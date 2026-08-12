ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ (до 1998 года - Музей революции) - один из самых крупных музеев новейшей истории в мире.

Музей расположен в самом центре столицы, на Тверской улице, в здании, которое является архитектурным памятником русского классицизма конца XVIII века. С 1831 по 1917 годы здесь располагался знаменитый Московский Английский клуб - центр формирования общественного мнения московского дворянства. В разное время посетителями клуба были А.С. Пушкин, И.А. Крылов, Л.Н. Толстой. Некоторые интерьеры клуба полностью сохранились до наших дней, а знаменитые каменные львы на воротах стали визитной карточкой музея.

Выполненная с привлечением современных аудиовизуальных средств, экспозиция отражает важнейшие события и явления отечественной истории, определявшие судьбы российского общества и государства на протяжении последних ста пятидесяти лет: реформы, революции, войны, достижения в науке и культуре, различные социальные процессы.

В залах представлены редкие документы, произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, знамена, оружие, награды. Особый интерес представляют личные вещи известных государственных и общественных деятелей, ученых, космонавтов, литераторов, актеров. Среди них - вещи Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева , шинель первого космонавта Ю.А. Гагарина, военная форма маршала К.К. Рокоссовского, предметы из рабочих кабинетов советских политических деятелей Я.М. Свердлова и Г.К. Орджоникидзе. В экспозиции размещены уникальные подарки советским государственным деятелям: И.В. Сталину, Л.И. Брежневу, М.С. Горбачеву.

В залах музея находятся живописные полотна Б.М. Кустодиева , К.С. Петрова-Водкина, И.Е. Репина, И.К. Айвазовского.

В музее проводятся обзорные, тематические и костюмированные экскурсии. Два раза в месяц гости музея могут попасть на экскурсию в Открытое фондовое хранение. Для посетителей открыт музейный киоск.

Иллюстрации:

Государственный центральный музей современной истории России.