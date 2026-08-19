Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии (1955)

Госуда`рственный догово`р о вос­ста­­новле`нии незави`симой и демо­крати`ческой Австрии (1955) — договор , подписанный 15 мая 1955 в венском дворце Бельведер представителями «Союзных и Соединенных держав» (Союза Советских Социалистических Республик, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Франции), с одной стороны, и Австрии — с другой. Вступил в силу 27 июля 1955. Подписанию Г. д. предшествовали Московская Декларация 1943, переговоры демократически избранного послевоенного австрийского правительства с союзными державами, резолюция пленарного заседания ООН от 20 декабря 1952 о необходимости скорейшего восстановления австрийского суверенитета, Берлинская конференция министров иностранных дел 1954, а также Московский меморандум от 15 апреля 1955 о нейтралитете Австрии. Г. д. состоит из преамбулы и 9 частей: Политические и территориальные постановления; Военные и военно-воздушные по-становления; Вывод союзных войск; Претензии, вытекающие из войны; Собственность, права и интересы; Общие Экономические Отношения; Разрешение споров; Разные экономические постановления; Заключительные постановления. В соответствии с Г. д. Австрия восстанавливалась как свободное и независимое государ-ство, запрещался аншлюс . Австрия обязывалась принять все меры для восстановления и соблюдения прав и свобод человека, отказывалась от дискриминации граждан на основании их расы, пола, языка или религии, закреплялись права словенского и хорватского меньшинств. Нацистские организации распускались. Г. д. предписывал формирование правительства Австрии на основе всеобщего, свободного, равного избирательного права. Австрия признавала силу мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, а также соглашений относительно Германии и Японии. Запрещалось иметь специальные виды вооружения, в том числе любое атомное оружие . В соответствии с Г. д. союзники покинули территорию Австрии 25 октября 1955. Позднее некоторые статьи Г. д. были объявлены «устаревшими» (ст. 12—16 раздела о военных и военно-воздушных постановлениях) или «более не действующими» (ст. 12 и п. 2 ст. 15). В Австрии Г. д. считается важнейшим индикатором развития австрийского национального сознания. Лит.: Der österreichische Staatsvertrag — geltende Fassung // https://wissenschaft 3000.wordpress.com; Ватлин А. Ю., Котов Б. С., Сорокин А. К. и др. СССР и Австрия на пути к Государственному договору. Страницы документальной истории 1945—1955. М., 2015; Жиряков И. Г. Восстановление государ- ственного суверенитета Австрийской республики после Второй мировой войны. Историко-правовое исследование. М., 2008. Karner S., Stangler G. (Hg.). «österreich ist frei!» Der Österreichische Staatsvertrag 1955. Wien, 2005; Suppan A., Stourzh W., Müller W. (Hrsg.) Der österreichische Staatsvertrag: Internationale Strategie, rechtliche Relevanz, nationale Identität (Archiv für österreichische Geschichte 140). Wien, 2005.