формирования флагов известны издавна (Нидерланды, 1599 год), значительное число флагов нового типа (триколор) возникло под влиянием Французской революции XVIII века (Франция, Бельгия). Европейские государственные флаги нередко имеют христианскую символику, флаги арабских стран - исламскую. Большая часть флагов государств Африки и Азии принята во 2-й половине XX века после обретения ими независимости и отражает, как правило, национальные традиции, нередко с использованием изображения герба, подобно европейским образцам.

В Новейшее время значительная часть символики государственных флагов переосмыслена, в наибольшей степени это характерно для государственных флагов недавно образовавшихся государств.

Государственному флагу в России в IX-XVI века предшествовали княжеские стяги в виде длинных шестов с ветвями деревьев, пучками трав, затем кусками тканей в форме клина и др. Стяг, на котором с XIV века помещалось священное изображение, стали называть знамением, или знаменем.

Государственный флагПервым государственным флагом Российской империи, официально утверждённым указом императора Александра II от 10(22).6.1858 года, стал чёрно-жёлто-белый флаг. Однако император Александр III высочайшими повелениями от 28.4(10.5).1883 года распорядился в торжественных случаях украшать здания исключительно бело-сине-красным флагом. В 1896 году Особое совещание для обсуждения вопроса о российском национальном флаге под председательством К. Н. Посьета постановило считать государственным флагом бело-сине-красный флаг, в конце XIX века он вытеснил чёрно-жёлто-белый флаг, который официально в установленном порядке не отменялся. В 1-ю мировую войну появился соединивший их символику флаг: в нём белую и синюю полосы на крыже (в левом верхнем углу полотнища) перекрывал жёлтый квадрат с двуглавым орлом.

После Февральской революции 1917 года в торжественных случаях, а также в армии и на флоте использовались красное знамя, бело-сине-красный и Андреевский флаги. После Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 дек­ре­том ВЦИК от 8.4.1918 года государственным флагом РСФСР было объявлено красное знамя с надписью «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика».

Государственный флаг СССР установлен Конституцией 1924 года, он представлял собой красное полотнище с изображением в верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота, а над ними - красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой. Все союзные республики имели государственные флаги, окончательный вариант которых был утверждён в 1949-1954 годах; в РСФСР (с 1954 года) - красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет 1/8 длины флага, в левом верхнем углу красного полотнища изображались золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Постановлением Президиума ВС РСФСР от 22.8.1991 года государственным флагом РСФСР (РФ с 25.12.1991 года) стал бело-сине-красный флаг.

Согласно Конституции Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок использования устанавливаются Федеральным конституционным законом. Такой закон - «О Государственном флаге Российской Федерации» - принят 25.12.2000 года. государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из 3 равновеликих горизонтальных полос: верхней - белой, средней - синей и нижней - красной. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Государственный флаг постоянно поднят на зданиях Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, Счётной палаты Российской Федерации, резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также (один или вместе с соответствующими флагами) - на зданиях федеральных органов исполнительной власти, резиденциях полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, зданиях органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Над резиденцией Президента Российской Федерации в столице Российской Федерации - Москве поднимается дубликат штандарта (флага) Президента Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.

Государственный флаг Российской Федерации поднимается: на зданиях дипломатических представительств, консульских учреждений, резиденций глав дипломатических представительств и консульских учреждений, когда это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных официальных представительств Российской Федерации за её пределами, в том числе официальных представительств Российской Федерации при международных организациях, - в соответствии с нормами международного права, правилами дипломатического протокола и традициями страны пребывания; судах, внесённых в один из реестров судов Российской Федерации, - в качестве кормового флага; буксирных судах - на носовом флагштоке или гафеле (судно, плавающее под государственным или национальным флагом иностранного государства, должно при плавании во внутренняя водах Российской Федерации либо во время стоянки в порту Российской Федерации в дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с международными морскими обычаями также государственный флаг Российской Федерации); также на судах, зарегистрированных в реестре судов иностранного государства и предоставленных в пользование и во владение российскому фрахтователю по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру), которым в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации временно предоставлено право плавания под государственным флагом Российской Федерации; на военных кораблях и судах - в соответствии с Корабельным уставом; вспомогательных судах ВМФ, используемых как российские суда загранплавания для выполнения работ за пределами Российской Федерации, - в качестве кормового флага.

Государственный флаг Российской Федерации установлен постоянно в залах заседаний Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, в залах судебных заседаний, в залах заседаний законодательных (представительских) органов, органов местного самоуправления; в рабочем кабинете Президента Российской Федерации и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Президента Российской Федерации; в рабочих кабинетах председателей Совета Федерации, Государственной думы, Правительства Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах, председателей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, Высшего арбитражного суда Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, председателя Центрального банка Российской Федерации, председателя Счётной палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной власти, федеральных судей, прокуроров, а также руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований, глав дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных представительств Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств Российской Федерации при международных организациях.

Государственный флаг Российской Федерации размещается на транспортных средствах Президента Российской Федерации, председателя Совета Федерации, председателя Государственной думы, председателя Правительства Российской Федерации, руководителей государственных и правительственных делегаций, глав дипломатических представительств, консульских учреждений и иных официальных представительств Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в том числе официальных представительств Российской Федерации при международных организациях.

Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Государственный флаг Российской Федерации может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств. Государственный флаг Российской Федерации ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.

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