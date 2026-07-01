ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Госбанк)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Госбанк), центральный и крупнейший в стране банк, в начале XX века один из наиболее крупных и влиятельных европейских кредитных учреждений.

Создан в 1860 году. Основной капитал 15 миллионов рублей в 1860 году, 50 миллионов рублей в 1917 году. Подчинялся ми­ни­ст­ру фи­нан­сов . Надзор за деятельностью Государственного банка Российской империи осуществлял Совет государственных кредитных установлений, с 1894 года - Государственный контроль. Деятельностью Госбанка первоначально руководило находившееся в Санкт-Петербурге правление (управляющий, его товарищи, 6 директоров, по одному депутату от дво­рян­ст­ва , ку­пе­че­ст­ва и Государственного контроля), а с 1894 года - совет (управляющий, члены от Министерства финансов и Государственного контроля, директор Кредитной канцелярии, 3 высших чина из служащих банка, депутаты от дворянства и купечества). Совет Госбанка был также совещательным органом при министре финансов в области финансовой политики.

Государственный банк Российской империи являлся важнейшим инструментом осуществления государственной экономической политики. Первоначально основную часть ресурсов банка поглощали прямое и косвенное финансирование казны, а также операции по ликвидации дореформенных государственных банков и проведению выкупной операции (с 1865 года банк наблюдал за поступлением выкупных платежей; к 1885 году выдал выкупных ссуд на 892,1 миллионов рублей). Большая часть средств Государственного банка Российской империи до середины 1890-х годов использовалась для нужд казначейства, поддержки государственного кредита и государственного Дворянского земельного банка и Крестьянского поземельного банка.

В начале 1890-х годов Госбанк реформирован по инициативе министра финансов С. Ю. Витте: в его устав включены операции по кредитованию сельского хозяйства (ссуды под товары, главным образом зерно, сроком до 9-15 месяцев) и фабрично-заводской промышленности (ссуды под сельскохозяйственные имения и фабрично-заводскую недвижимость сроком до 2 лет), а также ремесленников и кустарей. Операции Государственного банка Российской империи как банка краткосрочного коммерческого кредита заключались в учёте векселей, покупке и продаже золота и серебра, приёме вкладов, выдаче ссуд (кроме ипотечных), покупке государственных бумаг за свой счёт. На кредитование торгово-промышленного оборота с середины 1890-х годов банк стал направлять 50-60% своих коммерческих ресурсов.

В 1897 году в ходе денежной реформы, установившей золотой стандарт, Государственный банк Российской империи стал центральным эмиссионным банком (сохранив, в отличие от центральных эмиссионных банков других стран, положение ведущего в империи коммерческого банка). Для обеспечения находившихся в обращении кредитных билетов банк располагал крупным запасом золота, имел право выпускать не обеспеченные золотом кредитные билеты на сумму не более 300 миллионов рублей.

В период экономического кризиса начала 1900-х годов Государственный банк Российской империи использовался для проведения антикризисной политики (в 1901 году при нём создан интервенционный синдикат для противодействия понижению бир­же­вых курсов, на решение этой задачи затрачено 100 миллионов рублей).

В период Октябрьской всеобщей политической стачки 1905 года из-за забастовки служащих Государственного банка Российской империи его деятельность была приостановлена. В результате финансового кризиса конца 1905 года банк утратил значительную часть своего золотого запаса (в декабре 1905 года составил 1076 миллионов рублей - несколько более той суммы, которая позволяла банку выпускать обеспеченные золотом банкноты), восстановил его с помощью заключённого Россией внешнего займа в апреле 1906 года (843 миллионов рублей); на 1(14).1.1914 год - 1695,4 миллионов рублей.

В начале XX века, концентрируя денежные ресурсы через широкую сеть филиалов (191 к 1917 году; 14,4 тысяч служащих) и пользуясь средствами казначейства, банк продолжал финансировать народное хозяйство, но проявил тенденцию к превращению в центральный банк европейского типа, прибегая к опосредованным формам кредита через акционерные коммерческие банки. В 1914 году их задолженность Государственному банку Российской империи составила 388 миллионов рублей (в 1910 году - 37,3 миллионов рублей). С 1910 года банк активизировал деятельность в хлебной торговле - ведущей отрасли российского экспорта; осуществлял строительство элеваторов и зернохранилищ (к 1917 году Комитет по элеваторному делу при Госбанке ввёл в эксплуатацию 47 элеваторов ёмкостью около 480 миллионов кг). В значительных размерах банк кредитовал торгово-промышленный оборот на периферии, субсидировал кредитную кооперацию (к 1911 году - 13,7 миллионов рублей, к 1914 - 68,3 миллионов рублей), сельских хозяев (20,2 миллионов рублей), в меньшем объёме - промышленные предприятия (4,7 миллионов рублей).

Учётная ставка в 1905-1913 годах составляла 6-8%. Под управлением Государственного банка Российской империи находилась сеть государственных сберегательных касс с правительственной гарантией вкладов (к 1913 году - свыше 8 тысяч касс, 1,6 миллиардов рублей денежных вкладов).

В 1-ю мировую войну Государственный банк Российской империи выпускал неразменные на золото кредитные билеты [указом императора Николая II от 27.7(9.8).1914 года размен банкнот на золото отменён] для финансирования военных расходов, одновременно полностью свернул операции на рынке коммерческого кредита. Из должника казначейства банк стал крупнейшим кредитором правительства, «счета казны» стали основной статьёй активов банка, увеличившись в 1914-16 годах более чем в 150 раз (с 54,3 до 7792 миллионов рублей), а в пассиве преобладала статья «кредитные билеты в обращении». Государственный банк Российской империи разместил половину (4 миллиарда рублей) всех выпущенных правительством до февраля 1917 года военных займов.

После Февральской революции 1917 года Госбанк выпустил кредитных билетов на сумму 7,3 миллиарда рублей (в августе 1914 - феврале 1917 годов на сумму 8,3 миллиарда рублей). Учтённые банком краткосрочные обязательства казны за март-сентябрь 1917 года выросли с 7882 до 14 098 миллионов рублей. Осенью 1917 года кредиты, связанные с войной, занимали свыше 90% баланса Госбанка. Баланс банка на 23.10(5.11).1917 года составил 24,2 миллиарда рублей.

После Октябрьской революции 1917 года Госбанк объединён с национализированными акционерными коммерческими банками в Народный банк РСФСР [декрет СНК от 14(27).12.1917].

Управляющие: А. Л. Штиглиц (1860-1866), Е. И. Ламанский (1867-1881 годы), А. В. Цимсен (1881-1889 годы), Ю. Г. Жуковский (1889-1894 годы), Э. Д. Плеске (1894-1903 годы), С. И. Тимашев (1903-1909 годы), А. В. Коншин (1910-1914 годы), И. П. Шипов (1914-1917 годы).

Иллюстрации:

Зда­ние прав­ле­ния Го­су­дар­ст­вен­но­го бан­ка Рос­сий­ской им­пе­риив С.-Пе­тер­бур­ге. Архитектор Дж. Кваренги. 1783–90. Фо­то 1900-х гг. Архив БРЭ.

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