ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР, единый эмиссионный, кредитный, расчётный и кассовый центр СССР, орган государственного денежного и валютного регулирования эко­но­ми­ки .

Образован постановлениями ВЦИК от 3.10.1921 года и СНК от 10.10.1921 года как Государственный банк РСФСР в связи с переходом к Новой экономической политике (сразу после Октябрьской революции 1917 года и в период «военного коммунизма» функции государственного банка, наряду с функциями других финансовых учреждений, выполнял Народный банк РСФСР). Операции банк начал 16.11.1921 года, находился в составе Наркомата финансов РСФСР (правление находилось в Москве), в 1923 году преобразован в Государственный банк СССР. Способствовал кредитами оживлению промышленности, сельского хозяйства и восстановлению товарооборота и денежного обращения. Практиковал разные виды банковского кредита - учёт векселей, ссуды до востребования со специальных текущих счетов, обеспеченных векселями, срочные ссуды под залог векселей (с 1924 года также прямое целевое кредитование). Имел монопольное право на проведение операций с валютой и валютными ценностями. С 1922 года получил право устанавливать официальный курс на драгоценные металлы, иностранную валюту и пр., регулируя разрешённые частные сделки по их купле-продаже на бир­же . С началом денежной реформы 1922-1924 годов (смотри в статье Денежные реформы) Государственный банк РСФСР стал эмиссионным центром, выпускал в обращение новые денежные знаки - червонцы, основанные на золоте. В 1924 году при правлении Государственного банка СССР создан Комитет по делам банков для координации деятельности возникавших с 1922 года коммерческих банков (смотри в статье Банки в России), в том числе специализированных банков (отраслевых акционерных банков) и обществ взаимного кредита.

Государственный банк СССРВо 2-й половине 1920-х годов функции и положение Государственного банка СССР кардинально изменились в связи со свёртыванием НЭПа, упразднением частного производства и осуществлением форсированной социалистической индустриализации, что требовало крупных финансовых вливаний в тяжёлую промышленность в течение короткого времени. В 1927 году на Государственный банк СССР была возложена обязанность непосредственного оперативного руководства всей кредитной системой страны при сохранении общего регулирования её деятельности за Наркоматом финансов. Специализированные банки были обязаны хранить свободные средства и кредитоваться только в Государственном банке СССР, которому предоставлялось право участвовать в их советах и ревизионных органах, а также право увеличить свою долю в их акционерных капиталах. С 1928 года в связи с реорганизацией банковской системы большая часть филиалов акционерных банков перешла в ведение Государственного банка СССР, в нём сосредоточивался основной объём операций по краткосрочному кредитованию. В том же году на Государственный банк СССР возложена обязанность кассового исполнения государственного бюджета, что позволило сосредоточить в нём кассовые операции социалистического хозяйства. В результате кредитной реформы 1930-1932 годов деятельность Государственного банка СССР окончательно утратила коммерческий характер. Сформировались его основные функции - централизованное плановое краткосрочное кредитование хозяйства (долгосрочное кредитование осуществлялось исключительно специализированными банками - через сеть филиалов Государственного банка СССР), организация денежного обращения и расчётов, кассовое исполнение государственного бюджета и осуществление международных расчётов. В 1930 году при правлении Государственного банка СССР была организована котировальная комиссия для установления курсов иностранных валют, а в 1933 году создано специальное Управление для скупки, приёмки и хранения драгоценных металлов и иностранной валюты. В 1939 году Государственный банк СССР начал осуществлять инкассацию наличных денег. В 1959 году ему передана часть операций специализированных и коммунальных банков, с 1960 года он стал осуществлять также и долгосрочное кредитование. В 1963 году в ведение Государственного банка СССР были переданы государственные трудовые сберегательные кассы.

В ходе проведения реформы А. Н. Косыгина во 2-й половине 1960-х годов основными видами кредитования Государственным банком СССР промышленности стали кредитование по обороту материальных ценностей и затрат на заработную плату и кредитование по простым ссудным счетам.

В июле 1987 года, в ходе перестройки в СССР, при реорганизации кредитной системы была создана новая система государственных специализированных банков, а Государственному банку СССР были приданы функции главного банка страны (в 1990 году в его ведение передан образованный в 1987 году Сбербанк СССР).

В 20.12.1991 году постановлением Президиума ВС РСФСР Государственный банк СССР был упразднён. Его имущество, активы и пассивы перешли к Центральному банку Российской Федерации.

Иллюстрации:

Зда­ние Го­су­дар­ст­вен­но­го бан­ка СССР в Мо­ск­ве.Архитектор К. М. Быковский. 1890–94.Фо­то 1980-х гг. Архив БРЭ.

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