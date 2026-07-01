ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА РФ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА Российской Федерации), одно из крупнейших в России хранилищ документов (Москва).

Ведёт свою историю от Государственного архива РСФСР , созданного 17.9.1920 года. Его 2-е отделение (политическая секция «А») составили документы так называемого Новоромановского архива, образованного в сентябре 1918 года (личные документы последнего российского императора Николая II и членов его семьи, привезённые из Екатеринбурга в Москву после расстрела императорской семьи), в 4-м отделении (Архиве Октябрьской революции) начали концентрироваться документы советского времени. 3.2.1925 года Государственный архив РСФСР был расформирован. Документы советского периода «центрального значения» составили Центральный архив Октябрьской ре­во­лю­ции [с 1938 года Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, с 1941 года Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, с 1961 года Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР]; документы династии Романовых вошли в его состав в качестве Особого отдела. В апреле 1941 года в ЦГАОР на хранение поступили фонды ликвидированного Центрального государственного архива профессионального движения и организации труда СССР (создан в 1931), в 1946 году - фонды Пражского архива (образован в 1923), в 1961 году - упразднённого Центрального государственного исторического архива в Москве (создан в 1918). 3.8.1957 фонды центральных учреждений РСФСР были переданы из ЦГАОР в образованный Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР), в котором хранились также документы ликвидированных республиканских министерств и ведомств. Распоряжением Пра­ви­тель­ст­ва Российской Федерации от 28.4.1992 года ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР были объединены, образован ГА Российской Федерации. 24.1.1995 он внесён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

По состоянию на 1.1.2006 год в ГА Российской Федерации 5779 280 единица хранения (относятся к периоду начала XIX - начала XXI века), фонды (3182) постоянно пополняются.

Основная часть документов архива относится к истории СССР, РСФСР и Российской Федерации, среди них - документы высших органов государственной власти и управления и их учреждений, кооперативных и общественный объединений, личные фонды государственных и общественных деятелей. Материалы по истории Российской империи и России периода Временного правительства включают документы, появившиеся в процессе деятельности высших и центральных учреждений, политического сыска и следствия, судебно-следственных учреждений и органов судебного надзора по политическим делам, материалы политических партий и общественных организаций, за исключением РСДРП (хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории). В составе комплекса: личные фонды видных государственных и общественных деятелей, коллекции документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца, рукописи, хранившиеся в Царскосельском дворце, фотографии участников общественного и революционного движения. ГА Российской Федерации хранит материалы учреждений белогвардейских правительств, а также продолжающие поступать документы представителей 2-й и 3-й волн русской эмиграции. Архив располагает коллекцией микрофильмированных документов по истории России из зарубежных архивов, в том числе из Гуверовского института архива, Музея русской культуры в Сан-Франциско, из архивов Западной Европы, США, Канады, Израиля, Индии и других стран.

Архив активно публикует документы, хранящиеся в его фондах. Среди изданий ГА Российской Федерации - «Архив новейшей истории России», который делится на серии. В серии «Каталоги документов» вышли в свет: «"Особая папка" И. В. Сталина» (1994 год), «"Особая папка" В. М. Молотова» (1994 год), «"Особая папка" Н. С. Хру­щё­ва » (1995 год), «"Особая папка" Л. П. Берии» (1996, 2000 годы), «Приказы НКВД СССР. 1934-1941 годы» (1999 год), «Протоколы руководящих органов Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. 1918-1924 годы» (2001 год). В серии «Публикации» изданы: «Последние дневники императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Февраль 1917 г. - 16 июля 1918 г.» (1999 год), «Скорбный путь Романовых... 1917-1918 годы Гибель царской семьи» (2001 год), «Журналы заседаний Временного правительства. Март - октябрь 1917 г.» (т. 1-4, 2001-2004 годы), «Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии. 1945-1950 годы» (2001 год). Среди других публикаций - «Дело генерала Л. Г. Корнилова: Материалы Чрезвычайной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 - июнь 1918 г.» (т. 1-2, 2003 год), «Восстание декабристов: Документы» (т. 19-20, 2001 год), «Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не могли издать изгнанники» (1997 год), «История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов» (т. 1-7, 2004-2005 годы), серия «Советская военная администрация в Германии (1945-1949 годы): документы, материалы, исследования» (т. 1-3, 2004-2006 годы).

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