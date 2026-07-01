ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА РФ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГА Российской Федерации), одно из крупнейших в России хранилищ документов (Москва).
Ведёт свою историю от Государственного архива РСФСР, созданного 17.9.1920 года. Его 2-е отделение (политическая секция «А») составили документы так называемого Новоромановского архива, образованного в сентябре 1918 года (личные документы последнего российского императора Николая II и членов его семьи, привезённые из Екатеринбурга в Москву после расстрела императорской семьи), в 4-м отделении (Архиве Октябрьской революции) начали концентрироваться документы советского времени. 3.2.1925 года Государственный архив РСФСР был расформирован. Документы советского периода «центрального значения» составили Центральный архив Октябрьской революции [с 1938 года Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) СССР, с 1941 года Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, с 1961 года Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР]; документы династии Романовых вошли в его состав в качестве Особого отдела. В апреле 1941 года в ЦГАОР на хранение поступили фонды ликвидированного Центрального государственного архива профессионального движения и организации труда СССР (создан в 1931), в 1946 году - фонды Пражского архива (образован в 1923), в 1961 году - упразднённого Центрального государственного исторического архива в Москве (создан в 1918). 3.8.1957 фонды центральных учреждений РСФСР были переданы из ЦГАОР в образованный Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР), в котором хранились также документы ликвидированных республиканских министерств и ведомств. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.4.1992 года ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР были объединены, образован ГА Российской Федерации. 24.1.1995 он внесён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
По состоянию на 1.1.2006 год в ГА Российской Федерации 5779 280 единица хранения (относятся к периоду начала XIX - начала XXI века), фонды (3182) постоянно пополняются.
Основная часть документов архива относится к истории СССР, РСФСР и Российской Федерации, среди них - документы высших органов государственной власти и управления и их учреждений, кооперативных и общественный объединений, личные фонды государственных и общественных деятелей. Материалы по истории Российской империи и России периода Временного правительства включают документы, появившиеся в процессе деятельности высших и центральных учреждений, политического сыска и следствия, судебно-следственных учреждений и органов судебного надзора по политическим делам, материалы политических партий и общественных организаций, за исключением РСДРП (хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории). В составе комплекса: личные фонды видных государственных и общественных деятелей, коллекции документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца, рукописи, хранившиеся в Царскосельском дворце, фотографии участников общественного и революционного движения. ГА Российской Федерации хранит материалы учреждений белогвардейских правительств, а также продолжающие поступать документы представителей 2-й и 3-й волн русской эмиграции. Архив располагает коллекцией микрофильмированных документов по истории России из зарубежных архивов, в том числе из Гуверовского института архива, Музея русской культуры в Сан-Франциско, из архивов Западной Европы, США, Канады, Израиля, Индии и других стран.
Архив активно публикует документы, хранящиеся в его фондах. Среди изданий ГА Российской Федерации - «Архив новейшей истории России», который делится на серии. В серии «Каталоги документов» вышли в свет: «"Особая папка" И. В. Сталина» (1994 год), «"Особая папка" В. М. Молотова» (1994 год), «"Особая папка" Н. С. Хрущёва» (1995 год), «"Особая папка" Л. П. Берии» (1996, 2000 годы), «Приказы НКВД СССР. 1934-1941 годы» (1999 год), «Протоколы руководящих органов Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР. 1918-1924 годы» (2001 год). В серии «Публикации» изданы: «Последние дневники императрицы Александры Фёдоровны Романовой. Февраль 1917 г. - 16 июля 1918 г.» (1999 год), «Скорбный путь Романовых... 1917-1918 годы Гибель царской семьи» (2001 год), «Журналы заседаний Временного правительства. Март - октябрь 1917 г.» (т. 1-4, 2001-2004 годы), «Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии. 1945-1950 годы» (2001 год). Среди других публикаций - «Дело генерала Л. Г. Корнилова: Материалы Чрезвычайной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 - июнь 1918 г.» (т. 1-2, 2003 год), «Восстание декабристов: Документы» (т. 19-20, 2001 год), «Дети русской эмиграции. Книга, которую мечтали и не могли издать изгнанники» (1997 год), «История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов» (т. 1-7, 2004-2005 годы), серия «Советская военная администрация в Германии (1945-1949 годы): документы, материалы, исследования» (т. 1-3, 2004-2006 годы).