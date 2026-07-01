ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА́ЦИИ - архивная служба России.

С 31.05.2011 года - Федеральное казенное учреждение "Государственный архив Российской Федерации";

28.04.1992 года - Государственный архив Российской Федерации;

1961-28.04.1992 годы - Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР);

1957-28.04.1992 годы - Центральный государственный архив РСФСР (ЦГА РСФСР);

1941-1961 годы - Центральный государственный исторический архив в г. Москве (ЦГИАМ);

1941-1961 годы - Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР (ЦГАОРиСС СССР/ЦГАОР СССР);

1938-1941 годы - Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР);

1931-1938 годы - Центральный архив Октябрьской революции (ЦАОР);

1925-1931 годы - Архив Октябрьской революции (АОР);

1920-1925 годы - Государственный архив РСФCР (ГА РСФСР).

ГА РФ был образован Распоряжением Правительства России от 28.04.1992 года в результате объединения ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР. Указом Президента РФ от 24 января 1995 года архив был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Документы советского времени стали впервые концентрироваться в Государственном архиве РСФСР, образованном в 1920 году, а именно в IV его отделении - Архиве Октябрьской революции (АОР), который в 1925 году стал самостоятельным архивом. В 1925 году ГА РСФСР был расформирован.

В 1931 году АОР переименовывается в Центральный архив Октябрьской революции в Москве (ЦАОР). Тогда же на базе его фондов образован Центральный архив профдвижения (ЦАПД).

ЦАОР был переименован в 1938 году в Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР СССР). Его официальное название было вновь изменено в 1941 году на Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (ЦГАОРиСС СССР). Перед войной в апреле 1941 года архив принял на хранение фонды ликвидированного Центрального архива профдвижения, а в 1946 году - документы Русского заграничного исторического архива в городе Праге (РЗИА), который был образован в 1923 году и в межвоенный период являлся крупнейшим хранилищем документов русской эмиграции. Впоследствии разные части коллекций РЗИА были распылены по многим государственным архивам и музеям всего Советского Союза (около 30 хранилищ).

В июле 1961 года ЦГАОРиСС ликвидируется, и на его базе создается Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления СССР (ЦГАОР СССР). Из его состава для вновь созданного Центрального государственного архива народного хозяйства (ЦГАНХ СССР, ныне РГАЭ) были выделены фонды советского периода по экономической истории. Тогда же в состав архива были включены фонды упраздненного ЦГИАМ. В составе фондов ЦГИАМ, существовавшего с 1941 года, в ЦГАОР поступили материалы Новоромановского архива, а также часть фондов из бывшего Петроградского историко-революционного архива, перевезенных в Москву в 1924 году. До 1961 года ЦГАОР являлся хранилищем документов только советского времени, после реорганизации в его составе было образовано два крупных отдела - советских и дореволюционных фондов. Присоединенная основная часть фондов ЦГИАМ составила в ЦГАОР отдел дореволюционных фондов.

ЦГА РСФСР был образован в 1957 году на базе фондов центральных учреждений РСФСР, а также фондов, переданных из ЦГАОР СССР в этот архив начиная с 1923 года.

Начиная с 1992 года ГА РФ хранит документы учреждений Российской Федерации.