ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ (Department of State), главное внешнеполитическое ведомство США, исполняющее функции Министерства иностранных дел (с 27.7.1789 года).
Возглавляется государственным секретарём (United States Secretary of State), назначаемым президентом США. Первым эту должность занимал Т. Джефферсон. Государственному секретарю подчиняются вице-государственный секретарь (Deputy Secretary of State) и 6 заместителей государственного секретаря (Under-Secretary of State). По Конституции США, внешнюю политику страны осуществляет президент, поэтому юридически Государственный департамент является совещательным органом при президенте. Фактически Государственный департамент проводит в жизнь внешнеполитический курс, вырабатываемый президентом и конгрессом. Выполняет также некоторые функции, относящиеся к внутренним делам (в частности, опубликование законов). Государственный департамент находится в Вашингтоне, в районе Фогги-Боттом, размещается в Гарри-Трумэн-билдинге.