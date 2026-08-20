ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ (Department of State), главное внешнеполитическое ведомство США, исполняющее функции Министерства иностранных дел (с 27.7.1789 года).

Возглавляется государственным секретарём (United States Secretary of State), назначаемым пре­зи­ден­том США. Первым эту должность занимал Т. Джефферсон. Государственному секретарю подчиняются вице-государственный секретарь (Deputy Secretary of State) и 6 заместителей государственного секретаря (Under-Secretary of State). По Конституции США, внешнюю политику страны осуществляет президент, поэтому юридически Государственный департамент является совещательным органом при президенте. Фактически Государственный департамент проводит в жизнь внешнеполитический курс, вырабатываемый президентом и конгрессом. Выполняет также некоторые функции, относящиеся к внутренним делам (в частности, опубликование законов). Государственный департамент находится в Вашингтоне, в районе Фогги-Боттом, размещается в Гарри-Трумэн-билдинге.

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